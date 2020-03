Comment configurer et commencer à utiliser Google Duo sur le Web

Lorsque vous recherchez une plateforme de chat vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez intéressé par quelque chose que vous pouvez utiliser sur n’importe quel appareil, pas seulement sur votre téléphone. Google Duo est une très bonne option qui est disponible non seulement sur votre téléphone Android, mais également dans une fenêtre de navigateur ou sur votre Chromebook ou votre appareil Chromebox. Je vais vous montrer comment configurer chaque option sur ordinateur afin que vous puissiez commencer à vous connecter avec vos amis, votre famille et vos collègues via Google Duo.

Comment configurer Google Duo pour le Web

Dans le navigateur Web de votre choix, saisissez l’adresse duo.google.com.

Vérifiez le numéro de téléphone votre compte Duo est associé en le saisissant à l’écran.

Cliquez sur Obtenez le code de vérification.

Vous recevrez un SMS au numéro que vous avez fourni avec un code unique.

Entrez le code unique sur l’écran.

Vous devez maintenant être connecté et prêt à effectuer votre premier appel.

L’utilisation de Google Duo sur le Web est accessible à partir de n’importe lequel des navigateurs les plus courants, y compris Chrome, Safari et Firefox. Cependant, vous ne pourrez pas initier d’appels de groupe à partir du navigateur pour le moment. Si vous souhaitez effectuer un appel de groupe à partir de votre ordinateur, vous devrez utiliser l’application Android sur un Chromebook ou Chromebox. Voyons comment procéder ensuite.

Comment configurer Google Duo sur un Chromebook

Télécharger et installer l’application Duo du Google Play Store.

Acceptez les termes et conditions pour accorder l’accès à votre caméra, votre microphone et vos contacts comme vous le feriez sur votre téléphone Android.

Si vous êtes déjà connecté à Duo depuis un autre appareil, vous pouvez simplement connectez-vous avec votre compte Google.

Google vous demandera de vérifier le numéro de téléphone associé à votre compte Duo.

Sélectionnez Accepter.

Vous recevrez un SMS au numéro que vous avez donné avec un code unique. Entrer le code sur l’écran.

Vous devez maintenant être connecté et prêt à effectuer votre premier appel.

Notez que certains Chromebooks fournis par l’entreprise et / ou l’école peuvent ne pas vous permettre d’utiliser l’application Duo Android sur votre Chromebook. Si tel est le cas, vous devrez peut-être contacter votre administrateur pour obtenir l’autorisation d’activer cette fonction.

Bien sûr, vous pouvez toujours accéder à duo.google.com et utiliser le service via votre navigateur Web Chrome, mais n’oubliez pas que cette méthode ne permet pas les appels de groupe.

Comment utiliser Google Duo une fois que vous êtes configuré

Dans le navigateur Web de votre choix, saisissez l’adresse duo.google.com. Vous pouvez également effectuer un appel Duo sur un Chromebook ou Chromebox via l’application Duo.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Rechercher et / ou choisissez un contact appeler.

Cliquez sur Lancer l’appel.

Choisir vidéo ou voix.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Une fois l’appel terminé, sélectionnez fin d’appel.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

C’est ça! Vous savez maintenant combien il est facile d’utiliser Google Duo depuis votre ordinateur. Préparez-vous à commencer à (re) vous connecter avec vos contacts à votre bureau, sur le canapé ou au bureau.

