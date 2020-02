Comment configurer un VPN sur un Chromebook

Si vous avez un compte auprès d’un fournisseur VPN, vous pouvez également l’utiliser sur votre Chromebook! Bien que la plupart des sociétés VPN aient quelque chose que vous pouvez télécharger pour Windows ou Mac qui est une configuration d’installation en un clic, vous devrez saisir les informations manuellement sur votre Chromebook. Ce n’est pas difficile; vous n’avez pas besoin de connaître le jargon du réseau ou de définir des paramètres supplémentaires, et toute configuration VPN pour fonctionner avec OpenVPN est compatible.

Produits utilisés dans ce guide

Protégez-vous des regards indiscrets: NordVPN (à partir de 3,50 $ / mois chez NordVPN)

Protéger les mots de passe et les sourcils: Dashlane (à partir de 5 $ / mois chez Dashlane)

Bear-y safe: TunnelBear (à partir de 5 $ / mois chez TunnelBear)

Avant de commencer…

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devriez vérifier si votre entreprise VPN dispose d’une application dans le Chrome Web Store. Il existe de nombreux fournisseurs de VPN qui le font, y compris ceux que nous avons mentionnés ci-dessus, et vous pouvez installer leurs applications comme vous le feriez pour n’importe quelle autre application ou extension.

Si votre entreprise VPN n’a pas d’application Chrome, voici ce que vous devez faire.

Importer des certificats

Si votre fournisseur VPN utilise un certificat CA pour une connexion, vous devrez l’importer dans votre Chromebook.

Obtenir le Certificat CA de votre entreprise VPN. Un certificat CA est une clé qui vérifie votre confiance, et votre Chromebook en possède déjà un certain nombre pour les services Web. Vous devrez importer celui que vous avez reçu de votre fournisseur VPN si vous en avez reçu un.

Stockez ce fichier sur votre local stockage afin que vous puissiez l’importer.

Ouvrez un nouvel onglet dans le navigateur et mettez chrome: // paramètres / certificats dans la barre d’adresse, puis appuyez sur entrée.

Clique le Les autorités onglet en haut de la page.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

appuyez sur la Importation et choisissez le fichier que vous avez téléchargé.

Une boîte s’ouvrira vous demandant ce que vous faites confiance à ce certificat pour vérifier. Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez laissez tout incontrôlé (conseillé).

Le certificat sera importé et installé.

Utilisez ces mêmes instructions pour importer un Certificat utilisateur si vous en avez un. Choisissez simplement le Certificats utilisateur onglet au lieu de Les autorités languette.

Entrez les paramètres du réseau VPN

Ensuite, vous devez entrer les informations de compte et de serveur que vous utiliserez pour vous connecter. Vous le ferez également dans les paramètres.

Cliquez sur votre photo de compte dans le coin inférieur droit de l’écran, puis cliquez sur le icône d’engrenage pour ouvrir les paramètres.

Près du sommet, dans le Réseau section, cliquez sur le Ajouter une connexion bouton.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Cliquez sur Ajouter OpenVPN / L2TP. Vous devez remplir les informations sur votre connexion dans la boîte qui s’ouvre. Si votre Chromebook provient de votre travail ou de votre école, vous devrez obtenir ces informations de la personne qui administre votre Chromebook. Sinon, vous le trouverez sur le site Web de votre fournisseur VPN.

Nom d’hôte du serveur: Le nom ou l’adresse IP du serveur auquel vous vous connecterez.

Nom du service: Le nom de la connexion qui apparaît dans les paramètres. Vous pouvez le nommer comme bon vous semble.

Type de fournisseur:

Sélectionner L2TP / IPsec + clé pré-partagée si vous devez entrer un deuxième mot de passe une fois connecté à votre VPN.

Sélectionner Certificat utilisateur L2TP / IPsec + si vous avez un certificat d’utilisateur distinct comme mentionné ci-dessus.

Sélectionner OpenVPN si aucun ne s’applique à votre connexion VPN.

Clé Pré-Partagée: Saisissez le mot de passe secondaire dont vous avez besoin pour vous connecter ici. Si vous n’avez pas besoin d’utiliser un deuxième mot de passe, laissez ce champ vide.

Certificat d’autorité de certification du serveur: Si vous avez installé un certificat CA comme décrit ci-dessus, choisissez-le dans la liste. Sinon, laissez-le à Défaut.

Certificat utilisateur: Si vous avez installé un certificat utilisateur comme décrit ci-dessus, choisissez-le dans la liste. Sinon, laissez-le vide.

Nom d’utilisateur: Le nom d’utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à votre VPN.

Mot de passe: Le mot de passe de votre compte VPN. Notez que ce n’est pas la même chose que la clé pré-partagée.

OTP: Si vous avez reçu un jeton ou une adresse de site Web qui génère un Mot de passe à usage unique, générez-le et entrez-le ici. Sinon, laissez-le vide.

Nom de groupe: Si vous devez entrer un nom de groupe, il va ici. Sinon, laissez-le vide.

Une fois que vous avez rempli toutes les informations pertinentes, vous êtes maintenant prêt à utiliser le VPN sur votre Chromebook.

Vous pouvez cocher la case pour Enregistrer l’identité et le mot de passe si vous voulez pouvoir vous connecter en un clic. Si vous préférez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe à chaque fois, ne cochez pas cette case. Votre Clé Pré-Partagée se souviendra de toute façon.

Pour tester votre connexion, cliquez sur Relier.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Vous saurez que vous êtes connecté lorsque vous verrez un symbole de clé à côté de votre icône Wi-Fi. Vous verrez également le mot Connecté en vert à la nouvelle connexion dans la fenêtre des paramètres.

Si vous vous êtes connecté sans aucun problème, vous pouvez cliquer sur la flèche de retour en haut à droite pour voir d’autres options de configuration, comme un paramètre pour toujours utiliser la connexion VPN ou supprimer (Oublier) ou modifiez-le. Si vous choisissez de ne pas utiliser la connexion tout le temps, vous pouvez vous connecter en cliquant sur l’icône du réseau (le symbole Wi-Fi) dans la barre d’état et en choisissant votre nouveau réseau.

Utilisez une application Android

Si votre Chromebook prend en charge les applications Android, vous aurez peut-être beaucoup plus de facilité à faire fonctionner votre service VPN.

Téléchargez l’application du fournisseur VPN sur le Google Play Store.

S’identifier comme vous le feriez sur votre smartphone. Soyez averti: certaines applications VPN peuvent ne pas être parfaitement optimisées pour fonctionner sur Chrome OS.

Vous pourrez vous reconnecter ou vous déconnecter à tout moment en cliquant sur vos paramètres dans le coin inférieur droit, puis en cliquant sur l’icône du réseau (le symbole Wi-Fi) dans la barre d’état et en choisissant votre réseau.

Une application qui a particulièrement bien fonctionné pour moi était TunnelBear, et l’activation du service dans l’application de TunnelBear s’est parfaitement bien inscrite avec le système d’exploitation. Une fois le service démarré, je pouvais alors me déconnecter et me reconnecter à partir du menu des paramètres rapides dans le coin inférieur droit de l’écran.

D’autres applications, telles que les applications de gestion des mots de passe, peuvent avoir des VPN inclus dans le service. Dashlane en est un excellent exemple, et la configuration et la connexion du service VPN étaient aussi simples que décrites dans les étapes ci-dessus.

Nos coups de cœur

Que vous utilisiez une extension Chrome ou une application Android, il est important que vous ayez la possibilité de protéger votre trafic en ligne des regards indiscrets. Nous vous recommandons d’aller avec un fournisseur qui a des applications sur toutes les plateformes, comme Nord VPN, Dashlane ou TunnelBear.

Gardez tout en sécurité

Dashlane

Gestionnaire de mot de passe et de confidentialité

Dashlane est l’un de nos gestionnaires de mots de passe préférés, mais la version premium de l’application comprend également un excellent VPN que vous pouvez utiliser sur votre téléphone Android et Chromebook.