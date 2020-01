Comment créer des annonces de recherche qui promettent une conversion plus élevée

En tant qu’entrepreneur en herbe, vous auriez exploré tous les multivers possibles à la recherche de nouveaux clients. Dans un monde dominé par les technologies numériques, il est normal que l’aventure vous incite à explorer le domaine numérique et à cibler les nomades numériques.

Génial! Maintenant que vous êtes familiarisé avec le monde numérique et ses principes fondamentaux, évoquons tous nos sens et posons une question fondamentale. Comment optimiser vos annonces de recherche pour une conversion plus élevée?

Pour la majorité des milléniaux, Google a tendance à être la destination de choix pour toutes leurs requêtes. Dans un sens, la plateforme est devenue si puissante qu’elle a réussi à gagner la confiance d’un large public. Par ailleurs pour les entreprises, l’implantation sur cette plateforme semble être un facteur déterminant en termes de capitalisation boursière.

Google en tant que plate-forme marketing permet à une entreprise de se mettre à la disposition d’un large éventail de clients. Maintes et maintes fois atteindre incite les entreprises à aller trop loin et à investir énormément sur ce canal. Pour la plupart, cela commence dès le premier jour. Bien que les annonces du Réseau de Recherche puissent générer des tonnes de clics sur un site Web, votre entreprise risque de ne pas en récolter les fruits si la stratégie de campagne de recherche décrite est terne. Lorsque tout le monde suit les mêmes 10 meilleures stratégies, cela crée de la répétition et rend la copie publicitaire ennuyeuse.

Les clics isolés ne garantiront jamais le succès. Au contraire, les conversions auront un impact direct sur le résultat net.

Créez des annonces qui ont un impact direct sur votre taux de conversion

La plupart des gourous numériques réussissent parce qu’ils mettent de côté un plan méticuleux. Les directeurs de campagne investissent leur temps pour perfectionner les annonces qu’ils créent. Chaque copie d’annonce est soumise à un examen minutieux, testé et itéré pour persuader le client ciblé de prendre une mesure prévue. La copie publicitaire doit être suffisamment créative pour se démarquer dans SERP et inciter l’utilisateur à cliquer. Lorsque les publicités sont aussi créatives que possible, cela incite l’utilisateur à franchir le seuil psychologique et à prendre l’action souhaitée.

Artisanat pour les clients – Les entreprises doivent recueillir les informations et les perceptions nécessaires des clients afin de fournir la bonne expérience aux clients. La création de telles stratégies orientées client augmentera très probablement la probabilité de conversion.

Découvrez les besoins et désirs de vos clients

Pour offrir le meilleur à vos clients, vous devez vous assurer que vous avez une compréhension approfondie de l’entreprise que vous gérez. La compréhension des principaux problèmes rencontrés par vos clients vous aidera à rédiger des copies d’annonces qui ont tendance à leur parler directement. Composez une annonce qui répond directement aux désirs et aux besoins de votre client.

Le secret de la perfection d’une annonce est de connaître l’objectif final. Ce que le client a l’intention de réaliser tout en interagissant avec l’entreprise.

Par exemple: – Considérons une entreprise spécialisée dans les produits laitiers biologiques. Disons que la personne «X» a atterri sur votre site Web en utilisant le terme de recherche «Lait biologique certifié». Le terme de recherche montre clairement que l’utilisateur recherche des marques authentiques certifiées par les autorités gouvernementales / réglementaires. Le client ne veut pas prendre de risques. Ainsi, lorsque vous créez une campagne RLSA pour recibler ces clients, il est préférable de pimenter la copie de l’annonce avec des détails sur la certification, les récompenses, les reconnaissances, les extensions d’avis, etc.

La création de telles copies publicitaires qui répondent clairement aux préoccupations du client final peut augmenter considérablement les taux de clics.

Reflétez les objectifs finaux de vos clients

Pensez à une stratégie où vous pouvez refléter l’intention des gens directement sur SERP. Exactement, l’utilisateur final voit ce qu’il recherche.

Génial, n’est-ce pas?

Les directeurs de campagne devraient mettre de côté une stratégie pour répondre aux attentes de l’utilisateur final. Créez des campagnes qui correspondent à l’objectif final du client.

Considérez que l’utilisateur utilise un terme de recherche «Pâtisserie de la Forêt-Noire» pour trouver des pâtisseries locales à proximité. En utilisant une stratégie d’insertion de mots clés dynamiques, vous pourrez afficher le terme de recherche exact dans le titre de votre annonce. Maintenant, je parie que vous voyez la référence contextuelle de l’annonce. Le client voit une annonce avec exactement le même produit qu’il recherchait. Grâce à cette stratégie, vous pouvez refléter l’objectif final de l’utilisateur directement sur le SERP. Cette stratégie permet aux spécialistes du marketing d’augmenter les taux de clics.

Créez votre copie d’annonce de sorte qu’un utilisateur ne puisse pas résister à l’engagement.

Vous n’avez qu’un espace limité pour transmettre le message et convaincre vos clients.

Sérieusement?

Sur le bureau, vous êtes en concurrence avec 8 à 10 personnes pour cet espace de vente au détail et sur mobile, le nombre montre même une tendance à la baisse. La concurrence est si féroce que seules les meilleures campagnes sont présentées en haut de la page. Bien que figurer en haut de la page semble une tâche inondante, le véritable défi est de se démarquer et d’augmenter le taux de clics au moindre investissement possible.

Notez plusieurs versions de vos annonces

Annonces qui mettent directement en évidence les avantages: – Lors de la création d’une annonce, un gestionnaire de campagne doit décider quel avantage doit être mis en évidence. La copie publicitaire sera conçue pour souligner la valeur qu’un utilisateur final tirera de l’interaction avec l’entreprise.

Annonces qui parlent de l’USP: – Notez une copie de l’annonce présentant l’USP de votre entreprise. Dites, vous êtes dans les affaires de luxe d’occasion avec votre USP «Luxe à un prix abordable». Dans de tels cas, la majorité de vos clients recherchent des produits de luxe remis à neuf à un prix abordable. Pour rendre l’annonce plus pertinente pour le public, il est préférable de mettre en évidence l’USP dans l’annonce.

Annonces basées sur les fonctionnalités: – Lors de la création d’une annonce de recherche basée sur les fonctionnalités, vous devez décider quelle fonctionnalité doit être mise en évidence. Disons que vous vendez des masques anti-pollution. Votre étude de marché aurait clairement indiqué que les masques à air avec filtres N-99 sont très demandés. Maintenant que vous savez quelle fonctionnalité attire le client, vous pouvez hiérarchiser cette fonctionnalité particulière pour attirer l’attention des clients.

Annonces avec déclencheurs émotionnels: – En tant qu’êtres humains, nous sommes enchaînés aux émotions. Notre réponse aux émotions est beaucoup plus forte. Les entreprises du monde entier utilisent l’image de marque émotionnelle pour se connecter avec leurs clients cibles. Investir du temps pour rédiger un texte publicitaire qui suscite une émotion peut influencer positivement le résultat des campagnes de recherche payantes.

Des campagnes peuvent être créées autour d’une poignée de déclencheurs émotionnels. Vous pouvez trouver quelques déclencheurs émotionnels ci-dessous.

Peur:- La peur est une émotion forte. Bien qu’il se répercute comme une émotion négative, lorsqu’il est utilisé dans le bon contexte, il peut exploiter le pouvoir de faire monter en flèche votre taux de conversion. Un exemple typique sera la façon dont les campagnes avec des histoires tristes font naître la peur parmi nous. Dans le même temps, un directeur de campagne doit être sagace pour créer le bon message afin de s’assurer que le public ne se sente pas offensé. Confiance: – La confiance est une émotion puissante qui aide les marques à créer des clients fidèles. C’est l’une des raisons pour lesquelles les entreprises font des promesses qu’elles peuvent tenir. Toute incohérence avec la promesse peut créer de la confusion et aura un impact sur la valeur de la marque. Élaborez des messages de manière à ce que la campagne assure un certain degré de confiance et assurez-vous que les faits tangibles à l’appui sont répertoriés sur la page de destination comme preuve. Gagnez la confiance de vos clients et la conversion devient plus facile.Valeur:- Pensez à une annonce présentant une offre intéressante. Un accord que vous attendiez depuis longtemps est là sur SERP. En un instant, sans arrière-pensée, vous auriez cliqué sur l’annonce. Exactement! Une offre irrésistible peut sembler une économie d’argent intense. L’activation des extensions mettant en évidence les codes promotionnels peut augmenter les taux de clics pour les annonces PPC. AffirmationInspiration:- Certains mots comme atteindre, réussir, immédiat, extraordinaire, gagner, gratuit, etc. ont le pouvoir d’attirer l’attention des utilisateurs et de les motiver à agir. Les annonces du Réseau de Recherche qui mentionnent l’essai gratuit ont tendance à obtenir un taux de clics plus élevé. Mentionner l’essai gratuit incitera un client à s’engager avec l’annonce et se sent moins réticent à partager ses informations personnelles. Ici, l’utilisateur a le sentiment de gagner quelque chose (un pack d’essai) en échange du partage des informations.Utilisez l’extension Google Ads pour raconter une histoire.

Les extensions sont folles, utilisez-les pour raconter votre histoire.

La plupart des spécialistes du marketing font l’erreur de ne pas ajouter suffisamment d’extensions aux annonces. Selon Google, l’ajout d’une extension augmentera votre CTR de 10 à 15%.

Bonnes nouvelles. N’est-ce pas?

De plus, les extensions vous permettent de fournir des informations supplémentaires sur l’entreprise. Plus vous disposez d’informations, plus la pertinence de votre annonce est élevée. À mesure que la pertinence de votre annonce augmente avec le CTR, cela peut considérablement réduire le coût par clic.

Extension Liens annexes

La fonctionnalité d’extension de lien annexe vous permet de présenter plus ou moins 4 liens sur SERP. Ces fonctions agissent comme des navigations sur le site et donnent à l’utilisateur la possibilité de visiter plusieurs pages directement depuis SERP.

Extension d’accroche

L’extension d’accroche peut être utilisée pour mentionner certaines phrases clés orientées avantages sur SERP.

Par exemple: 100% sans conservateurs – Sain et frais de la ferme – Certifié biologique – Tous les matins 6 h – Livraison gratuite.

Les extensions d’accroche mentionnées ci-dessus racontent une histoire claire sur l’entreprise.

Extension de lieu d’affiliation

L’extension de lieu affilié aide à connecter vos clients avec les magasins de détail à proximité qui vendent votre produit. Lorsque les clients recherchent un produit sur Google, le magasin le plus proche qui vend le produit sur la carte ou une adresse s’affiche. Avec l’option d’extension d’affiliation, le client final obtient une option supplémentaire pour bénéficier de vos produits dans les magasins à proximité plutôt que de couvrir une distance et de l’acheter à partir de votre entreprise.

Extension de message

L’extension de message offre à vos clients une option supplémentaire pour contacter votre entreprise via des messages texte. Sans naviguer sur le site Web, les clients peuvent interagir avec une entreprise et obtenir de la clarté sur les sujets qui les empêchent d’acheter la solution. Grâce à l’extension des messages, les clients potentiels mobiles peuvent directement contacter votre entreprise et rechercher des informations (par exemple: prendre rendez-vous, fixer une réunion, obtenir un devis, etc.).

Extension de formulaire de prospect

Un formulaire principal sur SERP.

Hourra. C’est une extension croustillante.

Remplir un formulaire sur mobile est relativement plus difficile par rapport à sa version de bureau. Bien que la forte augmentation des utilisateurs d’Internet sur mobile, le froid, c’est que le taux de conversion est moins sur mobile par rapport à son rival. Étant donné que les prospects et les ventes sont deux mesures cruciales qu’une entreprise utilise pour déterminer l’efficacité de ses campagnes. Google est obligé de proposer une extension qui influence directement ces mesures. L’extension Lead Form est une extension si bien conçue qui permet aux utilisateurs de convertir sans naviguer depuis SERP.

Gardez un œil sur vos analyses et votre stratégie concurrents

Maintenant, vous pensez peut-être que tout est prêt et que votre campagne commencera à devancer toutes les autres entreprises sur SERP.

Hélas! Le voyage commence et les pistes commencent à s’empiler.

En réalité – Bientôt, la déception s’introduit.

Ressenti comme si le budget s’épuisait en un clin d’œil. Pire encore, le coût par plomb vous a donné une secousse. Comme un coup de foudre, votre stratégie de campagne s’est avérée être un cauchemar.

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre campagne n’a pas obtenu les rendements que vous avez ciblés.

Recherche autour de vos concurrents Search Ads

Si vous pouvez perfectionner votre annonce en comprenant pourquoi votre concurrent vous surclasse, alors pourquoi ne pas l’utiliser pour obtenir un avantage concurrentiel. Optimisez vos annonces du Réseau de Recherche avec les informations que vous obtenez de vos concurrents.

La façon la plus simple et la plus simple de le faire est de déclencher une recherche sur Google avec un terme de recherche pertinent. Cela remplira quelques campagnes qui se classent pour ce mot clé particulier. Explorez, étudiez, comparez et comprenez pourquoi ces campagnes sont meilleures. Vous pouvez également utiliser certains outils premium comme SEMRush, Similar Web, Spy Fu, etc. pour analyser vos stratégies payées par les concurrents.

Données de Google Ads et Google Analytics

Utilisez vos données pour obtenir un avantage concurrentiel. Avec la transformation numérique, les entreprises du monde entier peuvent utiliser les données pour prendre des décisions stratégiques. Explorez vos annonces Google pour déterminer quelles campagnes vous offrent un meilleur retour sur les dépenses publicitaires et pourquoi une poignée de campagnes créées autour de vos mots clés ciblés ne génèrent pas de résultats. Vous commencez avec une stratégie simple. Recherchez la pertinence des annonces, l’expérience de la page de destination et le niveau de qualité de vos annonces. Assurez-vous que presque toutes ces mesures sont optimisées pour donner les meilleurs résultats possibles.

Reverse engineering du parcours de l’acheteur

Supposons qu’une page de destination particulière génère un taux de conversion élevé. Plutôt que de suivre quelques étapes et de supposer que la page de destination est bien optimisée pour les clients cibles. Pourquoi ne pas investir du temps et remonter à la source du trafic. Cette activité de rétro-ingénierie vous aidera à explorer des opportunités qui ne vous ont jamais traversé l’esprit. En approfondissant votre recherche, vous serez étonné de trouver les différentes combinaisons de termes de recherche qui génèrent des pistes. Une fois que vous avez ces termes de recherche, il vous est plus facile de créer des annonces de recherche à fort taux de conversion enracinant autour de ces termes de recherche.

Note de départ: –

Les annonces du Réseau de Recherche sont un moyen simple de générer du trafic instantané vers votre entreprise.

Maintenant c’est ton tour. Créez quelques campagnes de recherche en utilisant les stratégies ci-dessus et faites-moi savoir ce qui a bien fonctionné pour vous.