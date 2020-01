Comment créer rapidement des en-têtes dans WordPress

Comme mon premier conseil WordPress, cela va être un autre moyen rapide de taper. Compte tenu du temps que j’écris chaque jour dans WordPress, j’ai pris quelques conseils et astuces en cours de route.

Cap rapide

Au lieu d’utiliser le menu déroulant pour créer un en-tête, vous pouvez le faire avec un raccourci clavier. Dans ce menu, WordPress partage un raccourci pour chacun, mais le résultat que j’ai découvert est encore plus court. Il vous suffit d’utiliser le symbole dièse (#).

Vous pouvez utiliser six en-têtes et, intuitivement, cela correspond au nombre de # que vous utilisez:

Rubrique 1 = #

Rubrique 2 = ##

Rubrique 3 = ###

Rubrique 4 = ####

Rubrique 5 = #####

Rubrique 6 = ######

Ne mettez pas d’espace entre le “#” et le mot, tapez simplement #word et appuyez sur Entrée. Et si vous utilisez fréquemment un certain titre, comme ma section «Lectures complémentaires» ci-dessous, vous pouvez en faire une extension de texte: Phrase = #### Lectures complémentaires, Raccourci = fr.

Lectures complémentaires

