Comment configurer votre téléphone Samsung Galaxy

Samsung a rationalisé son processus de configuration au cours des dernières générations, mais il reste encore plusieurs étapes supplémentaires par rapport aux autres téléphones, car Samsung injecte ses propres étapes aux côtés de Google. Le processus est explicite, mais nous avons toutes les informations et les conseils que vous devez connaître au fur et à mesure de chaque étape.

Comment configurer votre téléphone Galaxy

Commence par sélection de la langue que vous souhaitez utiliser pour la configuration – vous pouvez le modifier ultérieurement.

Si vous venez d'un téléphone Samsung, vous pouvez ignorer la plupart de ce processus de configuration et restaurer à partir de ce téléphone. Ouvrez simplement Smart Switch sur votre téléphone actuel et suivez les invites sur les deux téléphones.

Nous vous recommandons de le faire avec un câble plutôt que le Wi-Fi, ce qui accélère vraiment le processus.

Sinon, si vous souhaitez configurer à nouveau ou si vous n'avez pas de téléphone Samsung, passez à l'étape 3.

Se connecter à un réseau Wi-Fi. Vous pouvez ignorer cette étape et utiliser des données mobiles, mais il est préférable d'utiliser le Wi-Fi pour la configuration initiale car il utilise beaucoup de données.

Acceptez toutes les conditions d'utilisation de Samsung – et non, vous ne pas avoir à consentir aux données de diagnostic si tu ne veux pas.

Une fois que le téléphone a recherché les mises à jour logicielles, vous entrez votre compte Google email et mot de passe.

Une fois connecté, vous pouvez choisissez les données et les applications à restaurer depuis votre compte Google.

Si vous avez plusieurs téléphones sur votre compte, vous pouvez choisir lequel utiliser.

Le téléchargement des applications et des données commencera en arrière-plan à la fin de la configuration – les téléchargements se poursuivront pendant 10 à 30 minutes.

Configurez votre méthode de sécurité préférée – l'empreinte digitale est une excellente idéeet vous devrez définir une méthode de sauvegarde comme un code PIN ou un modèle.

Acceptez les conditions d'utilisation de Google, puis passez en revue les "applications supplémentaires" de Samsung à installer – vous pouvez toujours les installer plus tard si vous le souhaitez.

Connectez-vous ou créez un compte Samsung – c'est une étape supplémentaire ennuyeuse, mais vous voudrez en avoir un plus tard, alors vous pourriez aussi bien le faire maintenant.

Après toutes ces étapes, vous êtes déposé sur l'écran d'accueil de votre téléphone pour vous familiariser avec tout. La façon dont vous configurez tout à partir de ce moment dépend de vos préférences personnelles. Installez toutes vos applications et configurez-les comme vous le souhaitez, configurez votre écran d'accueil et plongez dans les paramètres pour trouver tous les petits ajustements que vous souhaitez apporter. Au fil du temps, votre téléphone deviendra aussi unique que vous.

