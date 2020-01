Comment créer des formules dans Excel

Il y a très peu de choses que Microsoft Excel ne peut pas faire. À un niveau avancé, il peut automatiser des tâches complexes et produire des graphiques époustouflants, mais même quelques conseils pour les débutants sur la création de formules peuvent faire fonctionner des merveilles pour vous.

Après avoir entré des nombres dans les cellules, le moyen le plus simple de gagner du temps à l’aide d’Excel est de créer des formules. Ils vont du simple ajout au croisement de plusieurs feuilles de calcul. Voici un guide de démarrage rapide.

Création de formules

1. Pour créer une formule dans une cellule, commencez par le signe égal (=). Votre formule vient après ça. Par exemple:

= 10 + 5

retournerait la réponse de 15. Easy hey?

2. Si vous utilisez des références de cellule au lieu de valeurs, la formule utilisera les valeurs de ces cellules. Par exemple::

= C3 + C6

Dans cet exemple, si la cellule C3 contenait la valeur 11 et C6 contenait la valeur 20, ces valeurs seraient additionnées et la formule renverrait la valeur 31.

3. Il s’agit évidemment d’une somme, et en fait, SUM est l’une des formules les plus courantes dans Excel. La plupart des formules Excel utilisent l’un de ces termes en majuscules, tels que MOYENNE, COUNT et IF. En fait, le même résultat que ci-dessus peut être obtenu en utilisant la formule:

= SOMME (C3, C6)

4. Besoin d’ajouter plus de valeurs ensemble? Ajoutez simplement des virgules, comme ceci:

= SOMME (C3, C4, C5, C6)

Les valeurs de ces quatre cellules seront additionnées.

5. En fait, dans ce cas, vous pouvez le faire encore plus efficacement en utilisant la formule:

= SOMME (C3: C6)

Cette astuce ajoute toute la valeur entre et y compris celles des cellules C3 à C6. C’est inestimable si vous ajoutez 10, 20 ou 500 valeurs ensemble.

Que peut faire Excel d’autre?

Additionner les chiffres n’est que la pointe de l’iceberg. Vous ne croiriez pas à quel point Excel peut être puissant et les implications pour vos perspectives d’emploi peuvent être énormes. Avec la bonne formation, vous et vos feuilles de calcul pourriez traiter autant en 30 secondes que votre collègue avec une calculatrice peut produire toute la journée.

