Comment convertir des photos iPhone au format JPG [UPDATE]

Si vous trouvez que le format de fichier par défaut pour les photos de votre iPhone est HEIC et que vous vouliez plutôt JPG, voici comment le modifier à nouveau.[UPDATE]

Extrait de Wikipédia: «Le format de fichier image haute efficacité (HEIF) est un format de conteneur pour des images et des séquences d’images individuelles. Les fichiers d’image HEIF sont généralement stockés avec les extensions de nom de fichier .heif ou .heic. ” [or .HEIC]. Il a été introduit par Apple dans iOS 11.

iOS 13.x n’a pas changé la technologie depuis que j’ai écrit mon article d’origine le 3 avril 2019. En gros, en guise de rappel, j’ai expliqué:

Comment basculer entre les formats de fichier HEIC et JPG pour vos photos.

Pourquoi vos captures d’écran sont toujours au format PNG.

Pourquoi le format photo JPG se traduit par des vidéos tournées en 1080p / 60 ips. Il serait certainement agréable d’autoriser à la fois JPG et une valeur par défaut de 4K / UHD / 60 fps, mais Apple n’a pas encore jugé bon de séparer les préférences photo et vidéo.

Comment convertir des photos HEIC en JPG. J’ai également trouvé que cet article récent était bien écrit et utile.

Plus (bonne) lecture sur les raisons pour lesquelles le format HEIC existe.

Windows 10 prend en charge le format HEIF, mais il y a beaucoup d’élan du côté de JPG. Au cours des deux dernières années, je n’ai vu aucune indication d’un changement radical et généralisé vers HEIF / HEIC, à l’exception, peut-être, de certains photographes professionnels. Enfin, au début de 2019, Android Pie de Google a commencé à prendre en charge HEIC.