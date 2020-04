Une fois que vous aurez compris comment gérer vos données dans Excel, vous constaterez probablement que vous souhaitez les utiliser pour améliorer vos présentations. Les graphiques sont un moyen puissant de faire preuve de créativité tout en montrant vos informations. Voici quelques conseils pour créer un graphique dans Excel.

Le processus de création de tableaux et de graphiques dans Excel n’est pas vraiment trop compliqué, mais lorsque vous ouvrez les menus de personnalisation, il peut être facile de se sentir perdu. Nous allons commencer ci-dessous en supposant que vous avez déjà toutes vos données sur votre feuille.

Comment créer un graphique dans Excel

1. Choisissez le bon type de graphique pour vos données. Excel propose neuf options différentes, notamment des graphiques à barres, des graphiques linéaires, des graphiques circulaires et bien plus encore. Cependant, tous les graphiques ne conviennent pas à chaque type de données.

2. Mettez en surbrillance vos données et insérez votre graphique. Il s’agit de l’étape la plus importante, car elle détermine exactement ce qui ira dans votre graphique. Comme de nombreuses autres fonctions Excel, mettez simplement vos informations en surbrillance et faites votre sélection dans le Section graphique du Insérer un onglet.

3. Assurez-vous que vos données sont sur le bon axe. Parfois, vous constaterez que vos données se remplissent sur le mauvais axe. Après tout, Excel ne peut pas tout à fait vous lire. Pour permuter l’axe, faites un clic droit sur votre graphique et choisissez Sélectionnez les données. Cliquez maintenant sur Changer de ligne / colonne.

4. Il est maintenant temps de jouer avec le design et les couleurs. Clique sur le Conception graphique onglet et maintenant vous pouvez choisir parmi certaines conceptions graphiques prédéfinies. Vous pouvez également formater la légende de votre graphique en cliquant dessus.

5. Vous pouvez également ajuster la taille de votre légende pour en faciliter la lecture. Pour ce faire, cliquez simplement sur chaque étiquette ou légende et accédez au Accueil languette pour ajuster la taille.

6. Ajustez les options de mesure de l’axe Y si nécessaire. Vous pouvez cliquer sur l’axe Y et sélectionner Format de l’axe pour changer le format en pourcentages et même gérer le nombre de décimales.

7. Enfin, donnez un nom à votre graphique. Nommer votre graphique est l’un des moyens les plus simples d’aider votre public à comprendre exactement ce que montre votre graphique. Vous voulez vous assurer qu’il est spécifique sans être trop long et encombrant.

Vous avez maintenant un graphique détaillé, bien nommé et informatif. Vous êtes sur le point de devenir un expert Excel.

Que dois-je savoir d’autre?

Une fois que vous maîtrisez les tableaux et les graphiques, vous serez en mesure de gérer une bonne partie de ce que font de nombreuses personnes dans Excel chaque jour. Cependant, un peu plus de formation peut vous aider à consolider vos compétences en tant que pro. Heureusement pour vous, nous proposons un kit d’apprentissage adapté aux débutants qui peut faire exactement cela.

Le pack de formation à la certification professionnelle Microsoft Excel contient 45 heures de contenu pour vous aider à démarrer. Vous pouvez explorer tout, des bases des formules et de la gestion des feuilles de calcul jusqu’aux macros et tableaux croisés dynamiques.

Les huit modules du kit d’apprentissage ont une valeur au détail combinée totale de 1 600 $, mais vous pouvez commencer pour seulement une fraction du prix. Tech Deals offre un accès pour seulement 39 $ en ce moment.

Plus de 3000 personnes se sont déjà inscrites pour affiner leurs compétences Excel. Si vous souhaitez les rejoindre, vérifiez-le en cliquant sur le widget ci-dessous.

39, 00 $

Pack de formation à la certification professionnelle Microsoft Excel

Économisez 1561 $ .00

Achetez-le maintenant Le pack de formation de certification Microsoft Excel professionnel Achetez-le maintenant

Économisez 1561,00 $ 39,00 $