Comment créer des applications non-jeu dans Unity

Unity est un moteur de jeu et un environnement de développement intégré utilisé par des millions de développeurs pour proposer des jeux sur Android, iOS, Windows, consoles et bien d’autres plateformes. Il est actuellement le moteur de jeu le plus populaire sur la plate-forme Android, grâce à son interface et son flux de travail rationalisés, ainsi qu’à sa riche gamme de fonctionnalités et à son excellente polyvalence.

Lisez aussi: Commencez à créer des jeux Unity en moins de 3 heures

Bien que Unity soit principalement destiné au développement de jeux, il ne se limite pas aux seuls jeux. En fait, il n’y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas utiliser Unity pour créer une multitude d’autres outils, utilitaires, applications professionnelles, etc. Et il y a des raisons impérieuses de le faire! Dans cet article, je vais vous expliquer pourquoi vous pourriez vouloir créer une application non-jeu dans Unity, et comment vous pouvez vous y prendre.

Raisons de créer des applications non ludiques dans Unity

Pourquoi voudriez-vous développer des non-jeux avec Unity, alors que vous avez un IDE parfaitement bon dans Android Studio? Il y a quelques raisons impérieuses.

Développement rapide

Le premier cas d’utilisation est que Unity rend le développement d’applications Android plus rapide et plus facile dans de nombreuses situations. Par exemple, Unity vous permet d’utiliser C # plutôt que Java ou Kotlin. Bien que C # ne soit pas du goût de tout le monde, il est généralement considéré comme un peu plus simple à maîtriser par rapport à Java. Non seulement cela, mais si vous êtes déjà familier avec C #, vous constaterez que c’est une transition beaucoup plus facile. L’IDE garde également la structure de fichiers de votre application Android cachée, sans avoir à se soucier de choses comme le manifeste Android ou le dossier de ressources.

La création d’une application dans Unity nécessite beaucoup moins de codage que la plupart des alternatives traditionnelles.

De plus, Unity utilise une interface utilisateur particulièrement intuitive et rapide. Il s’agit en grande partie d’un glisser-déposer, et la création d’interfaces utilisateur ne nécessite pas d’arrière-plan en XML. Vous devrez faire loin le codage moins réel lors de la création d’applications non-jeu dans Unity, et de nombreuses choses, comme l’ajout d’une image à un bouton ou l’utilisation d’une police personnalisée, sont extrêmement simples. C’est comme ça, mais si vous essayez l’une ou l’autre de ces choses avec Android Studio, vous trouverez que ça vous fait mal à la tête!

Le test et le déploiement d’applications sont également extrêmement efficaces. L’ajout d ‘«actifs» créés par d’autres utilisateurs ne pourrait pas être plus simple. Même l’installation et la configuration sont rapides et faciles!

Développement multiplateforme

Unity est un outil multiplateforme, ce qui signifie que vous pouvez facilement créer des applications pour Android, iOS et Windows avec très peu de modifications nécessaires. Si vous êtes un développeur et que vous souhaitez atteindre le public le plus large possible, il s’agit d’un avantage important (bien qu’il soit juste de souligner que d’autres outils comme Xamarin vous permettront également de le faire).

Lisez aussi: Comment créer une application Android avec Xamarin

Fonctionnalités puissantes

Bien que la plupart de ses fonctionnalités soient conçues en pensant au développement de jeux, il existe également un certain nombre de fonctionnalités puissantes qui pourraient être utiles pour développer des applications non liées aux jeux dans Unity. Ce sont principalement des fonctionnalités graphiques, donc si vous souhaitez inclure des éléments 3D dans votre application, Unity pourrait être un très bon choix.

Raisons de ne pas créer d’applications non liées aux jeux dans Unity

Bien que vous puissiez créer une multitude d’applications non-jeu puissantes avec Unity, vous constaterez qu’il a ses limites. Comme pour tout, il s’agit de sélectionner le bon outil pour le travail.

Voici quelques raisons pour lesquelles Unity n’est peut-être pas le meilleur choix pour votre application.

Tailles d’application plus grandes

Unity est un moteur de jeu et il comprend beaucoup de code pour prendre en charge les différentes fonctions qu’il fournit au développeur. Cela signifie que vous augmenterez instantanément la taille de votre application en vous appuyant sur elle.

Cela dissuadera certains développeurs d’utiliser Unity, sauf si cela est absolument nécessaire. Mais en réalité, la différence de taille est plutôt mineure et il est très peu probable qu’elle affecte de manière significative l’expérience subjective de l’utilisateur.

Manque de support natif pour certaines fonctionnalités

La nature multiplateforme d’Unity signifie qu’il est impossible de suivre chaque nouveau développement sur chaque système d’exploitation ou élément matériel. De même, la nature centrée sur le jeu de l’outil signifie que le support de choses comme les capteurs d’empreintes digitales n’est pas une priorité.

Vous voulez créer une application en utilisant le langage Material Design, qui comprend un ensemble de boutons et de champs de texte d’apparence standard, et permet aux utilisateurs de faire des choses comme éteindre leur WiFi ou envoyer du texte? Vous aurez beaucoup plus de facilité à utiliser Android Studio.

Si cela n’est pas important pour vous, alors Unity doit toujours être pris en considération.

Comment créer une application non-jeu dans Unity: Un rapide tutoriel

Maintenant que vous savez pourquoi Unity est un outil précieux pour créer des applications non liées au jeu, la prochaine étape consiste simplement à commencer. Comment pouvez-vous utiliser Unity pour créer des quiz, des calculatrices, des applications professionnelles, etc. Voici un didacticiel rapide utilisant une application d’entraînement simple comme exemple.

Utilisation de la toile

Créez d’abord un nouveau projet 2D Unity. À partir d’ici, nous utiliserons principalement le canevas. Vous devrez donc en ajouter un à votre scène.

Pour ce faire, rendez-vous sur GameObject> UI> Canvas.

La toile est une grande couche invisible qui recouvre l’écran. Il est généralement utilisé pour afficher les contrôles, les scores élevés, etc. Cependant, il peut également être utilisé comme vue principale lors de la création de menus et autres.

Vous pouvez également modifier la couleur d’arrière-plan de votre application en trouvant la caméra principale dans votre fenêtre Hiérarchie, en double-cliquant dessus, puis en choisissant «Arrière-plan» dans l’inspecteur. Il s’agit de la couleur par défaut que la caméra de jeu voit lorsqu’il n’y a aucun élément dans la scène, et elle servira de toile de fond pour votre texte et vos boutons.

Maintenant, nous allons ajouter notre premier morceau de texte en nous dirigeant vers GameObject> UI> Texte. Ce sera notre titre, et vu que je crée une application d’entraînement, je vais nommer le mien «Dynamic Workout». Vous pouvez changer la couleur de ce texte dans l’inspecteur, ainsi que la police. Pour modifier la police, recherchez simplement le fichier .ttf que vous souhaitez utiliser et déposez-le dans un nouveau dossier que vous appellerez «polices» dans vos actifs. Maintenant, vous pouvez simplement faire glisser et déposer ce fichier dans la bonne case afin de commencer à l’utiliser. Encore une fois, c’est donc beaucoup plus facile que de faire la même chose dans Android Studio!

Mise à l’échelle vers différentes tailles d’appareils

Vous devez également vous assurer que le texte reste dans la même position sur les appareils de toutes tailles. Pour ce faire, vous devez ouvrir le texte dans l’inspecteur, puis cliquer sur l’image des carrés en haut à gauche indiquant “Ancres” en dessous. Cela vous permettra d’ancrer la position de tout élément d’interface utilisateur à l’écran, de sorte que toutes les valeurs vont être en relation avec cette position.

Par exemple, si vous ancrez le texte au centre de l’écran, alors les coordonnées X et Y liront 0 tant qu’il est précisément au centre. Maintenant, le texte sera toujours au milieu, quelle que soit la taille de l’appareil. Vous pouvez également ancrer en haut à gauche ou en bas à droite, puis créer vos autres éléments autour de cela.

Pour plus d’options de mise à l’échelle, cliquez sur le Canvas GameObject dans votre hiérarchie afin qu’il s’ouvre dans l’inspecteur. Ici, vous pourrez choisir le “Mode d’échelle de l’interface utilisateur”. Par défaut, il est défini sur Taille de pixel constante, qui fait référence à la façon dont la taille des éléments réels sur le canevas change de forme et de taille. Jouez et testez l’application sur quelques appareils pour créer quelque chose qui fonctionne pour vous.

Renforcer l’interactivité

Ensuite, vous devrez gérer les clics et permettre aux utilisateurs d’interagir avec l’interface utilisateur que vous avez créée.

Pour ce faire, vous allez ajouter quelques images à l’écran. Se diriger vers GameObject> UI> Image et un objet blanc apparaîtra dans votre scène. C’est ici que vous pouvez ajouter une image pour représenter un bouton qui fera quelque chose dans votre application. Utilisez l’inspecteur et déposez n’importe quelle image dans la boîte «Image source», afin de changer l’apparence de cette boîte blanche en conséquence. J’ajoute un bouton “Lecture”, que je vais ancrer en bas au centre de l’écran.

Peut-être que pour l’instant, la meilleure option serait simplement que ce bouton nous amène à la scène suivante, qui pourrait jouer notre entraînement, par exemple.

Pour ce faire, nous devons écrire un script. Créez un nouveau script C # (et un nouveau dossier de scripts si vous aimez être organisé) et appelez-le MenuControl. Tout ce que vous devez ajouter est une seule méthode appelée Jouer(). Cela ressemblera à ceci:

public void Play () {

SceneManager.LoadScene (“Niveau 1”);

}

Vous devez également ajouter la ligne suivante en haut:

Utilisation de UnityEngine.SceneManagement;

Cela indique à Unity que nous souhaitons accéder aux fonctionnalités relatives aux niveaux de commutation et aux écrans.

À l’avenir, “Niveau 1” sera le nom de fichier de la “scène” suivante. Les scènes sont souvent des niveaux dans Unity, mais elles contiennent une copie de tout ce qui se trouve dans votre projet à un moment donné – qui inclut non seulement le niveau la disposition elle-même, mais aussi l’instance du personnage du joueur, les menus, les éléments de l’interface utilisateur, etc. En d’autres termes, une scène est plus qu’un niveau, car elle contient des choses que nous ne considérons généralement pas comme «faisant partie» de la niveau.

Et cela a beaucoup de sens une fois que vous commencez à essayer d’utiliser Unity comme plus qu’un simple outil pour créer des jeux: car une scène peut également être un menu ou un autre écran d’une application utilitaire. Les éléments utilisés d’une scène à l’autre peuvent être entièrement différents!

Les scènes dans Unity sont généralement des niveaux de jeu, mais elles peuvent être utilisées pour différents écrans d’une application utilitaire.

Profitez de cette occasion pour enregistrer votre scène actuelle et appelez-la «Page de titre» ou quelque chose comme ça.

Maintenant, nous avons une situation où appeler la méthode MenuControl.Play () lancera l’écran suivant (où nous commencerions théoriquement l’entraînement). Il ne nous reste plus qu’à lier cette méthode au bouton. Pour ce faire, vous souhaiterez ajouter le composant Événement> Déclencheur d’événement au bouton dans la hiérarchie, puis choisissez Pointeur vers le bas afin de détecter les pressions sur le bouton.

Ensuite, créez un GameObject vide qui abritera votre script, puis ajoutez-le à la case qui indique Aucun (objet). Malheureusement, vous ne pouvez pas simplement faire glisser le script ici, car vous avez besoin d’une instance de la classe à laquelle faire référence. Une fois que cela est en place, vous pouvez ensuite utiliser le menu déroulant à côté de cette case à droite, afin de sélectionner la méthode que vous souhaitez déclencher. Dans ce cas, ce sera MenuControl.Play ().

Maintenant, enregistrez votre scène en tant que «Niveau 1» et apportez quelques modifications (montrez ce que vous voulez sur cet écran), afin que vous puissiez dire quand elle a été chargée. N’oubliez pas que vous devez ajouter toutes les scènes à vos paramètres de construction avant de pouvoir vous y référer, même lors des tests.

Comme vous pouvez le voir, c’est un processus assez simple et il est tout aussi facile d’ajouter autant de méthodes ici que vous le souhaitez. Maintenant, vous avez la possibilité d’ajouter des boutons et du texte, puis d’ajouter des interactions à ces éléments, vous pouvez faire à peu près n’importe quoi!

Plus de trucs du métier

Les boutons dans différentes scènes peuvent faire une multitude de choses différentes. Par exemple, vous pouvez leur demander d’afficher ou de déplacer un objet 3D, ou peut-être que vous jouerez une courte vidéo. Vous pouvez également manipuler des variables et des valeurs et les afficher dans le cadre d’une chaîne via une étiquette de texte. L’enregistrement de fichiers fonctionne de la même manière que lors de la création d’un jeu, tout comme la lecture de sons.

Si vous souhaitez accéder aux fonctionnalités natives et que vous souhaitez toujours utiliser Unity, effectuez simplement une recherche rapide dans Google ou dans le magasin de ressources. Voici une solution rapide pour envoyer des messages via SMSManager par exemple. N’oubliez pas que vous devrez modifier ces aspects si vous envisagez de créer pour plusieurs plates-formes.

Si vous savez comment utiliser Unity pour le développement de jeux, vous pouvez appliquer toutes ces compétences ici.

Vous trouverez également une multitude de composants d’interface utilisateur utiles que vous pouvez ajouter au canevas, tels que des cases à cocher, qui sont utiles si vous créez un formulaire en ligne ou un questionnaire.

En d’autres termes, si vous savez utiliser Unity pour le développement de jeux, vous pouvez également appliquer toutes ces compétences ici. J’espère que ce tutoriel vous a donné un bref aperçu de la façon de penser à Unity dans ce contexte, afin que vous puissiez vous rendre sur le terrain et créer votre propre application non-jeu dans Unity dès aujourd’hui!

Plus d’articles sur le développement Android