Comment configurer votre bureau à domicile

Selon le recensement américain, 5,2% des personnes travaillaient à domicile en 2017. Ce nombre a probablement grimpé en flèche en raison de l’état actuel des choses, et nous verrons probablement un nombre beaucoup plus élevé une fois que nous serons sortis de l’autre côté. Bien qu’il puisse y avoir une grande tentation de travailler sur votre canapé ou votre comptoir de cuisine, c’est souvent une bonne idée de séparer votre espace de travail afin que toute votre maison ne ressemble pas au bureau.

Alors, de quoi avez-vous besoin pour créer un bureau à domicile efficace? Nous sommes ravis que vous ayez demandé.

Ce dont vous aurez besoin:

1: Un bon bureau

Le choix d’un bureau est une chose extrêmement personnelle. Il y a des bureaux debout, des bureaux en L et tous les types de bureaux entre les deux. Selon les fonctionnalités que vous souhaitez, celles-ci peuvent varier de 50 $ à plus de 1 000 $.

J’ai un bureau dans mon studio et ma chambre noire, qui ont tous deux des objectifs différents. Le bureau de mon studio est celui que je recommanderais à la plupart des gens d’acheter. Il est simple à assembler et a fière allure, et devrait convenir à la plupart des pièces. Votre bureau est le point focal de votre bureau à domicile, alors assurez-vous d’obtenir quelque chose que vous aimez.

Vous allez mettre la plupart des choses sur cette liste en haut de votre bureau, il est donc important qu’elle soit assez grande pour répondre à vos besoins. Si vous optez pour plusieurs moniteurs, vous voudrez vous assurer d’obtenir quelque chose d’assez grand.

2: Une chaise de bureau confortable

Vous allez être assis lot tout en travaillant à partir de votre bureau à domicile, vous devez donc vous assurer d’obtenir quelque chose dans lequel vous pourrez vous asseoir pendant de longues périodes. Une bonne chaise de bureau a idéalement un bon soutien lombaire et un appui-tête. Bien qu’il existe une énorme quantité d’options, j’ai choisi ma chaise de bureau car elle offre un excellent soutien, un appui-tête et des roues.

Un design en maille n’est pas toujours aussi confortable que le cuir, mais il peut aider votre dos à respirer plus facilement. Si vous allez vous asseoir sur votre chaise toute la journée, vous devez vous assurer qu’il a une bonne circulation d’air. J’ai choisi ma chaise pour cette raison exacte, et je suis content de l’avoir fait.

3: Une souris ergonomique

Étant donné que la souris est la façon dont vous allez interagir avec votre ordinateur chaque jour, il est important d’en avoir une bonne. Heureusement, les bonnes souris ne sont pas trop chères. J’utilise la série MX Master de Logitech depuis des années maintenant, en commençant par l’original et en passant au 2 puis au 3.

Cette souris a toujours été excellente à travers les générations, offrant une autonomie incroyable et des connexions pour jusqu’à trois appareils. Il peut défiler vers le haut, le bas, la gauche et la droite, et dispose d’une variété de boutons de macro différents pour les raccourcis clavier et les raccourcis. Il a même USB-C!

La meilleure partie du MX Master 3 est probablement sa conception. Il garde votre main dans une position principalement ouverte, et je n’ai pas eu de fatigue en l’utilisant quotidiennement. Le syndrome du canal carpien est l’un des résultats les plus courants de l’ère informatique, il est donc important de l’atténuer autant que possible.

4: Un tapis de souris

Bien qu’un tapis de souris ne soit pas indispensable pour toutes les surfaces, vous serez heureux d’en avoir acheté un. Il existe toutes sortes de tapis de souris, des tissus doux aux surfaces dures. C’est vraiment une chose personnelle que vous aimez, mais comme je bouge tellement, je suis allé simple avec le mien. J’utilise un tapis de souris Razer d’il y a des années qui a été abandonné maintenant, mais je peux confirmer qu’ils ont beaucoup d’excellentes options.

Vous pouvez acheter un petit qui ne s’adapte qu’à votre souris ou un ultra-long qui s’étend sous votre clavier. Quelle que soit l’option que vous obtenez, cela améliorera considérablement votre interaction avec l’ordinateur.

5: Un bon moniteur

Que vous ayez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, il est important d’avoir un bon grand écran. Cela peut vous aider à effectuer plusieurs tâches plus efficacement et c’est plus facile pour vos yeux. Bien que je recommande au moins un moniteur 24 pouces pour une utilisation bureautique, certains moniteurs ultra-larges s’étendent sur 34 pouces et plus.

Le Dell Professional P2417H est un excellent choix pour une option de 24 pouces. J’ai utilisé plusieurs itérations de ce moniteur au cours de l’année et je les ai utilisées dans des matrices jusqu’à trois. Ils peuvent fonctionner en orientation paysage et portrait, ce qui peut être plus confortable pour des choses comme le codage. Ils ont également des supports VESA et de nombreuses E / S intégrées, vous pouvez donc les monter et acheminer vos câbles en toute simplicité.

6: Un ordinateur portable ou de bureau

Que vous ayez besoin d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau dépend uniquement de la fréquence à laquelle vous prévoyez de quitter votre bureau. Aimez-vous parfois travailler dans des cafés ou sur le canapé? Un ordinateur portable est une meilleure option. Mais si vous avez besoin d’une tonne de puissance et que cela ne vous dérange pas, un ordinateur de bureau peut être une meilleure valeur.

Actuellement, j’utilise l’Asus Zenbook Pro Duo et je l’adore. Le Duo offre beaucoup de puissance, avec le dernier processeur Intel Core i9, 32 Go de RAM et une tonne de stockage. C’est plus un remplacement de bureau qu’un ordinateur portable et est livré avec un repose-poignet pour son clavier massif. Je l’aime bien, et cela m’aide à passer à travers une tonne de création de contenu, en particulier avec ce deuxième affichage.

Nous recommandons également un Chromebook pour ceux qui s’appuient principalement sur les applications basées sur Internet et sur Internet, car ils sont rapides, pratiquement sans virus et généralement beaucoup plus abordables que les appareils Windows ou Mac similaires.

7: De beaux écouteurs filaires

Si vous allez rester assis dans un bureau toute la journée, vous voudrez quelque chose avec un bon son pour alimenter votre flux de travail. Je m’en remets à nos amis de SoundGuys pour celui-ci, qui recommande le casque magnétique planaire Monoprice Monolith M565. Ces écouteurs produisent un son fantastique pour le prix et sont superbes pour démarrer.

Bien que les écouteurs Bluetooth soient parfaits pour une utilisation quotidienne, ils peuvent être gênants si vous devez changer fréquemment de source audio. Pour cette raison, je resterais avec des canettes filaires au bureau. Si vous êtes un audiophile, vous pouvez également acheter un amplificateur pour donner un coup de pied supplémentaire à ces écouteurs.

Bien sûr, tout le monde est différent. Si vous préférez le sans fil, consultez notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth. Vous vous retrouvez coincé avec des voisins bruyants ou travaillez-vous à la maison pendant que votre partenaire est également à la maison avec les enfants? Une paire d’écouteurs antibruit pourrait valoir l’investissement.

8: Un bon clavier

Puisque vous allez taper toute la journée, il est essentiel que vous ayez un clavier qui garde vos mains confortables. Personnellement, je recommande les claviers mécaniques. Je pouvais déclamer et délirer sur les claviers mécaniques pendant des heures, d’autant plus que je les construisais moi-même. Mais il y a déjà tellement d’options intéressantes sur le marché, vous devriez simplement choisir l’une d’entre elles si vous ne voulez pas approfondir les constructions personnalisées.

Le Leopold FC660C est l’un de mes claviers préférés, offrant des commutateurs Topre incroyables à taper. C’est une planche simple et assez furtive, mais croyez-moi quand je dis que cela rendra votre expérience de frappe tellement meilleure.

Ce ne sont que les éléments essentiels de ce dont vous avez besoin pour créer un bureau à domicile. Il existe d’innombrables autres façons d’ajouter de l’éclat à votre configuration, alors faites-nous savoir ce que vous utilisez pour vous sentir à l’aise dans les commentaires ci-dessous!

Assurez-vous également de consulter notre travail depuis le centre d’accueil ou le widget ci-dessous pour plus de conseils sur le travail à domicile et l’équipement dont vous aurez besoin.