Comment configurer et gérer les routines de l’Assistant Google

Ça peut être à la fois amusant et utile de commander autour de l’Assistant Google avec des commandes simples comme “Hé Google, allume les lumières” et vois tes mots transformés en actions. Saviez-vous, cependant, que vous pouvez faire bien plus que de simples commandes uniques? En configurant et en utilisant la fonction Routines de Google Home et de Google Assistant, vous pouvez déclencher des processus et des activités complexes avec une action ou une phrase simple. Je vais vous montrer comment dans les étapes ci-dessous.

Produits utilisés dans ce guide

Comment configurer et gérer une routine prédéfinie

Google a créé plusieurs routines prédéfinies, y compris des options telles que Bonjour, coucher et Se rendre au travail.

Ouvrez le Application Google Home sur votre smartphone.

Appuyez sur le violet Routines icône

presse Éditer à sélectionner un appareil pour jouer des routines.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Appuyez sur l’un des suggestions de routine prédéfinies (ici, je vais taper sur la routine Bonjour).

Google Assistant vous expliquera comment configurer et personnaliser cette routine prédéfinie.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le Personnaliser la routine Bonjour bouton en bas de l’écran.

Ici vous pouvez sélectionner ou désélectionner l’une des options prédéfinies à votre goût.

Source: Jeramy Johnson / Android Central et Jeramy Johnson / Android Central

Vous avez maintenant configuré et personnalisé votre première routine avec l’Assistant Google. Si vous souhaitez apporter des modifications à cette routine à tout moment, revenez simplement à l’écran d’accueil de l’application Google Home, appuyez sur l’icône Routines, puis appuyez sur Gérer les routines. À partir de là, vous pourrez personnaliser davantage vos routines.

Comment configurer et gérer une nouvelle routine

Si vous n’aimez aucune des routines prédéfinies, vous pouvez en créer une de votre choix.

Appuyez sur Gérer les routines en bas de l’écran.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Appuyez sur le + Ajouter une routine bouton en haut de l’écran.

Un nouvel écran apparaîtra où vous pouvez ajouter des commandes pour Google Assistant. Ma commande est “Drinky drinky.”

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Maintenant, définir un jour et une heure pour votre routine. J’ai mis le mien à 17 h. le vendredi.

Prochain, établir les actions l’assistant prendra. Ici, je le fais répondre “Il est 17 heures quelque part”.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Enfin, ajoutez du contenu multimédia ou audio à la réponse. J’ai demandé à Google Assistant de jouer à Margaritaville.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Comme pour les routines prédéfinies, vous pouvez modifier les routines que vous créez à tout moment en accédant à l’écran Gérer les routines et en modifiant les commandes, les actions et d’autres paramètres.

Nos meilleurs choix d’équipement

Maintenant que vous savez comment configurer, gérer et créer de nouvelles routines avec Google Assistant, assurez-vous que vous disposez de l’équipement Google le plus récent et le plus performant pour l’exécuter. Je recommande le Nest Hub Max pour votre maison et le Pixel 4 pour vos déplacements.

Assistant Google mobile

Google Pixel 4

Un écran à 90 Hz, plus de RAM et deux caméras arrière

Google a lancé quelque chose de spécial cette fois-ci avec le Pixel 4. Le nouvel écran à 90 Hz rend tout aussi lisse que le beurre, la RAM supplémentaire vise à atténuer les problèmes passés des Pixels avec le multitâche et la deuxième caméra arrière permet de nouvelles possibilités de photographie. Ajoutez cela avec le déverrouillage du visage et Motion Sense, et vous avez un téléphone kick-butt.