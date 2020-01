Comment décharger des applications dans iOS pour économiser de l’espace sans supprimer leurs données

Avec des applications en constante évolution, de meilleures caméras et des vidéos haute résolution, il y a toujours beaucoup de concurrence pour le précieux espace de stockage sur votre appareil iOS. La suppression d’applications est une solution, mais il pourrait être préférable de simplement décharger vos applications iOS à la place.

La suppression d’une application dans iOS supprime son icône, ses données d’application et toutes les données créées par l’utilisateur. Ce n’est pas un problème si vous ne prévoyez plus jamais d’utiliser cette application, mais si vous en avez besoin à l’avenir, tout réinstaller et restaurer peut être assez fastidieux.

Le «déchargement» d’une application iOS libère de l’espace de stockage, mais laisse son icône et ses données utilisateur intactes. Lorsque vous souhaitez l’utiliser à nouveau, il vous suffit d’appuyer sur son icône et d’attendre la fin du téléchargement automatique. Voici comment décharger des applications sur iOS:

Allez dans Paramètres> Général

Appuyez sur le stockage iPad / iPhone

(Facultatif) Appuyez sur «Activer» pour un déchargement automatisé

Ensuite, appuyez sur l’application iOS que vous souhaitez décharger

Appuyez sur «Offload App»

Accédez à Paramètres> Général> Stockage

Choisissez d’activer le déchargement automatique si vous le souhaitez ou appuyez sur une application individuelle.

Choisissez de décharger ou de supprimer l’application afin de libérer de l’espace.

1. Allez dans Paramètres> Général

Appuyez sur l’application «Paramètres» puis, dans la barre latérale, appuyez sur «Général». Cela fera apparaître le menu des paramètres généraux de votre appareil iOS.

2. Tapez sur iPad / iPhone Storage

Selon le type d’appareil iOS que vous possédez, appuyez sur l’entrée «Stockage», précédée du descripteur d’appareil approprié.

3. (Facultatif) Appuyez sur «Activer» pour un déchargement automatisé

Si vous souhaitez qu’iOS décharge les applications en fonction de la fréquence à laquelle vous les utilisez, appuyez simplement sur «Activer» sur l’écran de stockage. Si vous souhaitez décharger des applications spécifiques. passez à l’étape suivante.

4. Ensuite, appuyez sur l’application iOS que vous souhaitez décharger

Faites défiler la liste des applications qui peuvent être déchargées et appuyez sur celle que vous souhaitez temporairement échanger contre de l’espace libre.

5. Appuyez sur «Offload App»

Vous pouvez maintenant choisir de décharger l’application iOS en appuyant sur le bouton approprié, ou supprimez-le complètement.

Activation des applications déchargées

Les applications qui ont été déchargées comportent une petite icône de nuage, comme vous pouvez le voir ici.

Pour utiliser l’une de ces applications, appuyez dessus et attendez la fin du téléchargement. Ensuite, vous pouvez continuer comme d’habitude. Comme si l’application n’était jamais partie de votre appareil en premier lieu.

Tant que vous avez accès à une connexion Internet décente, il devient désormais assez facile de gérer l’espace sur votre appareil. Sans tous les tracas de visiter l’App Store ou de restaurer des sauvegardes cloud de vos données utilisateur.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: