Comment convertir des photos iPhone au format JPG

Si vous trouvez que le format de fichier par défaut pour les photos de votre iPhone est HEIC et que vous vouliez plutôt JPG, voici comment le modifier à nouveau.

HEIC vs JPG

De retour dans iOS 11, Apple a introduit le format de fichier HEIC pour les photos iPhone. Entre autres avantages, il est plus efficace en termes de taille de fichier.

Extrait de Wikipédia: «Le format de fichier image haute efficacité (HEIF) est un format de conteneur pour des images et des séquences d’images individuelles. Les fichiers d’image HEIF sont généralement stockés avec les extensions de nom de fichier .heif ou .heic. ” [or .HEIC]

Vous n’avez peut-être pas remarqué un commutateur par défaut dans iOS 11 à l’époque, car si vous avez envoyé les photos par e-mail, iOS les convertit en JPG pour la compatibilité. Et bien sûr, iOS sait comment afficher les fichiers HEIC dans l’application Photos. Mais, dans certains cas, en cours de route, même si la valeur par défaut était JPG, la valeur par défaut peut avoir changé à nouveau de JPG à HEIC lors d’une mise à jour iOS.

Modification de la valeur par défaut

Cela m’est arrivé. J’ai remarqué que mon nouveau défaut était HEIC, et j’avais besoin que ce soit JPG, donc j’ai dû me rappeler comment le faire. C’est simple.

Accédez aux paramètres iOS et faites glisser vers le bas jusqu’à Appareil photo. Il est enterré dans le 6e bloc, celui qui a la musique en haut.

Appuyez sur Formats

Appuyez sur Plus compatible pour définir le format de photo par défaut sur JPG. Voir la capture d’écran.

Paramètres> Appareil photo> Formats

Remarques

1. Tout cela s’applique également à l’iPad.

2. Votre iPhone enregistrera toujours les captures d’écran au format PNG. Il y a une raison technique à cela. Voir: “Pourquoi votre iPhone utilise PNG pour les captures d’écran et JPG pour les photos.”

3. Le paramètre le plus compatible forcera vos vidéos à être enregistrées au format H.264 (AVC). Il s’agit de la haute définition (HD), 1080p à 60 ips.

4. Si vous souhaitez enregistrer de la vidéo en 4K / UHD, vous devrez modifier le paramètre sur Haute efficacité. Bien sûr, cela enregistrera les photos au format HEIC, mais permettra aux fichiers vidéo d’être enregistrés au format H.265 (HEVC), puis vous pourrez choisir d’enregistrer 4K à 60 ips. Il serait certainement agréable d’autoriser à la fois JPG et une valeur par défaut de 4K / UHD / 60 fps, mais Apple n’a pas encore jugé bon de séparer les préférences photo et vidéo.

5. Dans les deux cas ci-dessus, H.264 ou H.265, l’extension de fichier reste MOV.

6. Si vous avez une photo HEIC et que vous devez la convertir en JPG, il existe plusieurs options sûres sans avoir à télécharger une application graphique inconnue sur votre iPhone. Tout d’abord, vous pouvez vous l’envoyer par e-mail et laisser iOS effectuer la conversion. Ou vous pouvez AirDrop sur votre Mac et utiliser l’aperçu de l’application macOS pour convertir en JPG. J’ai également trouvé que cet article récent était bien écrit et utile.

Plus de notes et plus de lecture

Windows 10 prend en charge le format HEIF, mais il y a beaucoup d’élan du côté de JPG. Au cours des dernières années, je n’ai vu aucune indication d’un changement radical et généralisé vers HEIF / HEIC, à l’exception, peut-être, de certains photographes professionnels. Enfin, au début de 2019, Android Pie de Google a commencé à prendre en charge HEIC.

Voici plus (bonne) lecture sur pourquoi le format HEIC existe.

Enfin, voici un article astucieux qui donne plus de détails. “Qu’est-ce qu’un fichier HEIC et comment puis-je l’ouvrir?”