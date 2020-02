Comment configurer une chaîne YouTube – un guide étape par étape

La configuration d’une chaîne YouTube est simple, rapide et gratuite. Il vous donne accès à un large public, avec 2 milliards de personnes utilisant le service sur une base mensuelle. Mais il y a beaucoup de concurrence, car plus de 500 heures de vidéo sont téléchargées sur YouTube chaque minute. Donc, pour réussir sur la plateforme, vous devez vraiment vous démarquer de la foule.

Comment configurer une chaîne YouTube

Pour configurer une chaîne YouTube, la première chose dont vous avez besoin est un compte Google. Il est gratuit et vous donne accès non seulement à YouTube, mais également à tous les services Google, notamment Gmail, Maps et Photos, pour n’en nommer que quelques-uns. La création d’un compte Google est un jeu d’enfant. Si vous ne l’avez pas déjà, cliquez sur le lien ci-dessous pour lire notre guide dédié sur la façon de le configurer.

Une fois que vous avez un compte Google, visitez le site Web de YouTube et connectez-vous. L’étape suivante consiste à cliquer sur votre profil dans le coin supérieur droit, puis à sélectionner «Paramètres». Vous devriez maintenant voir un lien intitulé «Créer une nouvelle chaîne» – cliquez dessus.

Il est maintenant temps de prendre une décision. Si vous souhaitez créer un compte YouTube personnel sous votre propre nom, vous pouvez continuer et cliquer sur le bouton “Créer une chaîne”. Si vous souhaitez créer une chaîne YouTube sous le nom ou la marque de votre entreprise, cliquez sur le lien “Utiliser une entreprise ou un autre nom”, saisissez le nom de votre choix et cliquez sur le bouton “Créer”.

Dans certains cas, il peut vous être demandé de vérifier votre compte. Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter votre numéro de téléphone, de choisir si vous souhaitez recevoir votre code de vérification via un SMS ou un appel vocal, puis cliquez sur «Continuer». La dernière étape consiste à saisir votre code de vérification et à cliquer sur «Continuer» encore.

Instructions étape par étape sur la configuration d’une chaîne YouTube:

Créez un compte Google si vous n’en avez pas déjà un.Visitez le site Web de YouTube et connectez-vous.Cliquez sur votre profil dans le coin supérieur droit.Cliquez sur “Paramètres”. Cliquez sur le lien “Créer une nouvelle chaîne”. Décidez si vous ” ll créer une chaîne sous votre propre nom ou une entreprise / marque. Tapez un nom pour votre chaîne et cliquez sur “Créer une chaîne / Créer”. Dans le cas où vous devez vérifier votre compte, tapez votre numéro de téléphone, sélectionnez SMS ou Appel vocal, puis cliquez sur «Continuer». Saisissez le code de vérification et cliquez sur «Continuer» pour configurer votre chaîne YouTube.

Félicitations, vous avez maintenant réussi à configurer une chaîne YouTube. Mais ce n’est que la première étape. Pour paraître professionnel, vous devez maintenant ajouter une photo de profil, une description et d’autres détails. Cliquez simplement sur le bouton “Personnaliser la chaîne” et jouez avec les options disponibles. Tout est assez simple, donc nous n’entrerons pas dans les détails ici. Une fois que tout est configuré, vous pouvez commencer à télécharger des vidéos et commencer à poursuivre votre rêve de devenir la prochaine grande chose sur YouTube. Bonne chance!

Voilà, c’est comme ça que vous pouvez configurer une chaîne YouTube. Des pensées ou des questions? Laissez-les en bas.

Conseil de pro: Il y a tellement plus à savoir pour réussir sur la plateforme. Par exemple, vous pouvez apprendre à produire des vidéos à un niveau professionnel et à créer vos abonnements au point que votre chaîne puisse être monétisée.

