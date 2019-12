Comment configurer Google Photos sur Android

Google Photos



La meilleure façon de visualiser et de gérer vos photos numériques

Google Photos est le meilleur endroit pour stocker tous vos souvenirs numériques. Il est 100% gratuit à utiliser, dispose d'une application mobile et d'un site de bureau faciles à utiliser, et est livré avec de puissantes fonctionnalités telles que l'édition de photos, l'organisation d'albums, les commandes d'impression physiques, et bien plus encore.