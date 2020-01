Comment configurer et utiliser une machine virtuelle sur votre Mac

Source: iMore

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaiterez peut-être utiliser une machine virtuelle sur votre Mac. Vous devrez peut-être exécuter une copie de Windows sur votre ordinateur à des fins professionnelles. L’objectif est peut-être d’exécuter une autre instance ou version de macOS sur votre ordinateur pour des raisons de compatibilité. Vous souhaitez peut-être une copie de Linux sur votre ordinateur.

Quelles que soient les circonstances, il existe différentes manières d’exécuter une machine virtuelle sur votre Mac. Voici un aperçu des meilleures options disponibles.

Qu’est-ce qu’une machine virtuelle?

La virtualisation logicielle vous permet de simuler un environnement matériel et d’exécuter plusieurs systèmes d’exploitation sur un même ordinateur. Ces machines virtuelles créées par logiciel tirent parti des composants matériels d’un ordinateur, tels que la RAM et le stockage, en toute isolation par rapport au système d’exploitation principal. Parmi les options de virtualisation les plus populaires pour les utilisateurs Mac, on trouve Parallels Desktop, VMWare Fusion et VirtualBox.

Parallels Desktop 15

Ma façon préférée de virtualiser, Parallels, s’améliore chaque année. Avec la dernière version, Parallels Desktop 15, vous pouvez profiter du Metal 2 d’Apple, qui permet aux machines de maximiser le potentiel graphique et informatique des applications. Parallels prenant désormais en charge Metal, les applications Windows hautement intensives telles que les logiciels de CAO et les jeux qui nécessitent DirectX 11 fonctionnent désormais sur Mac. Les performances sont également améliorées pour DirectX 9 et DirectX 10.

À ce jour, près de 1600 jeux PC nécessitent DirectX 11, ce qui signifie que vous pouvez désormais tous les découvrir sur votre Mac via la virtualisation Parallels. Les applications Windows notées que vous pouvez exécuter sur votre Mac incluent Autodesk 3ds Max 2020, Lumion, ArcGIS Pro, etc.

Au-delà de cela, Parallels Desktop 15 est également entièrement compatible et optimisé pour macOS Catalina, ce qui signifie qu’il prend en charge le Sidecar d’Apple. Il fonctionne également avec macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13 et macOS Sierra 10.12. Et oui, il prend également en charge Apple Pencil.

Parallels Desktop 15 est le produit phare de l’entreprise et est disponible via un essai gratuit, quelle que soit la version que vous choisissez. La version domestique est de 80 $ ou 50 $ pour une mise à niveau, tandis que la version professionnelle est de 100 $ par an. Le premier n’inclut pas les mises à jour gratuites des futures versions de Parallels Desktop, mais n’a pas non plus de date d’expiration. La version professionnelle comprend des mises à niveau gratuites. Une fois qu’une nouvelle version est sortie, vous pouvez la télécharger depuis le site Web de Parallels. Les nouvelles versions de Parallels arrivent généralement au moment où Apple publie une nouvelle version de macOS, généralement à l’automne.

Pour qui est-ce: Parallel offre une approche sans faille de la virtualisation. Prenez une copie si vous cherchez une solution qui fonctionne.

VMWare Fusion 11.5

Le concurrent de virtualisation le plus proche de Parallel, Fusion, est un autre excellent choix pour les consommateurs. Créée par VMWare de Dell Computer, la dernière version de Fusion (11.5), a été conçue pour tirer parti des outils macOS Catalina, notamment Sidecar et Dark Mode.

Comme Parallels, Fusion vous permet de créer une machine virtuelle via un logiciel qui peut s’exécuter séparément de votre installation macOS. Dans ce cas, vous pouvez utiliser Fusion avec Windows 10 (ou un autre système d’exploitation) via une fenêtre sur votre bureau Mac ou en mode plein écran. Avec le mode unitaire de Fusion, vous pouvez exécuter des applications Windows sur votre ordinateur comme s’il s’agissait d’applications Mac. À partir de Fusion 11, la prise en charge du système graphique Metal d’Apple a été ajoutée. Il prend également en charge Touch Bar sur un MacPro Pro.

Fusion 11.5 est disponible au même prix que Parallels, 80 $ pour une version complète et 50 $ pour une mise à jour. Une version professionnelle est également disponible pour les environnements informatiques. Toutes les versions sont livrées avec un essai gratuit de 14 jours.

L’interface VMWare Fusion n’est pas aussi belle que celle offerte par Parallels, mais elle est proche. Si vous connaissez d’autres produits VMWare, y compris Workstation Pro pour Windows, Fusion est probablement le chemin pour vous, bien que vous puissiez vérifier les deux produits si vous le pouvez.

Fusion 11.5 est disponible en téléchargement sur le site Web de VMWare.

Pour qui est-ce: Fusion 11.5 de VMWare est presque aussi bon que Parallels 15. Si vous connaissez les produits VMWare, Fusion est probablement celui qu’il vous faut.

VirtualBox 6.1

Lorsque j’utilise un logiciel, je m’attends à une expérience raffinée. Malheureusement, Oracle VirtualBox est le titre de virtualisation le moins soigné de cette liste. Malgré cela, il existe des différences importantes entre celui-ci et Parallels 15 et VMware Fusion 11.5 qui pourraient en faire une meilleure solution, selon votre situation.

Peut-être la raison la plus importante pour envisager VirtualBox est qu’elle est gratuite, au moins pour un usage personnel ou éducatif. Autre avantage: Oracle a sorti VirtualBox en open source, ce qui offre plus de flexibilité aux utilisateurs finaux que les autres solutions. Malheureusement, parce qu’il est open-source, VirtualBox ne fournit pas de support technique, bien qu’il existe un forum d’utilisateurs actif.

Mais encore une fois, il est important de revenir à l’interface de VirtualBox, qui n’est pas aussi lisse ou facile à utiliser que les autres. Si vous êtes un professionnel de l’informatique ou quelqu’un qui a le temps de jouer avec des logiciels open source, pensez à VirtualBox. Sinon, payez une copie de Parallels 15 ou VMware Fusion 11.5.

VirtualBox est disponible en téléchargement en ligne. Il est également disponible pour Mac, Windows, Linux et Solaris.

Pour qui est-ce: Les logiciels open source sont préférés par de nombreux utilisateurs d’ordinateurs et pour ces gens, VirtualBox est un excellent choix. De plus, c’est gratuit.

Qu’en est-il du Bootcamp d’Apple?

Si vous préférez ne pas utiliser une solution tierce, pensez au Boot Camp d’Apple. Intégré à macOS, le logiciel n’est pas exécuté sur la technologie de virtualisation. Au lieu de cela, il vous permet de démarrer votre Mac dans un autre système d’exploitation au démarrage, soit une version distincte de macOS ou une copie de Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10.

Le plus grand inconvénient de l’utilisation de Boot Camp par rapport à la virtualisation est que vous ne pouvez pas accéder à votre système d’exploitation principal en même temps. Cela signifie, par exemple, que vous ne pouvez pas vérifier votre Apple Mail en même temps que vous utilisez Windows.

D’un autre côté, avec Boot Camp, il n’y a pas de partage de matériel. Par conséquent, seul le système d’exploitation actif utilise la carte graphique et le processeur de votre système. Si vous possédez un Mac plus ancien, vous risquez de constater un bond significatif des performances par rapport à la virtualisation pour cette raison.

Pour qui est-ce: Si vous souhaitez exécuter Windows presque exclusivement sur votre Mac, Boot Camp est presque certainement le choix pour vous. Si vous prévoyez de faire des allers-retours fréquents entre Mac et Windows, choisissez une autre solution.

À propos des licences Windows

Contrairement à macOS, Windows n’est pas gratuit. Par conséquent, quelle que soit la solution de virtualisation que vous choisissez, sachez que vous devez toujours acheter une licence Windows pour utiliser le système d’exploitation sur votre Mac à long terme. Une licence Windows 10 Home vous coûtera 139 $, tandis que Windows 10 Pro est de 199 $.

Des questions?

Faites-nous savoir ci-dessous si vous avez des questions sur la virtualisation ou Boot Camp.

