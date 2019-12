Comment configurer un compte Google sur votre appareil Android

La création d'un compte Google est un jeu d'enfant. Je ne sais pas comment faire? Pas de soucis! Voici comment configurer un compte Google sans tracas. Vous trouverez ci-dessous des instructions détaillées ainsi que des captures d'écran.

Avant de vous lancer, n'oubliez pas que les citoyens américains doivent avoir au moins 13 ans pour posséder un compte Google et 18 pour ajouter une carte de crédit. Pourquoi voudriez-vous ajouter une carte de crédit à votre compte? Vous pouvez l'utiliser pour acheter des applications et des jeux sur le Play Store, vous abonner à Play Musique et payer pour d'autres services proposés par Google.

Mais comme la plupart des services de Google sont gratuits – y compris Gmail, Docs, Drive et Photos – l'ajout d'une carte de crédit est facultatif, et la désactivation ne sera pas un problème.

La création d'un nouveau compte Google ne prend que quelques minutes. Saisissez votre appareil Android, ouvrez les paramètres et sélectionnez l'option "Comptes". L'étape suivante consiste à appuyer sur «Ajouter des comptes» en bas de votre écran, puis à choisir «Google».

Une page apparaîtra où vous pouvez vous connecter à votre compte Google ou en créer un nouveau. Sélectionnez "Plus d'options" puis appuyez sur "Créer un compte". Après cela, suivez les instructions à l'écran en entrant vos informations personnelles, en sélectionnant un nom d'utilisateur et un mot de passe, et en terminant le processus en acceptant les conditions d'utilisation de Google.

Instructions étape par étape:

Rendez-vous dans les paramètres de votre appareil. Faites défiler vers le bas et appuyez sur l'option "Comptes". Appuyez sur l'option "Ajouter un compte" en bas de votre écran. Sélectionnez "Google". Choisissez "Plus d'options". Tapez sur "Créer un compte" ". Suivez les instructions à l'écran en saisissant vos informations personnelles, en sélectionnant un nom d'utilisateur, etc. Appuyez sur le bouton" J'accepte "pour créer votre compte Google.

Si vous avez suivi ces instructions, vous devriez maintenant savoir comment configurer un compte Google – encore mieux, vous devriez maintenant être inscrit! Vous pouvez désormais créer des documents en ligne, envoyer des e-mails, stocker vos photos dans le cloud et bien plus encore. Tous ces services sont disponibles via votre appareil Android ainsi que votre PC.

