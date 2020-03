Comment configurer une nouvelle Apple Watch

L’Apple Watch et l’iPhone peuvent être deux éléments matériels différents, mais l’un ne peut exister sans l’autre. Lorsque vous achetez une nouvelle Apple Watch, sa mise sous tension n’est que la première étape – la prochaine étape consiste à l’associer à un iPhone.

Lorsque vient le temps d’associer votre Apple Watch à votre iPhone, vous devez utiliser l’application Apple Watch pour iOS. Vous devriez pouvoir le trouver préinstallé sur votre iPhone (ou via l’App Store, si vous l’avez supprimé précédemment).

Comment associer l’Apple Watch à votre iPhone

Il existe plusieurs façons d’associer votre Apple Watch à votre iPhone, selon ce qui correspond le mieux à vos besoins.

Comment coupler automatiquement une nouvelle Apple Watch avec votre iPhone

Lancez le Regarder l’application sur votre iPhone. (Vous pouvez également rapprocher votre Apple Watch de votre iPhone pour afficher une interface similaire à l’écran de couplage des AirPods, qui lancera ensuite l’application Watch.)

Robinet Commencer l’appairage.

Déplacez votre téléphone sur votre Apple Watch jusqu’à ce que votre Apple Watch soit alignée au centre du rectangle jaune.

Vous saurez que vous avez terminé l’étape avec succès lorsque vous verrez un message indiquant “Votre Apple Watch est couplée“.

Choisissez de configurer votre Apple Watch à partir de zéro ou de restaurer l’Apple Watch à partir d’une sauvegarde.

Comment associer manuellement l’Apple Watch à l’iPhone

Si vous ne parvenez pas à ce que votre Apple Watch démarre automatiquement le processus de couplage, vous pouvez coupler manuellement votre iPhone et votre montre. Au lieu d’utiliser le processus astucieux de style QR-code, vous utiliserez le nom de votre Apple Watch pour démarrer le processus de couplage.

Lancez le Regarder l’application sur votre iPhone. (Vous pouvez également rapprocher votre Apple Watch de votre iPhone pour afficher une interface similaire à l’écran de couplage des AirPods, qui lancera ensuite l’application Watch.)

Robinet Commencer l’appairage.

Robinet Associer l’Apple Watch manuellement

Sur votre Apple Watch, appuyez sur je pour afficher le nom de l’appareil.

Sur votre iPhone, sélectionnez votre Apple Watch de la liste.

Source: iMore

Choisissez de configurer votre Apple Watch à partir de zéro ou de restaurer l’Apple Watch à partir d’une sauvegarde.

Comment coupler une Apple Watch existante avec un nouvel iPhone

Contrairement à votre iPhone, il n’existe aucun moyen facile de faire manuellement une sauvegarde de votre Apple Watch sur iCloud; les sauvegardes sont intrinsèquement liées à la sauvegarde iCloud ou iTunes de votre iPhone. En tant que tel, bien que votre montre synchronise régulièrement ses données avec votre iPhone lorsque vous êtes connecté via Bluetooth ou Wi-Fi, vous ne pouvez pas choisir manuellement de sauvegarder vos informations (sauf si vous dissociez manuellement votre Apple Watch, qui sera ensuite automatiquement synchroniser ses dernières données avec la sauvegarde de votre iPhone).

Alors, que faites-vous lorsque vous souhaitez changer de modèle d’iPhone? Dissociez votre Apple Watch de votre ancien smartphone, désactivez le verrouillage d’activation et effectuez une sauvegarde de votre iPhone. Voici comment!

Comment coupler une Apple Watch existante avec un nouvel iPhone

Comment configurer ou restaurer votre Apple Watch à partir d’une sauvegarde

Une fois que vous avez associé votre Apple Watch à votre iPhone, il est temps de le configurer à partir de zéro ou à partir d’une sauvegarde existante.

Comment configurer une Apple Watch à partir de zéro

Que ce soit votre première Apple Watch ou que vous ne souhaitiez tout simplement pas conserver les anciennes données, il est assez simple de configurer votre montre intelligente à partir de zéro.

Une fois le processus de couplage terminé, appuyez sur Configurer en tant que nouvelle Apple Watch.

Source: iMore

Appuyez soit sur La gauche ou Droite pour indiquer à Apple Watch sur quel poignet vous prévoyez de le porter.

Robinet Se mettre d’accord d’accepter les conditions générales de watchOS.

Robinet Se mettre d’accord confirmer.

Source: iMore

Installer Verrouillage d’activation et Trouver mon iphone en saisissant votre identifiant Apple.

Robinet D’accord pour indiquer que vous comprenez Paramètres partagés pour iPhone et Apple Watch.

Robinet Créer un mot de passe pour créer un mot de passe pour Apple Watch.

Robinet Ajouter un long mot de passe pour ajouter un mot de passe de plus de quatre chiffres.

Robinet N’ajoutez pas de mot de passe si vous préférez ne pas avoir de mot de passe sur votre Apple Watch.

Sur votre Apple Watch, appuyez sur pour créer un code d’accès à quatre chiffres.

Entre ton mot de passe encore une fois pour confirmer.

Si vous possédez une Apple Watch Series 3 avec service LTE, choisissez de Configurer le cellulaire sur votre Apple Watch.

Source: iMore

Installer Apple Pay (ou configurez-le plus tard). Vous devrez peut-être saisir le code de sécurité de votre carte ou le numéro complet, selon la carte que vous ajoutez.

Sur votre iPhone, appuyez sur Continuer pour indiquer que vous comprenez SOS d’urgence.

Source: iMore

Robinet Installer tout pour installer toutes les applications watchOS disponibles sur votre iPhone (les applications watchOS sont incluses avec les applications iOS).

Robinet Choisissez plus tard si vous préférez ne pas installer toutes les applications watchOS disponibles sur votre iPhone.

Autorisez votre Apple Watch à synchroniser avec votre iPhone. Une fois la synchronisation terminée, votre Apple Watch est prête à rouler! Pendant que vous attendez, vous pouvez afficher des conseils de navigation de base sur votre Apple Watch, intitulés «Principes de base d’Apple Watch».

Comment restaurer Apple Watch à partir d’une sauvegarde

Une fois le processus de couplage terminé, appuyez sur Restore depuis une sauvergarde bouton.

Choisir la sauvegarde appropriée.

Source: iMore

J’accepte Les termes et conditions.

Installer Verrouillage d’activation et Trouver mon iphone en saisissant votre identifiant Apple.

Robinet D’accord pour indiquer que vous comprenez Paramètres partagés pour iPhone et Apple Watch.

Robinet Créer un mot de passe pour créer un mot de passe pour Apple Watch.

Robinet Ajouter un long mot de passe pour ajouter un mot de passe de plus de quatre chiffres.

Robinet N’ajoutez pas de mot de passe si vous préférez ne pas avoir de mot de passe sur votre Apple Watch.

Sur votre Apple Watch, appuyez sur pour créer un code d’accès à quatre chiffres.

Entre ton mot de passe encore une fois pour confirmer.

Source: iMore

Si vous possédez une Apple Watch Series 4 avec service LTE et que vous ne l’avez pas encore configurée (ou annulé votre forfait), vous serez peut-être invité à Configurer le cellulaire sur votre Apple Watch.

Source: iMore

Sur votre iPhone, appuyez sur Continuer pour indiquer que vous comprenez SOS d’urgence.

Installer Apple Pay (ou configurez-le plus tard). Vous devrez peut-être saisir le code de sécurité de votre carte ou le numéro complet, selon la carte que vous ajoutez.

Source: iMore

Votre Apple Watch va maintenant commencer la restauration à partir de la sauvegarde.

Pendant que vous attendez la restauration de votre Apple Watch, vous pouvez afficher des conseils de navigation de base sur votre Apple Watch, intitulés «Principes de base d’Apple Watch».

Comment tirer le meilleur parti de votre Apple Watch

Une fois votre montre couplée, vous pouvez commencer à l’utiliser, mais il y a beaucoup à personnaliser. Cette application Watch n’est pas seulement pour la configuration, après tout: c’est aussi un moyen facile de gérer vos applications, paramètres et fonctionnalités Apple Watch. Vous pouvez effectuer une gestion sur la montre elle-même, mais il est beaucoup plus facile de toucher sur votre téléphone que de toucher sur le petit écran de la montre. Ce que vous choisissez de faire ensuite, c’est à vous!

Et si vous avez plusieurs Apple Watch ou plusieurs modèles d’iPhone, voici comment les utiliser les uns avec les autres: