Comment déplacer des colonnes dans Microsoft Excel

Dans Excel, les données sont entrées dans des cellules et ces cellules sont ensuite organisées en lignes et colonnes. Cependant, même les feuilles de calcul les mieux planifiées doivent parfois être réorganisées. Que vous organisiez par type de données ou que vous recherchiez des tendances, il est important de savoir comment déplacer des colonnes dans Excel.

Comme pour de nombreuses fonctionnalités Excel, il existe plusieurs façons de faire le travail. Voici quelques méthodes de base:

Comment déplacer des colonnes dans Excel:

1. La première méthode que vous pouvez essayer est un simple clic et glisser. Vous pensez peut-être que c’est la réponse évidente, mais c’est un peu plus compliqué qu’il n’y paraît. Pour commencer, cliquez sur la colonne que vous souhaitez sélectionner.

2. Ensuite, déplacez votre curseur sur le bord de l’une des cellules jusqu’à ce que flèche à quatre côtés apparaître. Évitez d’essayer de sélectionner une colonne à l’en-tête, car elle peut prendre plus de formes et de propriétés.

3. Maintenez maintenant le Décalage et faites glisser votre colonne vers son nouvel emplacement. Vous verrez une ligne faible où la colonne sera située.

4. Enfin, libérez votre colonne à son nouvel emplacement.

Vous pouvez également déplacer des colonnes dans Excel en coupant et collant l’intégralité de votre colonne de cellules. La stratégie est similaire à la méthode click and drag, mais je pense personnellement que c’est plus facile.

1. Commencez par sélectionner toute la colonne en cliquant sur l’en-tête.

2. Coupez la colonne en appuyant sur Ctrl + X ou faites un clic droit et choisissez l’option Couper.

3. Sélectionnez maintenant la colonne dans laquelle vous souhaitez insérer des cellules et cliquez dessus avec le bouton droit. Une fois que le menu contextuel apparaît, cliquez sur Insérer des cellules coupées.

4. Maintenant, votre colonne devrait apparaître là où vous le souhaitez.

Si vous avez un niveau de base de familiarité avec VBA, vous pouvez essayer d’écrire une macro qui déplacera les colonnes pour vous. Cependant, cela ne vous fera peut-être pas gagner de temps car vous passerez probablement plus de temps à définir les mouvements des colonnes que vous ne le feriez pour cliquer et faire glisser.

Que puis-je faire d’autre avec les colonnes?

Maintenant que vous savez comment déplacer des colonnes dans Excel et organiser vos données, vous êtes prêt à continuer à apprendre. Il y a tellement plus que vous pouvez faire avec juste un peu de formation. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons mis en évidence un kit d’apprentissage approfondi de Tech Deals qui peut vous emmener beaucoup plus loin qu’un seul article.

