Si vous êtes comme moi et que vous possédez plusieurs haut-parleurs intelligents Amazon Echo, parfois lorsque vous en appelez un, un autre appareil répond. Ou, lorsque vous demandez à Alexa de jouer de la musique, elle envoie le flux à un autre haut-parleur. Voici comment vous assurer que la sortie provient de l’endroit où vous vous y attendez.

Comment définir un groupe d’enceintes Amazon Echo

Pour définir un haut-parleur par défaut, vous devrez disposer de plusieurs haut-parleurs Echo disposés dans un groupe existant. Si vous n’avez pas cette configuration, voici comment.

Ouvrez le Application Amazon Alexa sur votre smartphone.

Appuyez sur Dispositifs dans le coin inférieur droit.

Appuyez sur le + icône dans le coin supérieur droit.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Appuyez sur Ajouter un groupe.

Sélectionnez ou créez un nom de groupe.

Choisissez les appareils Echo qui doivent être dans le groupe, puis appuyez sur sauvegarder.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Comment définir un haut-parleur Amazon Echo par défaut

Maintenant que vous disposez d’un groupe d’enceintes, vous êtes prêt à sélectionner votre enceinte préférée ou par défaut.

Ouvrez le Application Amazon Alexa sur votre smartphone.

Appuyez sur Dispositifs dans le coin inférieur droit.

Sous le Groupes section, appuyez sur le groupe d’appareils à partir duquel vous souhaitez sélectionner votre haut-parleur par défaut (dans mon cas, je vais appuyer sur “En bas”).

Appuyez sur Installer sous l’onglet Haut-parleur préféré.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Lisez l’explicateur d’Amazon et appuyez sur Continuer.

Appuyez sur votre haut-parleur préféré, puis appuyez sur sauvegarder.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Maintenant que vous avez choisi un haut-parleur préféré, vous pouvez compter sur votre musique provenant de cet écho spécifique à chaque fois. Les exceptions sont si vous demandez à Alexa de jouer de la musique à travers l’ensemble du groupe (“Alexa, jouer de la musique en bas”), sur un appareil particulier (“Alexa, jouer de la musique sur le Kitchen Echo”), ou sur tous les appareils (“Alexa, jouer Musique Partout”).

