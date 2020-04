N’importe qui peut démarrer un podcast, c’est pourquoi il y a aujourd’hui près d’un million de podcasts actifs en ligne. Il faut une planification et une pratique minutieuses pour démarrer un podcast réussi. Ce petit guide simple est là pour vous montrer comment démarrer un podcast sur iTunes.

Comment démarrer un podcast sur iTunes

Une configuration d’enregistrement de podcast peut varier de 100 $ à plus de 1 000 $ selon votre budget.

Choisir le bon micro

Pour commencer, vous avez absolument besoin d’un microphone. Vous avez deux options de connexion de microphone de base: USB et analogique. Si vous commencez avec un budget limité, optez pour une clé USB. Le microphone analogique sera meilleur à long terme une fois que vous serez prêt à effectuer la mise à niveau. Si vous optez pour l’analogique, vous devrez également choisir une interface audio pour connecter le microphone à votre ordinateur.

Autre équipement

Vous voudrez également vous procurer un filtre anti-pop et une paire d’écouteurs fiables. Le filtre anti-pop aide à réduire certains sons de la parole et aide votre son audio un peu plus propre. Les écouteurs sont importants car vous pourrez alors vous entendre parler et juger de votre propre qualité sonore.

Logiciel

La dernière chose sur la liste essentielle est un logiciel d’édition audio. Peu importe la clarté de votre enregistrement, il y aura probablement encore des bruits de fond. Si vous êtes sur PC, vous pouvez opter pour le logiciel gratuit Audacity ou payer pour Adobe Audition. Les Mac sont livrés avec GarageBand, et c’est en fait un choix assez solide.

Comment démarrer mon podcast?

Maintenant que vous avez votre équipement, il est temps pour la partie amusante: Podcasting! C’est ici que vous devrez vous poser des questions importantes sur votre podcast.

1. Quelle est ma niche?

Le point de départ évident est de décider de quoi faire un podcast. Les gens démarrent souvent des podcasts pour augmenter les ventes de leurs produits actuels ou pour gagner de l’argent sur le podcast lui-même. Vous devez décider lequel vous ressemble, puis réfléchir à ce que vous savez. Les gens se tournent vers les podcasts pour obtenir des informations, des conseils ou des divertissements, ce qui signifie que vous devez savoir de quoi vous parlez.

Vous souhaitez maintenant valider votre sujet. Consultez les listes des meilleurs podcasts pour voir combien de sujets sont liés à ce que vous voulez faire. S’il n’y en a qu’un ou deux similaires, il se peut que vous n’ayez pas le sujet le plus populaire. Cependant, s’il y a trop de podcasts similaires, ce n’est pas bon non plus.

Une autre partie de votre créneau est le style que vous adoptez. Serez-vous un podcasteur solo? Faites des interviews? Raconter des histoires? Votre format ira probablement avec votre sujet et ce qui vous semble naturel.

2. Choisissez un nom, une musique et un design

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? En podcasting, tout. Si votre nom est faible ou ennuyeux, personne ne sera séduit. Les titres doivent comporter des mots clés liés à votre sujet. Par conséquent, si vous êtes entièrement axé sur la finance, vous pouvez utiliser des mots tels que argent ou entrepreneur.

Votre pochette et votre musique devraient également bien se fondre dans votre sujet sans être écrasantes. Si vous parlez de finance, vous n’avez pas besoin de conceptions de heavy metal ou de musique. Prenez le podcast Android Authority, par exemple – l’art est similaire à la conception de notre site et la musique est courte et douce avant que Joe Hindy et le gang ne parlent.

3. Choisissez votre hébergeur

Maintenant, vous êtes tous configurés et prêts à partir, mais vous avez besoin d’un endroit pour héberger votre podcast. Il y a quelques éléments à considérer lors du choix d’un hôte: le prix, la simplicité, le constructeur de site et l’intégration. Combien pouvez-vous vous permettre? Le service est-il facile à utiliser? Pouvez-vous facilement intégrer vos épisodes dans un autre site? Vous devrez peser ces décisions lorsque vous examinerez des options telles que SoundCloud, Podomatic et Fireside.

4. Hit record!

Finalement! Vous pouvez enfin enregistrer votre podcast. C’est là que tout se réunit. Appuyez sur le bouton d’enregistrement et laissez le monde entendre vos opinions. Tant que vous avez installé votre équipement et vérifié tout, cela devrait être un jeu d’enfant.

5. Modifiez, exportez et téléchargez

Une fois l’enregistrement terminé, vous devrez modifier votre podcast pour les bruits étranges et les pauses. Après tout, votre public ne veut pas vous écouter éternuer ou entendre la sirène passer devant votre maison. Vous pouvez maintenant exporter votre fichier au format MP3 et définir le titre, les mots-clés et la description. Vous aurez besoin du flux RSS de votre podcast de votre hôte, puis vous pourrez commencer à le répertorier dans des répertoires comme iTunes. Tant que vous disposez du flux RSS, vous ne devrez vous inscrire qu’une seule fois, puis vous pourrez continuer à ajouter vos épisodes régulièrement.

Que dois-je savoir d’autre?

Vous savez maintenant comment démarrer un podcast sur iTunes, mais cela peut prendre un peu plus d’informations pour vraiment vous aider à solidifier votre podcast. Si vous voulez vraiment commencer, vous voudrez peut-être examiner un peu plus la formation et les informations. Heureusement pour vous, nous mettons en évidence un kit d’apprentissage sur les offres technologiques qui peut faire exactement cela.

Il s’appelle Comment démarrer un pack de podcasts, et vous pouvez apprendre des professionnels NPR qui podcastent pour gagner leur vie. Le kit d’apprentissage comprend quatre modules et plus de 20 heures de contenu afin que vous puissiez commencer rapidement. Les idées devront finalement venir de vous, mais les experts peuvent vous donner des conseils et de l’inspiration.

Plus de 7 500 personnes se sont déjà inscrites et le pack Comment démarrer un podcast a une valeur au détail de 366 $. Vous pouvez commencer dès maintenant via le widget ci-dessous pour seulement 19 $. Vous pouvez même créer un podcast sur la recherche d’offres exceptionnelles comme celle-ci.

19, 00 $

Comment démarrer un pack de podcasts

Économisez 247,00 $

Achetez-le maintenant

Plus de messages sur les podcasts