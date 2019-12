Comment créer un nouveau compte Google

Google Play, Chromebooks, Gmail, tous ces merveilleux services commencent par – et nécessitent – un compte Google. Que vous configuriez un compte professionnel pour aider les chasseurs de têtes sur le terrain et les offres d'emploi ou que vous déchargiez enfin l'un de vos enfants sur leur propre compte lorsqu'ils dépassent les profils Family Link, la création d'un compte Google est simple et rapide. Voici comment le faire sur n'importe quel appareil que vous avez à portée de main.

Produits utilisés dans ce guide

Le meilleur de Google pour moins: Pixel 3a (400 $ sur Amazon)

Comment configurer un compte Google sur votre téléphone Android

Ouvrez le Réglages app. Faites défiler jusqu'à Comptes. Robinet Ajouter un compte. Robinet Google. Robinet Créer un compte. Tapez le Nom associé au compte. Bien que vous n'ayez pas à utiliser votre vrai nom, s'il s'agit de votre compte principal, il est recommandé d'utiliser votre vrai nom. Robinet Prochain. Entrer le date de naissance associé au compte. Google exige que tous les utilisateurs du compte aient au moins 13 ans et certains pays ont des exigences d'âge encore plus élevées, et afin d'avoir un compte qui peut utiliser Google Pay ou une carte de crédit pour payer quoi que ce soit, le titulaire du compte doit avoir 18 ans . Sélectionner un le sexe. Si vous ne souhaitez pas être identifié par votre sexe, vous pouvez sélectionner refuser de déclarer. Robinet Prochain. Tapez votre Nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur deviendra votre adresse Gmail ainsi que la façon dont vous vous connectez à votre compte. Si votre nom d'utilisateur souhaité est pris, vous serez invité à choisir un autre et à donner des suggestions. Robinet Prochain. Tapez un nouveau mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit être composé d'au moins huit caractères, mais heureusement, il n'est pas nécessaire d'avoir un chiffre ou un caractère spécial si vous souhaitez vous en tenir à de vieilles lettres simples. Retapez votre nouveau mot de passe dans la zone Confirmer le mot de passe. Vous serez informé de la force ou de la faiblesse du mot de passe que vous avez sélectionné. Il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone peut être utilisé pour vérifier votre identité, vous aider à vous connecter à votre compte et aider les gens à vous trouver s'ils ont votre numéro de téléphone. Robinet Oui, je suis pour ajouter votre numéro ou Sauter y renoncer. Google présentera ses conditions d'utilisation. Après avoir parcouru et lu les sections qui vous intéressent, appuyez sur je suis d'accord. Votre compte Google principal est maintenant configuré, et votre nom d'utilisateur et la longueur de votre mot de passe seront affichés. Robinet Prochain pour quitter cet écran.

Comment configurer votre nouveau compte sur votre ordinateur portable ou de bureau

La configuration d'un nouveau compte Google est la même sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, mais le bureau est plus simple car vous devez passer par moins d'écrans.

Accédez à la page d'inscription de Google dans votre navigateur Web préféré. Entrer le nom, nom d'utilisateur et mot de passe que vous souhaitez utiliser pour votre compte. Gardez à l'esprit que votre nom d'utilisateur deviendra votre adresse Gmail, alors choisissez quelque chose que vous êtes prêt à taper ou à énoncer beaucoup. Retapez votre mot de passe dans le champ de confirmation du mot de passe. Cela permet de s'assurer que vous ne saisissez pas mal votre mot de passe et vous verrouillez votre nouveau compte. Cliquez sur Prochain. Source: Ara Waggoner / Android Central Si votre premier choix de nom d'utilisateur a été pris, la boîte de nom d'utilisateur deviendra rouge. Entrez un nom d'utilisateur différent dans la zone de texte de sélectionnez l'une des suggestions sous la zone de nom d'utilisateur. Cliquez sur Prochain. Source: Ara Waggoner / Android Central Entrez votre date de naissance et sexe. Google exige que tous les utilisateurs du compte aient au moins 13 ans et certains pays ont des exigences d'âge encore plus élevées, et d'avoir un compte qui peut utiliser Google Pay ou une carte de crédit pour payer quoi que ce soit, le titulaire du compte doit avoir 18 ans. Si vous le souhaitez, entrez un numéro de téléphone et / ou e-mail de sauvegarde. Ceux-ci peuvent être utilisés pour aider à vérifier votre identité ou à vous connecter au compte si vous oubliez votre mot de passe, mais ils ne sont pas obligatoires. Cliquez sur Prochain. Source: Ara Waggoner / Android Central Google présentera les termes, conditions et politiques de confidentialité de votre compte Google. Une fois que vous avez tout lu, cliquez sur je suis d'accord. Source: Ara Waggoner / Android Central

C'est ça! Votre nouveau compte Google est prêt à l'emploi, ce qui signifie que vous pouvez commencer à envoyer des e-mails, rédiger des documents, etc.

Tirez le meilleur parti d'un compte Google avec un téléphone Google

La gamme Pixel de Google a été premium et chère pendant les premières années, mais ces jours-ci, vous pouvez obtenir la vision de Google pour Android et les dernières fonctionnalités de Google sans dépenser un bras et une jambe avec le Pixel 3a. Le Pixel 3a bénéficie du même calendrier de mise à jour rapide que les Pixel 3 et 4 et de la même excellente expérience d'appareil photo, ce qui stoppe absolument la concurrence pour un téléphone de milieu de gamme à 400 $.