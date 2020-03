Comment configurer votre compte Eero Secure

Eero Secure est honnêtement un très bon service. Proposé par Amazon aux propriétaires de son matériel de réseau maillé eero, il offre aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leur réseau, ainsi qu’une myriade d’outils pour assurer la sécurité des appareils et des utilisateurs. Quel que soit le plan auquel vous choisissez de vous abonner – eero Secure ou eero Secure + – le processus de configuration est le même.

Comment configurer eero Secure

Avant de commencer

Pour utiliser eero Secure, vous aurez besoin de quelques éléments. Tout d’abord, assurez-vous d’avoir configuré votre compte eero et configuré au moins un périphérique de passerelle eero. Pour ce faire, vous aurez besoin de l’application eero, car elle fonctionne comme le panneau de contrôle de l’ensemble de votre réseau maillé.

Voici comment créer votre compte eero.

Télécharger et lancement l’application eero.

Entrez votre numéro de téléphone et adresse électronique.

Vous devriez recevoir un code de vérification par téléphone ou par e-mail. Saisissez-le pour terminer la création de votre compte.

Source: eero

Ensuite, nous allons passer en revue la configuration d’une passerelle eero. Il s’agit essentiellement d’une façon élégante de dire un eero qui est connecté directement à Internet via l’un de ses ports Ethernet à détection automatique. Il servira de hub principal à votre réseau maillé.

Débrancher votre modem. Si vous avez un routeur autonome, retirer il.

Relier votre eero à votre modem à l’aide du câble Ethernet fourni.

Source: Hayato Huseman / Android Central

Brancher votre eero, puis faites de même avec votre modem.

lancement l’application eero.

Robinet Prochain. L’application devrait rechercher et détecter automatiquement votre eero.

Entrez votre eero numéro de série, trouvé au bas de l’unité. Vous ne serez peut-être pas invité à le faire.

Choisis un Nom pour votre eero.

Configurez votre réseau SSID et mot de passe. Si vous disposiez déjà d’un réseau sans fil avant d’utiliser eero, utilisez les détails de celui-ci.

Robinet Prochainet votre eero devrait être opérationnel.

Source: eero

Assurez-vous qu’eero n’est pas en mode Pont

Une fonctionnalité eero est la possibilité de déployer des appareils en mode pont, vous permettant d’utiliser un routeur existant pour gérer votre réseau maillé. Bien que cela soit idéal pour les personnes qui souhaitent conserver leur configuration réseau existante lors de l’utilisation d’eero, cela signifie également perdre l’accès à un tas de fonctionnalités, y compris eero Secure. En tant que tel, vous voudrez désactiver le mode pont (et probablement supprimer votre ancien routeur) avant de vous abonner.

Android

Ouvrez le app eero.

Ouvrez ensuite votre réglages situé dans le coin supérieur gauche de l’application.

Appuyez sur Paramètres réseau, puis Réglages avancés.

Appuyez sur DHCP & NAT. Assurez-vous qu’il est réglé sur Automatique, ne pas Manuel du pont.

Appuyez sur sauvegarder quand tu auras fini.

iOS

Ouvrez le app eero.

Ouvrez ensuite votre menu des paramètres, situé dans le coin supérieur gauche de l’application.

Appuyez sur Avancée, puis appuyez sur DHCP & NAT.

Assurez-vous qu’il est réglé sur Automatique.

Appuyez sur sauvegarder quand tu auras fini.

Enregistrez votre abonnement

Presque fini! Votre prochaine étape consiste à décider avec quel abonnement eero Secure vous souhaitez vous connecter.

Pour 3 $ par mois ou 30 $ par an, eero Secure propose la détection automatisée des menaces, le blocage des publicités, le filtrage de contenu et les profils d’appareils et les files d’attente de support technique VIP. eero Secure +, quant à lui, offre ces fonctionnalités ainsi qu’un antivirus premium, un VPN et un gestionnaire de mots de passe. À 10 $ par mois / 100 $ par an, c’est un peu plus cher, mais cela pourrait valoir la peine si vous n’avez pas déjà payé ces services séparément.

Quel que soit votre choix, le processus d’inscription est le même.

Aller vers http://account.eero.com sur un bureau ou dans le navigateur de votre smartphone.

Connectez-vous avec votre compte eero.

Choisissez soit eero Secure ou eero Secure +.

Source: eero

Choisis un mensuel ou annuel plan de paiement.

Entrez vos informations de carte de crédit, puis cliquez sur Soumettre le paiement.

Ouvrez votre app eero.

Si votre abonnement a été configuré avec succès, vous devriez voir un tas de nouvelles options dans l’application. Ceux-ci seront sous Découvrir-> eero Secure sur iOS et sous eero Secure dans le réglages menu sur Android.

Source: eero

Inscrivez-vous aux applications partenaires eero Secure + (facultatif)

Si vous vous êtes inscrit à eero Secure +, vous aurez accès à trois applications partenaires: Malwarebytes premium, 1Password et Encrypt.me. Vous pouvez vous inscrire aux trois via l’application eero.

Sur Android

Ouvrez le app eero.

Appuyez sur le menu, puis appuyez sur eero Secure.

Vous devriez y voir trois icônes: Malwarebytes, 1Mot de passe, et Encrypt.me. Appuyez sur chacun d’eux, puis suivez les invites pour créer vos comptes.

Sur iOS

Ouvrez le app eero.

Appuyez sur le Découvrir icône.

Appuyez sur eero Secure.

Vous devriez voir trois icônes: Malwarebytes, 1Mot de passe, et Encrypt.me. Appuyez sur chacun d’eux, puis suivez les invites pour créer vos comptes.

Quelques dernières notes sur eero Secure

Que vous soyez un parent cherchant à défendre ses enfants contre les dangers d’Internet ou une personne soucieuse de la sécurité qui souhaite un peu plus de protection pour ses appareils, eero Secure a quelque chose pour vous. Même si vous n’avez pas d’enfants, les comptes premium inclus avec eero Secure + en font à eux seuls un achat intéressant. N’oubliez pas qu’il s’agit exclusivement d’un service eero, il est donc inutile de vous inscrire si vous n’avez pas d’appareils eero.

Enfin, si eero n’est pas vraiment votre style, il existe de nombreuses autres options, dont beaucoup proposent des offres similaires à eero Secure.

