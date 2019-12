Comment démarrer et rester avec Fitbit en 2020

Source: Joe Maring / Android Central

Il y a de fortes chances que vous ayez récemment acheté un Fitbit pour vous-même ou que vous l'ayez reçu en cadeau d'un proche. Les Fitbits sont d'excellents outils pour surveiller votre activité physique et mener une vie plus saine, mais s'en tenir à tout au long de l'année peut s'avérer être un défi. Voici quelques conseils pour vous permettre de continuer tout au long de 2020!

Personnalisez vos objectifs

Prêt à l'emploi, l'application Fitbit vous aidera à définir certains objectifs d'activité à atteindre chaque jour. Ces objectifs sont conçus pour vous aider à continuer à bouger afin d'avoir une ligne d'arrivée visuelle à atteindre, mais à tout moment de votre parcours de fitness, vous devrez peut-être augmenter ou diminuer ces objectifs.

Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous devez faire bouger les choses, voici comment procéder.

Ouvrez le Application Fitbit.

Appuyez sur le Bouton de compte (celui en haut à gauche avec votre photo de profil).

Faites défiler jusqu'à ce que vous trouviez la liste intitulée Buts.

Robinet Activité.

À partir de là, vous pouvez personnaliser vos objectifs en termes de pas, de distance, de calories, de minutes actives, de planchers et votre objectif d'activité horaire.

De plus, en appuyant sur la touche Exercice L'option sur cette page Objectifs vous permettra également de modifier votre objectif d'exercice hebdomadaire de 1 à 7 jours par semaine.

Recevez des rappels pour bouger chaque heure

Si vous avez un travail au bureau ou à la maison où vous êtes assis pendant de longues périodes tout au long de la journée, il peut être facile d'oublier que vous avez même un bracelet de fitness au poignet. Heureusement, Fitbit vous permet de rappeler facilement à votre bracelet ou à votre montre intelligente de bouger de temps en temps afin que vous puissiez progresser régulièrement vers la réalisation de vos objectifs.

Pour vous assurer que ces rappels sont activés:

Ouvrez le Application Fitbit.

Appuyez sur le Onglet Activité horaire (celui qui montre un bâton rouge debout).

Appuyez sur le icône des paramètres en haut à droite de l'écran.

Sur cette page, vous verrez les paramètres pour obtenir des rappels, l'heure à laquelle vous souhaitez que ces rappels commencent et s'arrêtent tout au long de la journée, et les jours auxquels vous souhaitez être rappelé.

Consultez la page Communauté

En plus de la richesse des fonctionnalités de suivi de la condition physique, l'application Fitbit abrite également une incroyable communauté de personnes partageant les mêmes idées et désireuses de partager leurs journaux de fitness avec tout le monde.

À tout moment dans l'application Fitbit, appuyez simplement sur Communauté dans le bas de votre écran et vous pouvez rejoindre différents groupes basés sur certains types d'entraînement, voir ce que d'autres personnes partagent avec la communauté Fitbit mondiale et encourager vos amis lorsqu'ils partagent une grande réussite.

Que vous utilisiez Community pour interagir uniquement avec des personnes que vous connaissez dans la vie réelle ou avec tous ceux qui partagent du monde entier, c'est un endroit idéal pour se connecter avec des personnes et constituer un groupe de soutien.

Inscrivez-vous à Fitbit Premium

L'application Fitbit est depuis longtemps un moyen fantastique de visualiser vos données de santé, de relever des défis de fitness et de vous connecter avec d'autres utilisateurs Fitbit. En 2019, Fitbit a étendu son application avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux programmes dans le cadre de son abonnement Fitbit Premium.

Fitbit Premium ajoute une tonne d'extras à l'application Fitbit que vous connaissez et aimez déjà, notamment:

Outils de pleine conscience

Rapport de bien-être

Entraînements audio et vidéo

Programmes guidés

Insights premium

Détails du score de sommeil

L'idée principale de Fitbit Premium est de prendre toutes les données collectées avec votre appareil portable Fitbit et de vous donner des moyens pratiques de faire les choses en plus de vous montrer des graphiques et des diagrammes de fantaisie. Le rapport de bien-être peut être partagé avec votre médecin pour des examens plus significatifs, les programmes guidés sont créés pour vous en fonction de vos objectifs spécifiques et de votre style de vie, et vous pouvez obtenir un aperçu encore plus détaillé de vos statistiques d'activité et de sommeil et de ce qu'ils signifient vraiment.

Avoir des séances d'entraînement guidées est une autre grande fonctionnalité pour les gens qui vont au gymnase mais ne savent pas quels exercices ils devraient faire. Vous obtenez également une collection de séances de méditation sur lesquelles vous concentrer après avoir transpiré.

Vous pouvez obtenir un essai gratuit de sept jours de Fitbit Premium, et si vous souhaitez continuer à l'utiliser après votre première semaine, vous devrez payer soit 79,99 $ / an ou 9,99 $ / mois. Si vous voulez vraiment mener une vie plus saine, le service Premium vaut absolument le détour.

Acheter une balance connectée

En plus de tout Fitbit que vous avez sur votre poignet, vous pouvez également envisager d'acheter une balance connectée – en particulier le Fitbit Aria 2. L'Aria 2 mesure non seulement votre poids, mais votre pourcentage de graisse corporelle et votre IMC.

Après avoir quitté l'échelle chaque jour, toutes ces données sont envoyées directement à votre compte Fitbit et automatiquement disponibles pour visualisation dans l'application. Si vous utilisez Fitbit pour essayer de perdre ou de prendre du poids, c'est un excellent moyen de garder facilement un historique de vos progrès et de voir comment votre activité vous affecte.

Les meilleurs gadgets Fitbit que vous pouvez obtenir

Si vous ne possédez pas déjà un Fitbit mais que vous êtes impatient de rejoindre la communauté, voici quelques-uns des meilleurs produits de la société que nous vous suggérons de vérifier.

Suivez tout

Fitbit Charge 3

Un moyen puissant et abordable de rester en forme

Alors que Fitbit est de plus en plus actif sur le marché des montres connectées, le nouveau Fitbit Charge 3 prouve que la société peut toujours faire un sacré groupe de fitness. En plus de tout suivre, des étapes, du sommeil, de la fréquence cardiaque, etc., le Charge 3 peut également récupérer les notifications du smartphone, régler les minuteries et même effectuer des paiements à l'aide de Fitbit Pay.

Smarts à gogo

Fitbit Versa 2

La meilleure montre intelligente de Fitbit à ce jour

Le Fitbit Versa 2 combine un tracker Fitbit à part entière et une puissante montre intelligente dans un boîtier élégant. En plus de faire des choses comme suivre vos pas et offrir une surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, la Versa 2 a également Alexa intégrée, peut utiliser les applications de Starbucks et Uber et Fitbit Pay est inclus par défaut. La cerise sur le gâteau représente plus de cinq jours d'autonomie par charge.

Juste les bases

Fitbit Inspire

Suivez l'essentiel et économisez de l'argent

Si vous souhaitez dépenser le moins d'argent possible tout en entrant dans l'écosystème Fitbit, le Fitbit Inspire léger et compact est fait pour vous. C'est le tracker le plus abordable que Fitbit vend, et il offre un suivi de l'activité et du sommeil, est résistant à la nage et dure jusqu'à cinq jours avec une seule charge. Vous pouvez le porter à votre poignet ou l'attacher à votre ceinture / pantalon.

Balance connectée

Fitbit Aria 2

Faites monter sur l'échelle quelque chose que vous aimez

Un bracelet de fitness Fitbit ou une montre intelligente est un grand pas vers une vie plus saine, mais si vous voulez aller plus loin, choisir une balance intelligente qui correspond à votre compte Fitbit peut être extrêmement bénéfique. Avec l'Aria 2, vous pouvez mesurer votre poids, votre IMC et votre pourcentage de graisse corporelle et le synchroniser instantanément avec l'application Fitbit. C'est assez joli.

