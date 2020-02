Comment coupler un haut-parleur Echo avec un Fire TV

Croyez-le ou non, Amazon a rendu le processus d’association d’un ou deux haut-parleurs Echo avec une Fire TV assez facile. Le résultat est un son amélioré et / ou stéréo sans les frais supplémentaires d’une barre de son sophistiquée ou d’une production audiophile encore plus chère. Voici comment le configurer:

Produits utilisés dans ce guide

L’équipement qui fonctionne

Tout d’abord, vous aurez besoin d’un appareil Fire TV plus récent des deux dernières années (comme le Fire TV Stick 4K ou Fire TV Cube (2e génération)).

Vous aurez également besoin d’au moins un, mais de préférence deux haut-parleurs Echo (les modèles pris en charge incluent l’Echo 2nd Gen, Echo 3rd Gen, Echo Dot 3rd Gen, Echo Dot with Clock, Echo Studio ou 1st Gen ou Echo Plus (2nd Gen). Afin d’associer plusieurs haut-parleurs Echo ensemble et de les connecter à votre Fire TV, les deux Echos devront être du même modèle et de la même génération (c.-à-d. Deux haut-parleurs Echo 3e génération). Si vous voulez vraiment pomper ces basses, vous peut également ajouter un Echo Sub à votre Echo ou à votre paire stéréo via le même processus.

Comment coupler un Echo (ou deux) avec Fire TV

Ok, vous avez réuni votre équipement? Commençons.

Ouvrez l’Amazonie Application Alexa.

Appuyez sur Dispositifs dans le coin inférieur droit.

Appuyez sur le Plus + dans le coin supérieur droit.

Robinet Configurer le système audio en bas de l’écran.

Sur l’écran où il vous demande “Quel système audio souhaitez-vous configurer?” robinet Cinéma maison.

Appuyez sur votre appareil Fire TV compatible.

Robinet jusqu’à deux haut-parleurs Echo compatibles (du même modèle et de la même génération), avec un Echo Sub (facultatif). – Notez que les haut-parleurs de votre jumelage doivent se trouver dans la même pièce que votre téléviseur.

Choisissez l’enceinte Echo que vous souhaitez pour les canaux gauche / droit si vous faites une paire stéréo.

Donnez à votre système home cinéma un nom de groupe et attribuez-le à une pièce de votre maison.

Suivez les instructions sur votre téléviseur pour terminer la configuration de votre couplage Fire TV / Echo.

C’est ça! Vous avez maintenant configuré votre association Echo et Fire TV. Vous pouvez désormais profiter du contrôle vocal de votre Fire TV ainsi que d’un son plus riche et plus complet pour votre plus grand plaisir.

