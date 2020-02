Comment coupler deux haut-parleurs Amazon Echo pour créer une paire stéréo

L’un des meilleurs avantages de posséder plusieurs haut-parleurs intelligents dans votre maison est la possibilité de les relier tous ensemble. L’application Alexa facilite la diffusion de la même musique dans plusieurs pièces de votre maison, mais vous pouvez également associer deux des mêmes haut-parleurs Amazon Echo pour créer une paire stéréo.

L’appairage stéréo est disponible pour l’Echo de 2e génération, l’Echo de 3e génération, l’Echo Dot de 3e génération, l’Echo Studio et les Echo Plus de première et de 2e génération.

Cependant, notez que vous ne pouvez coupler que deux des mêmes enceintes ensemble. Cela signifie que vos configurations disponibles sont deux haut-parleurs Echo standard, deux points Echo, etc. Notez que les deux haut-parleurs doivent être dans la même pièce et à moins d’un mètre l’un de l’autre pour la configuration et l’appairage. Si vous possédez déjà une enceinte compatible, il vous suffit d’en acheter une deuxième pour compléter la paire.

Le couplage stéréo suit les mêmes étapes de configuration que l’Amazon Echo Sub, qui doit être couplé avec un ou plusieurs haut-parleurs Echo standard et peut être inclus dans un couplage stéréo pour des basses améliorées.

Comment coupler en stéréo vos enceintes Amazon Echo

Vous devrez avoir tous vos haut-parleurs Echo branchés et configurés sur le même compte Amazon avant de les associer. Nous allons vous montrer comment fonctionne le processus d’association de deux enceintes similaires. Heureusement, c’est aussi simple que d’ajouter un nouveau produit Echo à votre réseau.

Appuyez sur le Dispositifs onglet dans l’application Alexa.

Appuyez sur le Ajouter (+) icône dans le coin supérieur.

Robinet Configurer le système audio.

Robinet Paire stéréo.

Vous verrez votre liste d’enceintes Echo disponibles. Choisir deux enceintes du même type que vous souhaitez coupler en stéréo.

Vous serez invité à définir un canal pour chaque enceinte. Cela dépendra du placement de chaque orateur dans votre chambre.

Une fois ce processus terminé, votre nouveau couplage stéréo apparaîtra comme un groupe de haut-parleurs dans l’application Alexa. L’appariement stéréo Amazon Echo ne prend officiellement en charge la diffusion de musique via l’application que sur Amazon, et Amazon ne recommande pas d’utiliser une connexion AUX-in pour une paire stéréo.

Vous ne voyez pas l’un de vos haut-parleurs apparaître dans votre liste d’appareils disponibles? Vous ne pouvez associer que des enceintes qui ne sont pas déjà associées à un autre groupe, vous devez donc vous assurer de dissocier les enceintes avant de commencer à ajouter la paire stéréo. De plus, si vous vous retrouvez à dissocier un groupe d’enceintes qui comprend un Echo Sub, celui-ci devra être réactivé en le groupant avec un autre haut-parleur Echo avant de pouvoir l’utiliser à nouveau.

Nos meilleurs choix d’équipement

Si vous achetez vos premières enceintes Amazon Echo, l’Echo Studio offre la meilleure qualité sonore à un prix plus élevé, mais le pack Echo Sub fourni avec deux enceintes Echo de troisième génération est la meilleure valeur.

Meilleure valeur

Amazon Echo Dot (3e génération)

Moyen abordable d’ajouter des haut-parleurs intelligents couplés en stéréo

Les haut-parleurs Dot d’Amazon redessinés offrent une qualité audio légèrement meilleure que les éditions précédentes tout en conservant un excellent prix d’entrée de gamme. Vous pouvez en acheter deux pour le prix d’un Echo (3e génération).

Le meilleur son en un seul écho

Amazon Echo Studio

Idéal seul ou entre amis

L’Echo Studio vise à fournir le meilleur son possible. Il peut le faire seul – ou vous pouvez le coupler avec un autre Echo Studio, Echo Sub et / ou avec votre Fire TV pour une expérience de son surround.

La solution stéréo 2.1 d’Amazon

Paire stéréo Echo avec Echo Sub

Ça vaut le coup si vous êtes un nouveau venu

Amazon aimerait vraiment que les gens achètent leur nouveau subwoofer Echo Sub, il est donc associé au haut-parleur de 130 $ avec deux haut-parleurs Amazon Echo de 100 $ pour seulement 280 $. En faisant le calcul, cela signifie que vous économiserez 50 $ avec ce pack par rapport à les acheter séparément.