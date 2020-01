Comment démarrer avec les applications Android sur votre Chromebook

Bien que les Chromebooks soient utiles uniquement avec les extensions Chrome et le navigateur Chrome, le manque de programmes Windows / Mac traditionnels peut donner l’impression d’être terne en tant qu’ordinateur portable que vous avez réellement l’intention d’utiliser à plein temps. C’est là que les applications Android entrent en jeu, avec le Google Play Store ouvrant votre Chromebook à des millions d’applications pour le travail et pour le jeu. Votre Chromebook est même livré avec quelques applications Android préinstallées, mais voici comment faire fonctionner des applications Android plus amusantes et fonctionnelles.

Comment installer des applications Android sur un Chromebook

Ouvert jeu de Google depuis votre dock ou tiroir d’applications.

Appuyez sur le barre de recherche en haut pour rechercher une application, ou appuyez sur le catégories à parcourir.

Tapez votre terme de recherche ou catégorie particulière que vous souhaitez parcourir.

Appuyez sur le app que vous souhaitez installer à partir de la catégorie ou des résultats de recherche.

Robinet Installer.

Comme les applications sur votre téléphone Android de nos jours, vous accordez généralement les autorisations de vos applications lorsque vous les ouvrez et que vous les utilisez. Les applications plus anciennes peuvent toujours vous accorder des autorisations en masse lors de l’installation, mais celles-ci devraient être rares à ce stade. Alors que certaines applications peuvent utiliser des cartes SD pour stocker des choses comme des vidéos téléchargées ou des données de jeu, l’application elle-même doit être sur la mémoire interne, alors ne vous attendez pas à déplacer des applications Android sur une carte SD comme vous le faites sur votre téléphone.

Comment accorder aux applications l’autorisation d’utiliser une carte SD ou une carte microSD

Ouvert Réglages.

Faites défiler jusqu’à Dispositif et appuyez sur Gestion du stockage.

Robinet Préférences de stockage externe.

Appuyez sur le basculer à côté de votre carte SD ou carte microSD.

Vous devrez le faire pour chaque lecteur flash et périphérique de stockage externe que vous connectez à votre Chromebook avant que les applications puissent les voir et interagir avec elles. Même dans ce cas, certaines applications ne traiteront pas le stockage SD comme une option viable sur les Chromebooks comme ils le font sur Android; l’application Disney +, par exemple, ne vous permettra pas de télécharger des vidéos sur la carte SD sur les Chromebooks, mais le fera sur Android, ce qui est un petit problème.

Excellentes applications Android pour commencer

Il y a beaucoup d’excellentes applications à utiliser sur un Chromebook, mais si vous ne savez pas quoi essayer en premier, voici quelques applications que je recommande et que j’utilise sur mon propre Chromebook.

Disney + – Si vous venez d’acheter un Chromebook et que vous ne disposiez pas déjà de ce petit service de streaming magique, vous pouvez bénéficier de trois mois gratuits! Si vous avez déjà Disney +, un Chromebook est probablement le meilleur ordinateur portable pour le regarder, car les Chromebooks sont les seuls ordinateurs portables qui peuvent télécharger des vidéos Disney + pour une visualisation hors ligne grâce à l’application Disney + Android.

Google Keep – Le site Web Google Keep fonctionne très bien, mais l’application peut se synchroniser pour une utilisation hors ligne et semble honnêtement meilleure que la version du site Web. Besoin de noter quelques rappels ou d’ajouter de la farine à la liste d’épicerie? Google Keep est le meilleur.

Collection Microsoft Solitaire – Pendant longtemps, c’était le seul programme de mon ancien bureau Windows qui m’a vraiment manqué, mais maintenant que la suite solitaire de Microsoft est disponible sous forme d’application, vous pouvez l’obtenir sur un Chromebook aussi facilement que vous pourriez l’obtenir sur un Ordinateur portable Windows. Étant donné que beaucoup plus de Chromebooks sont équipés d’écrans tactiles que d’ordinateurs portables Windows, vous pouvez découvrir Tripeaks comme les dieux du jeu le souhaitaient: taper des cartes comme une personne au lieu de tâtonner avec une souris!

Pourquoi mon application préférée n’est-elle pas ici?

Les développeurs d’applications Android peuvent cibler ou exclure des appareils en fonction de certaines fonctionnalités et capacités.Il peut donc y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre application n’apparaît pas sur votre Chromebook. De nombreuses applications de médias sociaux bloquent tout appareil sans caméra arrière, ce qui exclut presque tous les Chromebooks.

D’autres développeurs n’ont pas ajusté leurs applications pour tirer parti de l’offre immobilière et des claviers Chromebooks, et ils choisissent de limiter l’utilisation des Chromebooks. Cela ne se produit pas aussi souvent qu’auparavant, mais c’est toujours une possibilité, en particulier pour les applications plus récentes qui n’existent pas depuis très longtemps.