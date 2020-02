Comment démarrer une bataille d’entraîneur dans Pokémon GO

Source: iMore

Maintenant que la Pokémon Go Battle League est là, vous vous demandez peut-être s’il y a un point dans les batailles d’entraîneur (ou si elles existent encore!) Ou peut-être que vous voulez toujours combattre vos amis pour terminer des tâches de recherche, ou juste pour le plaisir. Quoi qu’il en soit, les batailles des entraîneurs Pokémon GO sont toujours une option; ils viennent de déménager. Cela signifie que vous pouvez toujours constituer une équipe de vos meilleurs Pokémon et combattre en personne avec de bons ou de grands amis, en ligne avec Ultra ou Best Friends et à tout moment avec les chefs d’équipe. Vous pouvez même gagner des récompenses en terminant ces batailles tous les jours.

Voici comment commencer.

Comment démarrer une bataille d’entraîneur avec n’importe qui

Source: iMore / Casian Holly

Vous pouvez lancer une bataille d’entraîneur avec n’importe qui dans Pokémon GO en utilisant le même menu de combat que vous utilisez pour Pokémon Go Battle League.

Appuyez sur la Poké Ball pour ouvrir votre Menu principal

Appuyez sur Bataille.

Faites défiler jusqu’à Bataille à proximité pour scanner votre code QR ou scanner le code QR de l’autre joueur.

Choisir Grande Ligue, Ultra League, ou Master League

Choisissez votre Équipe de bataille à partir de l’une de vos équipes prédéfinies ou créez-en une nouvelle.

Si vous n’êtes pas déjà amis, vous aurez la possibilité de devenir amis après la bataille.

Comment démarrer une bataille d’entraîneur à distance

Source: iMore / Casian Holly

Avec Ultra et Best Friends, vous pouvez vous battre de n’importe où, à tout moment, directement sur Internet.

Le moyen le plus rapide est directement à partir de la liste d’amis.

Appuyez sur votre Profil du formateur pic, bouton à droite.

Glissez vers la liste d’amis.

Faites défiler jusqu’à l’Ultra ou le Grand Ami que vous souhaitez défier.

Appuyez sur le Bataille.

Robinet Grande Ligue, Ultra League, ou Master League.

Choisissez votre Équipe de bataille à partir de l’une de vos équipes prédéfinies ou en créer une nouvelle.

Dès que votre ami accepte, vous pouvez vous battre! Remarque: il y a eu des moments où il y a un délai important pour que certains formateurs reçoivent leurs invitations PVP. Habituellement, cela signifie simplement être patient, alors ne quittez pas l’écran d’invitation et ne redémarrez pas votre application. Attendez, et il apparaîtra souvent dans une minute ou deux.

Comment démarrer une bataille d’entraîneurs avec des chefs d’équipe

Source: iMore / Casian Holly

Si vous n’avez pas d’amis pour vous battre ou si vous voulez simplement une autre classe de défi, vous pouvez également affronter un chef d’équipe: n’importe quel chef d’équipe – Blanche, Candella et Spark – quelle que soit votre affiliation d’équipe.

Appuyez sur la Poké Ball pour ouvrir votre Menu principal

Appuyez sur Bataille.

Faites défiler jusqu’à Formation pour sélectionner Blanche, Candela ou Spark.

Appuyez sur Grande Ligue, Ultra League, ou Master League.

Choisissez votre Équipe de bataille de l’une de vos équipes actuelles ou en créer une nouvelle.

Le chef d’équipe acceptera votre défi, puis la bataille est lancée!

Comment quitter une bataille d’entraîneurs

Si, pour une raison quelconque et à tout moment, vous souhaitez quitter une bataille d’entraîneurs, vous le pouvez.

Appuyez sur le Sortie bouton en haut à gauche (ressemble à une flèche sortant d’une porte).

Appuyez pour confirmer.

Vous n’obtiendrez aucune récompense, mais votre Pokémon vivra pour combattre un autre jour!

Comment prédéfinir les équipes de combat

Source: iMore / Casian Holly

Pour ceux d’entre nous qui ont des centaines de Pokémon (et beaucoup des mêmes espèces), choisir votre équipe pour les batailles peut prendre du temps et il est facile de récupérer le mauvais Tyranitar parmi les dix que vous avez dans votre liste. Heureusement, vous pouvez gagner du temps en préréglant les équipes de combat.

Appuyez sur la Poké Ball pour ouvrir votre Menu principal.

Appuyez sur Bataille.

Glissez vers Fête.

Appuyez sur le signe plus à côté de Grande Ligue, Ultra League, ou Master League (Remarque: c’est également là que vous pouvez créer des équipes pour Gyms & Raids.

Sélectionnez le Pokémon que vous souhaitez dans votre équipe.

Et pour tous les joueurs puissants, vous pouvez mettre en place plusieurs équipes dans chaque catégorie et leur donner des noms pour vous aider à saisir rapidement le Pokémon exact que vous recherchez!

À quoi ressemblent les batailles d’entraîneurs?

Les mécanismes de combat de Pokémon Go ont toujours été un peu plus simples et plus simples que le système au tour par tour des jeux principaux. Chaque Pokémon a un mouvement rapide et un ou deux mouvements chargés. L’utilisation de votre mouvement rapide charge votre Pokémon pour offrir le mouvement chargé le plus puissant. Si tous vos Pokémon s’évanouissent en premier, vous perdez la bataille. Cela est également vrai pour les batailles d’entraîneurs, mais il existe quelques différences clés.

Tout d’abord et surtout, vous ne pouvez pas glisser pour esquiver les attaques de votre adversaire. Cependant, vous pouvez utiliser un bouclier pour vous défendre contre un mouvement chargé particulier. Vous n’obtenez que deux boucliers par bataille, alors utilisez-les soigneusement! Vous ne voulez probablement pas gaspiller un bouclier un Pokémon qui est à un coup de s’évanouir, mais si votre Pokémon est prêt à utiliser son propre mouvement chargé, c’est certainement le bon moment pour utiliser ce bouclier. Le timing est la clé!

Les batailles des entraîneurs sont également différentes en ce sens qu’elles sont divisées en ligues. le Grande Ligue permet à Pokémon jusqu’à 1 500 CP, le Ultra League plafonds à 2 500 CP, et la Master League n’a pas de limite de CP. Bien que cela puisse sembler assez simple, cela a en fait un impact significatif sur le gameplay. Il y a des Pokémon qui font très bien dans le Grande Ligue mais n’a jamais pu tenir le coup Ultra League ou Master League. Choisir le bon Pokémon pour la ligue dans laquelle vous vous battez peut être un vrai défi.

Les équipes sont une autre différence importante dans les batailles d’entraîneurs. Contrairement aux gymnases et aux raids où vous obtenez six Pokémon, vous n’en avez que trois dans une bataille d’entraîneurs. Vous ne pouvez pas non plus voir l’équipe de votre adversaire à l’avance. Cela signifie qu’il y a toujours une chance de se battre. Après tout, chaque Pokémon, même le plus fort de l’ensemble de Pokémon Go, a un compteur. Si votre adversaire a de la chance et se trouve avoir choisi de bons pions pour votre équipe, peu importe que vous ayez le Pokémon le plus fort du jeu. Il y a certainement des Pokémon mieux adaptés au PVP alors assurez-vous d’investir dans le meilleur Pokémon possible.

Des questions sur la bataille des entraîneurs?

Avez-vous des questions sur Trainer Battle? Des conseils pour vos collègues dresseurs Pokémon? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter nos autres guides Pokémon Go pour que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!

