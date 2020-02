Comment configurer et utiliser OpenEmu pour des jeux rétro sur macOS

Si vous pensez à vos jeux d’enfance sur Atari, ColecoVision ou ce vieux Commodore 64, vous pouvez revivre ces souvenirs avec des jeux rétro sur votre Mac. Vous allez avoir besoin d’un logiciel d’émulation pour vous aider à démarrer. Notre logiciel d’émulation préféré vient d’OpenEmu et nous vous montrerons comment le faire fonctionner.

Qu’est-ce qu’OpenEmu

OpenEmu est un frontal graphique gratuit (vous pouvez faire un don si vous aimez leur logiciel) et open source pour de nombreux émulateurs de logiciels (qui sont à leur tour également open source). OpenEmu facilite considérablement la mise en route de vos titres de génération précédente préférés à partir d’une multitude de systèmes tels que Atari, Nintendo, Sega et même des systèmes d’arcade.

Fonctionnalités d’OpenEmu

OpenEmu permet une configuration simple. Vous avez juste besoin de télécharger le programme d’installation, choisissez les émulateurs que vous souhaitez télécharger librement, puis faites glisser et déposez vos titres enregistrés dans la fenêtre du programme. Il organise automatiquement les titres dans les différents systèmes pour lesquels ils ont été créés et vous permet de configurer facilement les entrées du clavier, de la manette de jeu et du contrôleur de joystick.

Obtenir OpenEmu

OpenEmu est disponible en deux versions. Dossier de presse et dossier de presse expérimental OpenEmu. La seule différence pour autant que je sache, c’est que le dossier de presse ne prend pas en charge le M.A.M.E., qui est un logiciel d’émulation de machine d’arcade.

Qu’est-ce que M.A.M.E.

Par souci de simplicité, je définirai M.A.M.E. comme une archive du logiciel vintage qui exécute les systèmes d’arcade d’antan. Les développeurs font de leur mieux pour recréer les systèmes logiciels qui fonctionnaient / fonctionnaient sur des ordinateurs basés sur l’arcade et le faisaient strictement via une émulation CPU à cet effet. Les développeurs évitent d’utiliser l’accélération GPU pour l’émulation, car le fonctionnement réel du logiciel est simplement un aparté à l’objectif de leur mission. Par conséquent, si vous souhaitez exécuter certains jeux d’arcade plus anciens, en plus d’avoir une carte CPU d’arcade authentique, votre meilleure option serait le M.A.M.E. projet.

Voici comment obtenir l’intégralité du M.A.M.E. version activée d’OpenEmu.

Dirigez-vous vers OpenEmu.org.

Clique le Télécharger maintenant bouton

Cliquez sur Autoriser lorsque vous êtes invité à autoriser le téléchargement d’OpenEmu sur votre Mac.

Une fois le téléchargement terminé, l’icône OpenEmu apparaîtra sur votre bureau.

Lancer OpenEmu pour la première fois

Lors du premier lancement d’OpenEmu, vous devrez autoriser votre Mac à exécuter les logiciels d’un développeur non identifié et choisir les émulateurs que vous souhaitez télécharger et exécuter.

Double-cliquez sur le OpenEmu icône sur votre bureau.

Fermer la pop-up d’avertissement vous indiquant que l’application ne peut pas être ouverte en cliquant sur Annuler.

Clique sur le Icône Apple dans le coin supérieur gauche de l’écran de votre Mac.

Cliquer sur Préférences de système.

Cliquer sur Sécurité et confidentialité.

Accédez au Général languette.

Clique le fermer à clé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Sécurité et confidentialité.

Entrez votre Mot de passe administrateur système.

Cliquez sur Ouvrir

Cliquez sur Ouvert quand même sous Autoriser les applications téléchargées à partir de. OpenEmu s’ouvrira immédiatement, tout comme un autre avertissement.

Cliquez sur Ouvrir les préférences système lorsque vous êtes invité à autoriser OpenEmu à recevoir des frappes de touches de n’importe quelle application.

Fermer la Programme OpenEmu en ce moment.

Clique le fermer à clé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Sécurité et confidentialité lorsqu’elle apparaît.

Entrez votre Mot de passe administrateur système.

Cliquez sur Ouvrir

Cochez la case à côté de OpenEmu pour lui permettre de surveiller les entrées de votre clavier même lorsque vous utilisez d’autres applications.

Clique le fermer à clé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre pour empêcher d’autres modifications.

Exécution de l’assistant de démarrage d’OpenEmu pour la première fois

lancement OpenEmu sur votre Mac.

Cliquez sur Prochain sur l’écran d’accueil.

Sélectionner ou désélectionner tous les cœurs d’émulateur que vous souhaitez pouvoir télécharger et utiliser.

Cliquez sur Prochain.

Cliquez sur Aller pour commencer votre aventure!

Installer des jeux

L’installation de jeux est aussi simple qu’un glisser-déposer des fichiers de jeu que vous possédez. Les jeux seront magiquement placés automatiquement dans leur cap système correct.

Ouvert Chercheur.

Trouvez votre jeu ROM.

Faites glisser votre ROM de jeu dans le Fenêtre OpenEmu.

Terminé.

Configuration des entrées

Comme pour tout le reste dans OpenEmu, la configuration de vos périphériques d’entrée est extrêmement simple.

Dans OpenEmu, accédez à Préférences.

Robinet Contrôles.

Choisir la système vous souhaitez modifier les contrôles pour. Avoir une manette de jeu de forme similaire rend cela beaucoup plus facile.

Clique le contrôle vous souhaitez modifier, puis appuyez sur le bouton ou la saisie au clavier à laquelle vous souhaitez le mapper.

Complétez toutes les entrées comme vous le souhaitez.

Jouer aux jeux

Trouvez le système pour lequel vous avez installé le jeu.

Double-cliquez sur le Titre.

Jouer.

Jeux? Quels jeux?

J’ai acheté un X-Arcade Tankstick avec trackball de Xgaming, et cet achat m’a donné plus de 200 jeux d’arcade que je peux légalement apprécier. M.A.M.E. a également une archive de ROMs d’arcade à télécharger et jouer gratuitement. En plus de cela, vous pouvez également trouver un certain nombre de développeurs homebrew qui ont construit et construisent toujours de nouveaux jeux pour les différentes consoles domestiques émulées.

Dernières pensées

J’adore les jeux. Oui, même en jouant sur Mac (peut-être surtout). Je suis également configuré pour les jeux VR sur mon eGPU connecté au MacBook Pro. Mais j’aurai toujours un faible pour les anciens titres d’arcade de ma jeunesse. C’est pourquoi j’aime OpenEmu. Je peux simplement entrer directement dans l’action sans me soucier de la configuration. Quel émulateur utilisez-vous pour vos jeux rétro? Faites le nous savoir dans les commentaires!