Comment contrôler vos lumières avec Amazon Echo

L’enceinte intelligente

Amazon Echo (3e génération)

L’enceinte intelligente milieu de gamme compatible Alexa

Le modèle de base d’Amazon Echo est plus qu’un simple appareil intelligent, c’est un haut-parleur décent pour sa taille. Avec la prise en charge Dolby et l’audio omnidirectionnel à 360 degrés, vous obtenez le meilleur haut-parleur pour le prix.

Echo est l’enceinte de maison intelligente idéale pour tous ceux qui souhaitent entrer sur le marché de la maison intelligente sans dépenser trop d’argent. Alexa est l’assistant virtuel le plus large pris en charge pour les produits intelligents dans tous les domaines, et l’Echo est le meilleur haut-parleur à un prix raisonnable. Il est plus cher que le Dot mais sonne beaucoup mieux.

Les ampoules LIFX fonctionnent très bien avec l’assistant vocal intelligent d’Amazon d’Amazon, et ces lumières particulières prennent en charge plusieurs paramètres de gradation ainsi que 16 millions de combinaisons de couleurs. Ils ne nécessitent aucune sorte de hub intelligent, vous pouvez donc simplement les brancher, les configurer dans l’application comme nous l’avons montré ci-dessus, et vous êtes prêt à basculer. Créez l’éclairage d’ambiance parfait pour toute occasion. Oh, cela fonctionne aussi avec HomeKit!

Équipement supplémentaire

Le combo le plus riche en fonctionnalités et le plus évolutif pour l’intégration de la lumière intelligente prise en charge par Alexa est un Echo et un LIFX, mais il existe des alternatives moins chères qui fonctionnent très bien avec des fonctionnalités limitées.

Echo Dot (3e génération)

(35 $ sur Amazon)

L’enceinte Echo la moins chère qui fonctionne toujours très bien comme assistant domestique intelligent.

Fiches intelligentes TanTan

(15 $ sur Amazon)

Utilisez vos lumières stupides avec Alexa, aucun hub requis. Vous pouvez transformer n’importe quoi en appareil électroménager intelligent avec une prise intelligente.

