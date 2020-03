Comment créer votre propre SNES Classic à l’aide de Raspberry Pi

Compte tenu de leur incapacité à répondre aux demandes des consommateurs, on pourrait penser que Nintendo utilise une corne de licorne moulue dans la fabrication de son matériel. Peut-être n’avez-vous pas réussi à mettre vos gants sur un classique SNES ou NES. Ou peut-être pensez-vous simplement que le prix est trop élevé pour les jeux dérisoires d’une vingtaine de fois. Eh bien, il y a une autre option.

Pour moins que le coût d’une console Nintendo classique, vous pouvez créer une console Raspberry Pi qui jouera à tous les jeux rétro que votre cœur pourrait désirer. J’ai construit le mien et giflé ce chiot dans un vieux boîtier NES et c’est tout ce que j’espérais et plus encore. Je l’ai chargé avec tous les jeux NES, SNES, Master System et TurboGrafx jamais sortis. Tout simplement, j’adore cette centrale de jeu rétro artisanale et vous pouvez en avoir une aussi.

L’article suivant espère vous guider sur la voie de votre premier système d’émulation rétro Raspberry Pi.

Remarque: Il existe une multitude de façons de faire fonctionner votre système. C’est simplement la méthode qui fonctionne le plus de manière fiable et répétée pour moi.

De quoi as-tu besoin

Source: iMore

Un Raspberry Pi: Soit le Raspberry Pi 3 B + ou le Raspberry Pi 4 B.La plus grande différence entre les deux est que le 4 B est plus récent et dispose d’un processeur plus rapide et d’un second port HDMI.

Une carte Micro SD: j’utilise un SanDisk de 32 Go qui me donne tout l’espace dont j’ai besoin. Si vous commandez sur Amazon, il est suggéré de choisir une carte SD répertoriée comme «Expédiée et vendue par Amazon.com» pour éviter les cartes contrefaites de qualité inférieure.

Une alimentation micro USB pour alimenter votre Raspberry Pi. Vous pouvez même en prendre un avec un bouton d’alimentation intégré pour un démarrage et un arrêt faciles.

Un câble HDMI pour brancher à votre téléviseur ou moniteur.

Un clavier USB à utiliser lors de la configuration.

Un contrôleur de jeu USB: vous n’avez pas à le faire, mais il ne semble vraiment réel que si vous avez le bon contrôleur. De tous les contrôleurs USB que j’ai essayés, le Buffalo Classic a la meilleure sensation que j’ai rencontrée jusqu’à présent.

Un boîtier pour héberger votre Raspberry Pi: j’ai en fait modifié un ancien boîtier NES pour servir de mine, mais vous pouvez utiliser quelque chose d’aussi simple et aussi discret que celui-ci. Si vous cherchez quelque chose avec un style un peu plus rétro mais que vous n’êtes pas prêt à modifier un étui original, vous pouvez choisir un étui de style rétro génial d’Amazon. Vous pouvez obtenir le boîtier NESPi Retroflag pour seulement 25 $, qui comprend un bouton d’alimentation fonctionnel et des ports USB où le boîtier d’origine avait des ports de contrôleur. Si vous aimez le look du SuperNES, vous pouvez vous procurer un étui Kintaro SNES pour seulement 15 $.

Source: NESPiCase et Kintaro Case

Sur votre ordinateur: configuration de l’image sur la carte SD

Aller à https://retropie.org.uk/download et téléchargez l’image “Raspberry Pi 2/3”. N’oubliez pas où vous l’enregistrez!

Aller à https://www.balena.io/etcher// et téléchargez la version appropriée pour votre système, puis installez. Je préfère Etcher pour son interface simple et sa compatibilité avec Windows, Mac et Linux.

Source: iMore

S’ouvrir Graveur et cliquez Sélectionnez l’image.

Accédez à l’endroit où vous avez enregistré votre image RetroPie et sélectionnez-la.

Source: iMore

Cliquez ensuite Sélectionnez le lecteur.

Choisi ton carte SD (Assurez-vous de sélectionner la bonne lettre de lecteur. Vous ne voulez pas écrire votre lecteur de système d’exploitation avec une image de Retropie!) Ensuite, cliquez sur continuer.

Source: iMore

Clique le bouton flash.

Source: iMore

Cela prendra quelques instants mais une fois l’écriture terminée, vous aurez une carte SD prête à rouler!

Sur le Raspberry Pi: configuration initiale de votre RetroPie

Insérez votre carte micro SD nouvellement flashée dans votre Raspberry Pi.

Connectez le câble réseau à votre Raspberry Pi.

Branchez un câble HDMI sur votre Raspberry Pi, puis sur un téléviseur ou un moniteur.

Branchez votre contrôleur USB sur votre Raspberry Pi.

Enfin, branchez votre alimentation micro USB sur une prise murale et sur votre Raspberry Pi. Votre Raspberry by va maintenant commencer son premier démarrage.

Source: iMore

Suivez les instructions à l’écran pour configurer votre contrôleur USB.

Source: iMore

Sur le Raspberry Pi: configuration de votre connexion Wi-Fi

Si vous n’allez pas câbler votre système à Internet, il est maintenant temps de configurer votre WiFi. Vous allez avoir besoin d’un clavier USB pour cela, alors allez-y et branchez votre clavier sur votre Raspberry Pi.

Accédez au Page de configuration Retro Pie.

Faites défiler jusqu’en bas et sélectionnez le Wifi option.

Source: iMore

Sélectionnez ensuite Se connecter à Réseau Wi-Fi.

Sélectionnez maintenant le réseau vous souhaitez vous connecter.

Source: iMore

Vous serez ensuite invité à saisir votre mot de passe Wi-Fi. C’est là que vous aurez besoin de ce clavier USB.

Une fois connecté à votre réseau, assurez-vous de noter votre adresse IP.

Source: iMore

Ajout des jeux

Votre nouveau système Raspberry Pi / RetroPie est livré avec tous les émulateurs dont vous pourriez avoir besoin préinstallés. Les émulateurs utilisent des choses appelées ROM pour démarrer et jouer à des jeux. Considérez les ROM comme l’équivalent moderne d’une cartouche de jeu. Pas de cartouche, pas de jeux, vous devrez donc charger votre système avec toutes les ROM que vous souhaitez jouer. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement où récupérer les ROM, mais si vous avez au moins des compétences marginales en google-fu, vous ne devriez pas avoir de problème à trouver une ressource qui répondra à tous vos besoins.

Il existe différentes méthodes pour déplacer des ROM sur votre système. Ma méthode préférée est d’utiliser RetroPie Manager. Il vous permet de déplacer les ROM de l’ordinateur avec lequel vous les avez téléchargées directement sur votre Raspberry Pi à l’aide du navigateur de votre ordinateur.

Sur le Raspberry Pi: Activation de RetroPie Manager

La première chose que vous devrez faire est d’activer RetroPie Manager sur votre Raspberry Pi.

Accédez à votre menu des paramètres sur votre Raspberry Pi et sélectionnez Retropie Setup.

Sélectionner Gérer les packages.

Source: iMore

Sélectionner Gérer des packages expérimentaux.

Faites défiler presque vers le bas et sélectionnez Responsable Retropie.

Source: iMore

Sélectionner Installer depuis la source. Votre système exécutera maintenant un script qui téléchargera et installera Retropie Manager pour vous.

Source: iMore

Une fois terminé, sélectionnez Configuration / Options.

Sélectionner Activer Retropie Manager au démarrage.

Source: iMore

Enfin, redémarrez votre système.

Source: iMore

De retour sur votre ordinateur: déplacement des ROM

L’ordinateur que vous allez utiliser doit avoir toutes vos ROM et doit être sur le même réseau que votre Raspberry Pi.

Ouvrez le navigateur Internet de votre choix. Dans la barre d’adresse, saisissez le Adresse IP du Raspberry Pi que vous avez noté précédemment suivi de “: 8000”. L’adresse doit ressembler à quelque chose; 192.168.X.XXX:8000. Cela vous amènera à la page RetroPie Manager. Il y a toutes sortes de données intéressantes et utiles ici, mais pour l’instant, tout ce que vous devez faire est …

Cliquer sur Gérer les fichiers Rom pour les systèmes émulés.

Source: iMore

Vous trouverez ici tous les systèmes émulés sur votre Raspberry Pi. Sélectionnez le système vous souhaitez ajouter des ROM et cliquez dessus.

Il ne vous reste plus qu’à glisser-déposer vos ROM dans cette fenêtre. Breezy facile!

Source: iMore

Une fois que vous avez chargé toutes vos ROM sur votre système, redémarrez votre Raspberry Pi et vous êtes prêt pour une partie de jeu rétro pour battre le groupe.

Source: iMore

Des questions?

Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!