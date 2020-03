L’un des meilleurs moyens de rester en contact avec votre famille et vos amis (ou vos collègues) est un chat vidéo de groupe. Il existe une tonne de services et d’applications qui activent cette fonctionnalité, mais l’un des meilleurs est probablement déjà sur votre téléphone. L’application Google Duo vous permet de créer des chats vidéo de groupe, des chats audio ou d’envoyer des messages audio ou vidéo préenregistrés avec jusqu’à huit personnes à la fois. Il fonctionne sur Android et iOS et est extrêmement simple et convivial. Je vais vous montrer comment créer un appel vidéo de groupe en quelques étapes ci-dessous.

Comment créer un appel de groupe dans Google Duo

Ouvert l’application Google Duo sur votre téléphone, votre tablette ou votre Chromebook, et assurez-vous que vous êtes connecté avec votre compte Google.

Si vous n’avez jamais ouvert l’application auparavant, lui accorder des autorisations pour accéder au microphone, à la caméra et aux contacts de votre téléphone.

Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran pour ouvrir la vue des contacts.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Appuyez sur le Créer un groupe bouton.

Sélectionnez les contacts que vous souhaitez à inclure dans l’appel de groupe, puis appuyez sur le gros bouton bleu Terminé en bas de l’écran.

Nommez votre appel de groupe et appuyez sur sauvegarder.

Appuyez sur le gros bouton d’appel bleu en bas de l’écran et commencez votre conversation.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Au lieu d’un appel, vous pouvez également enregistrer un message envoyer au groupe en frappant le cercle rouge Bouton Message en bas à droite de l’écran.

Une fois que vous avez créé un groupe et lancé votre premier appel, vos groupes les plus récents apparaissent en haut de votre liste de contacts dans cette vue, sous le Groupes étiquette.

Il est important de se rappeler que les appels / messages de groupe ne sont disponibles que dans l’application Duo (Android, iOS ou sur les Chromebooks et Chromebox). Il n’est pas disponible pour le moment dans la vue Web lorsque vous tapez duo.google.com dans votre navigateur.

Nos meilleurs choix d’équipement

L’application Google Duo est disponible dans le Google Play Store et Apple Appstore pour les appareils mobiles fonctionnant sous Android ou iOS. Voici quelques-uns de nos meilleurs choix pour les gadgets compatibles Duo.

Puissance et style

Acer Chromebook Spin 13

Puissance phénoménale du Chromebook, prix raisonnable

Avec un processeur i5, un grand espace de stockage et un grand écran lumineux et magnifique, il s’agit d’un Chromebook premium pour un prix de milieu de gamme.

Valeur incroyable

Google Pixel 3a

Toujours l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme

En conservant le même appareil photo 12,2 mégapixels que le Pixel 3, Google a essentiellement veillé à ce que le Pixel 3a soit le roi du segment de milieu de gamme. Ensuite, il y a le fait que le Pixel 3a a également trois ans de mises à jour garanties, et vous commencez à voir à quel point c’est une bonne affaire pour moins de 400 $.