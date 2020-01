Comment configurer plusieurs utilisateurs sur Google Home

Bien qu’une seule personne puisse posséder un Google Nest Mini ou un autre haut-parleur Google Assistant, c’est un appareil avec lequel tout le monde dans votre maison peut interagir, alors pourquoi ne pas permettre à Google Assistant d’être aussi personnel pour eux que pour vous? Les haut-parleurs de l’Assistant Google, comme la gamme Google Nest, autorisent plusieurs utilisateurs depuis un certain temps maintenant, mais les méthodes de création de liens ont doublé cet automne, et voici comment les deux fonctionnent.

Produits utilisés dans ce guide

Comment associer votre compte au haut-parleur Google Nest Mini ou à l’assistant Google de quelqu’un d’autre

Avant de commencer, vous pouvez associer votre compte à un seul haut-parleur / écran Google Assistant ou devenir membre à domicile et associer votre compte à chaque appareil Google Assistant dans la configuration de Home View.

Ouvrez le Google Home application sur votre téléphone.

Dans l’onglet Vue d’accueil (onglet en bas à gauche, avec l’icône de la maison), appuyez sur le dispositif auquel vous souhaitez associer votre compte.

Appuyez sur le paramètres de vitesse.

Robinet Liez votre compte avec Voice Match.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Robinet je suis d’accord pour démarrer le processus Voice Match.

Dire “OK Google” et “Hey Google” comme demandé à l’écran. Si vous avez déjà configuré Voice Match à partir d’autres appareils, Google affichera un écran de chargement pendant la génération du modèle vocal pour ce Google Home.

Robinet Je suis d’accord pour activer les résultats personnels lorsque vous parlez à Google Home. Si vous ne souhaitez pas que les résultats personnels soient activés, appuyez sur Non merci au lieu.

Source: Ara Waggoner / Android Central

L’Assistant Google vous demandera si vous souhaitez inviter d’autres personnes à configurer Voice Match sur Google Home. Robinet Non merci.

S’il s’agit de votre premier appareil Google Home, vous serez invité à ajouter des services multimédias. Appuyez sur le + à côté d’un service de musique pour lier votre abonnement, ou appuyez sur Prochain.

S’il s’agit de votre premier appareil Google Home, il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter des services vidéo. Appuyez sur le + à côté d’un service vidéo pour lier votre abonnement, ou appuyez sur Prochain.

Source: Ara Waggoner / Android Central

S’il s’agit de votre premier appareil Google Home, vous serez invité à accepter les e-mails d’information et promotionnels concernant Google Home, Chromecast et d’autres produits Google. Robinet S’inscrire pour adhérer ou Non merci de se retirer.

Robinet Terminé pour terminer la configuration.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Vous devez revenir aux paramètres de l’appareil pour votre appareil Google Assistant nouvellement lié. Votre e-mail devrait apparaître en premier sous Compte (s) lié (s) si le lien a été correctement configuré.

Comment ajouter un nouveau membre à domicile dans l’application Google Home

Si vous souhaitez ajouter quelqu’un à tous les appareils de l’Assistant Google de votre domicile en même temps au lieu de passer appareil par appareil, ajoutez-les en tant que membre personnel à votre configuration d’accueil.

Comment envoyer une invitation de membre à domicile

Sur votre téléphone, ouvrez le Google Home app.

Dans l’onglet Vue d’accueil (onglet inférieur le plus à gauche, avec l’icône de la maison), appuyez sur Réglages à côté du raccourci Ajouter.

Robinet Accueil membres.

Appuyez sur le + dans le coin supérieur droit pour ajouter un nouveau membre à domicile.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Tapez le compte email pour le membre que vous souhaitez ajouter.

Robinet sauvegarder.

Une page d’invitation apparaîtra, vous indiquant ce que les membres de la maison peuvent faire et répertoriant les appareils auxquels ils auront accès. Robinet Plus pour faire défiler vers le bas.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Envoyer une invitation.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Comment accepter une invitation de membre d’origine

L’invitation sera envoyée par e-mail à votre nouveau membre à domicile, qui doit accepter l’invitation et configurer son profil Voice Match avec Google Assistant, car Voice Match est la façon dont votre haut-parleur ou écran Google Home différenciera plusieurs utilisateurs.

Ouvrez le Application Google Home sur le téléphone de l’invité.

dans le Onglet Accueil (onglet en bas à gauche, avec l’icône de la maison), appuyez sur 1 invitation en attente. Une page d’invitation apparaîtra, indiquant à l’invité ce qu’il pourra faire et répertoriant les appareils auxquels il aura accès.

Robinet Plus pour faire défiler vers le bas.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur J’accepte.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Type A surnom pour la maison.

Robinet Prochain.

Robinet Prochain pour configurer Voice Match. Google vous montrera les différentes politiques de confidentialité et d’utilisation associées à Google Assistant.

Appuyez sur un section pour en savoir plus et lorsque vous êtes satisfait, appuyez sur Prochain.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Allumer pour autoriser ces informations, ou Non merci. Vous pouvez obtenir des réponses et des interactions plus approfondies en autorisant Google Assistant à accéder aux informations sur l’appareil et à l’activité audio.

Robinet Je suis d’accord.

Dire “OK Google” et “Hey Google” comme demandé à l’écran. Si vous avez déjà configuré Voice Match à partir d’autres appareils, Google affichera un écran de chargement pendant la génération du modèle vocal pour ce Google Home.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Robinet Je suis d’accord pour activer les résultats personnels lorsque vous parlez à Google Home. Si vous ne souhaitez pas que les résultats personnels soient activés, appuyez sur Non merci au lieu.

Robinet Non merci lorsque Google vous demande si vous souhaitez inviter d’autres personnes à configurer Voice Match sur Google Home.

Appuyez sur le bouton retour pour revenir à la configuration de Google Home.

S’il s’agit de votre premier appareil Google Home, revenez à l’étape 9 de la section Comment associer votre compte à la page Google Home de quelqu’un d’autre. Sinon, vous avez terminé!

Source: Ara Waggoner / Android Central

Une fois la configuration terminée, vous devriez maintenant voir tous les appareils actuellement connectés à la maison – des haut-parleurs et écrans de l’Assistant Google aux lumières intelligentes, aux prises et aux thermostats – dans l’onglet Vue d’accueil.

Vous pourrez allumer et éteindre les lumières, contrôler le volume et la lecture des supports, régler la température, etc. En ce qui concerne les lumières intelligentes, pour les systèmes comme Philips Hue, les membres de la maison verront les ampoules Hue, mais pas les scènes Hue.

Comment supprimer un membre personnel dans Google Home

Les maisons dans l’application Google Home n’autorisent que 6 membres à la fois (y compris le propriétaire et le membre principal), donc si vous devez supprimer un ancien colocataire ou un ancien petit ami pour faire de la place à quelqu’un d’autre, voici comment les renvoyer au bordure numérique.

Sur votre téléphone, ouvrez le Google Home app.

Dans l’onglet Vue d’accueil (onglet inférieur le plus à gauche, avec l’icône de la maison), appuyez sur Réglages à côté du raccourci Ajouter.

Robinet Accueil membres.

Appuyez sur le menu à trois points à côté du membre que vous souhaitez supprimer.

Source: Ara Waggoner / Android Central

Robinet Retirer.

Robinet Retirer pour confirmer la suppression.

Source: Ara Waggoner / Android Central

L’Assistant Google supprimera le membre de la configuration d’accueil et dissociera son profil Voice Match de chaque haut-parleur ou affichage Google Assistant affecté à votre domicile.

Obtenez votre assistant Google sur

L’écosystème Google Assistant s’est développé bien au-delà de Google Home d’origine au cours des dernières années. Aujourd’hui, nous avons des dizaines de haut-parleurs intelligents et d’écrans intelligents alimentés par Google Assistant disponibles auprès de divers fabricants, mais les haut-parleurs de marque Google sont toujours un bon endroit pour commencer à construire votre configuration de maison intelligente.

Petite taille, super fonctionnalités

Google Nest Mini

Obtenez les dernières fonctionnalités et une assistance de premier ordre.

Le plus petit haut-parleur de Google s’intègre dans n’importe quelle pièce, peut capter votre voix même lors d’une fête à la maison animée, et il vous offre une expérience d’assistant premium de Google dans une taille plus adaptée aux portefeuilles. Cela fait du Google Nest Mini une entrée abordable dans une maison intelligente contrôlée par Google.

La gamme Google Nest – anciennement la gamme Google Home – obtient de nouvelles fonctions et fonctionnalités avant les haut-parleurs tiers, vous permettant d’essayer les plus récentes et les meilleures pour les années à venir. Les produits Google Nest obtiennent également de l’aide directement de l’assistance Google par téléphone ou par chat en direct. Pour tous les autres appareils Google Assistant, Google vous réfère au fabricant, même si 93% des performances des haut-parleurs / écrans de l’Assistant Google sont contrôlés par des protocoles basés sur le serveur qui sont créés, mis à niveau et maintenus par Google. Si vous avez tendance à avoir besoin d’aide avec votre technologie, restez avec les appareils de marque Google.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.