Comment convertir gratuitement des photos en documents PDF sur Android

Cette histoire a été initialement publiée le 2019/07/06

7h00 PDTon 6 juil.2019 et dernière mise à jour 2020/04/09

14 h 25 PDTA le 9 avril 2020.

Beaucoup d’entre nous travaillant à domicile, il peut être difficile de faire signer et envoyer les documents là où ils doivent aller si vous n’avez pas de scanner pour les transformer en PDF. Le papier est toujours une partie persistante de la vie de nos jours, même s’il peut sembler un peu daté, et coordonner la conversion d’un objet du monde réel en un fichier que vous pouvez envoyer par courrier électronique peut être désagréable, mais votre téléphone peut le gérer pour vous. En fait, vous n’aurez peut-être même pas besoin d’installer une application distincte.

Il existe de nombreuses façons de générer des PDF en un clin d’œil, et probablement une centaine d’applications qui prétendent le faire, mais nous nous concentrerons sur trois bonnes façons à partir de trois applications spécifiques et bien connues pour générer des PDF à partir de documents du monde réel : Google Drive, Adobe Scan et Microsoft Office Lens.

Puisque chacun a ses propres avantages, vous pouvez décider par vous-même. En général, je recommanderais Drive si vous n’avez besoin de numériser qu’un ou deux fois un document, car il est probablement déjà installé sur votre téléphone et vous fera gagner du temps. Cependant, l’objectif préféré de nos lecteurs est Office Lens, et si vous traitez fréquemment la numérisation de documents, c’est certainement votre meilleur choix.

Objectif Microsoft Office

Parmi les trois options ici, Microsoft Office Lens est probablement la meilleure. Que vous soyez profondément intégré dans la suite et les services Microsoft Office ou non, c’est assez rapide et facile avec une interface simple et tous les outils dont vous avez probablement besoin.

Si vous numérisez régulièrement des documents à partir de votre téléphone, c’est l’application que vous devez utiliser. Ses avantages incluent:

Intégration dans d’autres services Microsoft / Office comme OneNote, OneDrive, Word et PowerPoint.

OCR via Word si vous utilisez Microsoft Office.

Interface simple et super rapide – vous n’avez probablement pas besoin de ma main pour l’utiliser (mais c’est ici si vous le faites).

Fonctionne avec les images / photos que vous possédez déjà.

De toutes les applications de cette liste, c’est la plus simple à utiliser:

La gauche: Lancer l’application pour la première fois. Centre: Viseur. Droite: Sélection d’images dans la pellicule.

Téléchargez simplement l’application, lancez-la, accordez-lui les autorisations requises et c’est parti. Mis à part un écran interstitiel que vous verrez la toute première fois que vous le lancerez (en haut à gauche), vous serez toujours jeté directement dans le viseur (en haut au centre), comme avec l’application d’Adobe.

Le viseur dispose de tous les outils dont vous avez besoin immédiatement accessibles en quelques clics. Au bas du viseur, sous l’obturateur, se trouvent différents modes entre lesquels vous pouvez numériser. Vous utiliserez probablement le mode “document” par défaut, mais vous pouvez également passer rapidement à la numérisation de cartes de visite, de photos et de tableaux blancs, chacun déclenchant ses propres modes prédéfinis. Au-dessus de l’obturateur se trouve votre pellicule, offrant un accès facile aux images que vous avez déjà capturées avec votre application d’appareil photo – appuyez simplement sur les images que vous souhaitez ajouter à un document, puis appuyez sur la flèche orange qui apparaît à droite de l’obturateur bouton (en haut à droite). Vous pouvez également appuyer sur l’icône de photographie / galerie pour accéder à un sélecteur de fichiers si vous devez naviguer manuellement vers des images en dehors de la pellicule.

Lorsque le document est aligné dans le viseur, un rectangle orange-rouge indique qu’il a un verrou solide sur sa perspective et ses dimensions (qu’il peut automatiquement recadrer et corriger). Notez simplement que si vous prenez des photos sur un arrière-plan en forme de grille comme vous le voyez sur la photo ci-dessus, cela pourrait bousiller un peu avec ce recadrage automatique. Il existe un outil de recadrage manuel si cela se produit, cependant, et seules des circonstances très spécifiques comme celle-ci ont déclenché une mauvaise conduite pour moi.

Il est très facile de modifier les images avant de les transformer en document.

Lorsque vous avez capturé une page pour votre document, le flux de travail pour le modifier est simple. Si vous devez ajouter une autre page à votre document, appuyez sur le bouton “Ajouter un nouveau”, et vous êtes ramené dans le viseur pour ajouter une autre image – répétez ce processus si nécessaire avec chaque page du document.

Lorsque plusieurs images sont chargées, vous pouvez faire défiler les pages en faisant défiler vers la gauche et la droite. Il existe des filtres si vous préférez convertir vos documents en noir et blanc, etc., facilement accessibles avec un balayage rapide vers le haut.

En haut de l’écran, vous avez la plupart des autres options, moins fréquemment utilisées. Vous pouvez supprimer des images dans le document actuel, modifier leur recadrage, faire pivoter les images, modifier leur type de document (qui ajuste les filtres prédéfinis), créer une superposition de texte ou dessiner sur le document. Avec le pincement pour zoomer, vous pouvez même ajouter une signature ou annoter, si nécessaire.

Processus d’exportation simple.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur “Terminé”, et vous obtenez des options sur la façon d’enregistrer votre document. Si vous l’enregistrez dans la galerie de votre téléphone Android, cela l’enregistre en tant qu’image JPEG, mais il existe également des options pour enregistrer un fichier PDF sur le stockage de votre téléphone. Vous pouvez également envoyer l’image vers OneDrive, PowerPoint ou OneNote et les documents peuvent être importés dans Microsoft Word pour OCR si vous préférez la convertir en texte.

Lorsque le document a été enregistré dans un format spécifique, vous êtes transféré dans une liste de fichiers que vous avez créés dans l’application, à partir de là, vous pouvez les partager ou les supprimer via le menu à trois points sur chacun. Si je devais formuler une plainte à propos de cette application, c’est qu’une option de partage pourrait être intégrée à l’écran d’exportation avant celle-ci, mais c’est une préoccupation très mineure.

Nous avons deux autres façons différentes de créer un PDF sur votre téléphone Android répertorié ci-dessous. Drive est probablement le choix le plus pratique pour les utilisateurs à la pointe, et Adobe Scan est un bon outil si vous vivez dans l’écosystème Acrobat, mais si vous numérisez des documents régulièrement, nous pensons toujours que vous vous devez d’essayer Microsoft Office Lens, c’est facilement la meilleure solution de numérisation de documents que nous ayons utilisée.

Google Drive

Les raisons d’utiliser Google Drive pour vos besoins PDF sont les suivantes:

C’est simple et facile.

Vous n’avez probablement pas besoin d’installer quoi que ce soit, la plupart des téléphones sont livrés avec.

Il synchronise les fichiers PDF qu’il crée avec Google Drive, une aubaine pour la productivité et le stockage cloud basés sur G Suite.

Si vous n’avez pas besoin d’un PDF local, il ne peut être enregistré que sur Google Drive.

La création de fichiers PDF dans Google Drive sur Android est simple:

La gauche: Le bouton d’action flottant ouvre un menu (droite) qui inclut l’option “Numériser” pour créer des PDF.

Il suffit d’ouvrir l’application, appuyez sur le bouton d’action flottant “+” dans le coin, et dans le menu résultant, sélectionnez “numériser”.

Alignez, révisez et ajustez les photos que vous prenez pour les PDF dans Drive.

Alignez le document dans le viseur, en essayant de vous assurer que les quatre coins sont visibles et que votre vue est presque plate, et prenez la photo. (Tenir le document avec vos mains pendant la numérisation est possible, mais vous devrez être prudent.) Après un peu de traitement, Drive vous donne ensuite la possibilité de réviser et d’accepter ou de rejeter la photo avant de l’importer dans le PDF. Appuyez sur la grande coche lorsque vous pensez que la photo est assez bonne, et l’application corrigera une certaine distorsion et importera le document en noir et blanc (par défaut) dans le PDF.

Drive peut également corriger automatiquement la perspective, de sorte que vous n’avez pas à vous inquiéter trop si vous ne pouvez pas obtenir la photo parfaite, il s’étirera et modifiera les choses pour compenser tout seul, bien que certains contenus puissent finir un peu décousu.

Plus d’options sont imbriquées dans d’autres menus.

Depuis cet écran, vous pouvez ajouter plus de pages au document actuel (icône “+”), recapturer toute page qui a déjà été ajoutée (icône recharger / refaire), modifier la correction de recadrage / distorsion (icône de recadrage en haut à droite) ), modifiez les paramètres de couleur (icône de la palette dans le coin supérieur droit) et supprimez, faites pivoter ou renommez la numérisation (tout au long du menu à trois points de débordement en haut à droite). D’autres options dans le menu des paramètres imbriqués vous permettent de modifier le format, l’orientation et la qualité d’image du papier, bien que les valeurs par défaut soient correctes pour la plupart d’entre nous.

Une fois que vous êtes satisfait des résultats, appuyez simplement sur la coche en bas à droite. Drive vous demandera où l’enregistrer dans Google Drive et comment l’appeler. Après avoir tapé sur “Enregistrer” dans le coin inférieur droit, il devrait être là. Félicitations, vous venez de créer un PDF avec votre téléphone.

Google Drive peut effectuer l’OCR, mais c’est une fonction distincte.

Vous pouvez également obtenir des PDF capturés de cette manière pour les générer dans des documents texte via l’OCR, mais c’est un processus en plusieurs étapes. Vous devrez soit rouvrir le PDF plus tard dans Google Docs en tant que document, soit basculer un paramètre dans Google Drive pour modifier la façon dont les documents téléchargés sont traités (“Convertir les fichiers téléchargés au format de l’éditeur Google Docs” dans Paramètres -> Général à partir du bureau). site). L’OCR de Google est assez bon avec le texte, mais un formatage étrange ou des langues, des symboles ou des graphiques inhabituels peuvent parfois le confondre, alors prévoyez de le réviser plus tard pour des erreurs.

Adobe Scan

Si vous avez besoin d’un ensemble de fonctionnalités différent de ce que l’application Google Drive peut fournir et que vous êtes prêt à renoncer à une intégration plus approfondie avec les services de G Suite, Adobe Scan peut être plus votre style. Ses avantages comprennent:

OCR (reconnaissance optique de caractères), qui transforme les documents numérisés en texte consultable et copiable.

Fonctionne avec les images / photos que vous possédez déjà.

La capture automatique rationalise le processus de prise de photo.

Fonctionne avec l’application Adobe Acrobat pour la signature intégrée et le remplissage de formulaires.

Le processus pour Adobe Scan n’est pas beaucoup plus compliqué que sur Drive, mais je dirais qu’il est un peu moins convivial.

Adobe Scan peut capturer des photos automatiquement et effectuer également une correction de perspective.

Lorsque vous ouvrez l’application (et lui accordez les autorisations nécessaires pour fonctionner), vous serez présenté directement à un viseur de caméra. Faire défiler vers la gauche ou la droite dans le carrousel en bas vous permet de sélectionner entre les types de documents. L’icône d’ouverture à côté du bouton de l’obturateur contrôle la capture automatique, ce qui permet à Adobe Scan de prendre automatiquement des photos des documents une fois qu’ils sont dans le cadre, et je vous encourage à les activer car cela peut gagner du temps. Dans les deux cas, vous pouvez toujours capturer des documents manuellement avec le déclencheur.

Adobe Scan n’est pas aussi bon pour ramasser les bords des documents pour la correction de perspective dans mon expérience, mais il offre la possibilité de corriger le recadrage pour chaque élément lors de la numérisation (par défaut, après suffisamment de numérisations, il vous demandera si vous je voudrais désactiver cela).

L’interface utilisateur n’est pas aussi claire que Drive en ce qui concerne la progression des étapes. L’icône de la galerie vous permet d’avancer une fois que vous avez pris toutes vos photos.

Une fois que vous avez capturé tous les documents que vous souhaitez inclure dans un PDF donné, appuyez sur l’icône de la galerie en bas à droite et vous accédez à un écran où vous pouvez consulter le contenu.

Adobe Scan peut créer des PDF à partir d’images que vous avez déjà prises ou téléchargées.

(Si vous préférez créer un PDF à partir d’images précédemment prises, l’icône en bas à gauche sur l’écran de capture qui ressemble à une pile de photos vous permet de les importer dans l’application pour générer un document à partir de.)

Les options de modification des PDF sont mieux étiquetées dans Adobe Scan.

À partir de l’écran de révision, vous pouvez renommer le PDF (icône de texte / crayon en haut au centre) ou utiliser la barre de navigation en bas pour ajouter des pages, réorganiser des éléments, modifier le recadrage, faire pivoter les images, sélectionner les paramètres de couleur ou supprimer des pages.

Lorsque vous avez le PDF et son contenu dans un endroit qui vous plaît, appuyez sur “Enregistrer le PDF” dans le coin supérieur gauche pour l’enregistrer localement, vous déposant dans la liste par défaut “récente” de documents dans Adobe Scan.

Plusieurs façons d’ouvrir et de partager des PDF.

De là, vous pouvez partager des documents existants, les ouvrir dans Acrobat et les remplir / signer via l’application Adobe Acrobat. Après un court traitement, les fichiers répertoriés ici contiennent également du texte OCR. Si vous avez besoin de les retirer de votre appareil (ce qui est probablement tout l’intérêt de générer un PDF), vous pouvez partager les fichiers via ce bouton bien nommé “partager”. Les options incluent la suppression d’un lien vers le fichier stocké sur Document Cloud d’Adobe, l’envoi du fichier par e-mail, ou vous pouvez transmettre le fichier à une autre application via une intention avec “Partager une copie”.

Un mot d’avertissement: j’ai rencontré des problèmes avec des fichiers PDF autonomes sans lien générés par Adobe Scan. Il est clair qu’Adobe essaie de pousser les utilisateurs à partager des PDF via des liens via des services pour lesquels ils peuvent facturer plutôt que directement les fichiers (il n’y a pas d’option pour simplement enregistrer / exporter le PDF en tant que fichier vers un emplacement spécifique, par exemple). Cependant, certains des fichiers qu’il a générés ont eu des problèmes et n’ont pas pu être ouverts, bien que les liens en ligne créés en même temps aient bien fonctionné. YMMV, d’après mon expérience, Drive fait un meilleur travail de gestion des fichiers PDF en tant que fichiers réels.

Quoi que vous choisissiez, vous avez des options – plus que ce que nous avons même énuméré ici. Donc, la prochaine fois que vous penserez que vous devrez trouver un scanner pour créer un PDF, n’oubliez pas que le téléphone dans votre poche est parfaitement capable de le gérer.

Ajout de Microsoft Office Lens

À l’origine, cette liste ne comprenait pas l’application de Microsoft, mais nous avons été invités à l’ajouter par nos lecteurs. Ils ne se sont pas trompés, c’est la solution de numérisation la plus simple et la plus intuitive que nous ayons essayée, et nous sommes désolés qu’il ait fallu si longtemps pour la vérifier.