Comment déplacer des photos de votre téléphone vers une carte microSD

Nous souhaitons que tous les téléphones soient livrés avec un stockage illimité, mais au moins de nombreux téléphones Android ont la possibilité d’étendre ce stockage avec des cartes microSD. Tous les téléphones ne prennent pas en charge une carte microSD – en vous regardant, Google Pixel 4 – mais pour ceux qui le font, la carte microSD peut vous donner plus d’espace pour les données de votre application, pour votre musique et vos films, et bien sûr pour vos photos! Cela dit, vous ne pouvez profiter de ces avantages que si vous prenez le temps de configurer votre appareil pour en profiter.

Produits utilisés dans ce guide

Comment changer de répertoire dans l’application Appareil photo

Votre application appareil photo choisit un emplacement pour enregistrer des photos en fonction de l’espace de stockage disponible. Dans la plupart des cas, la valeur par défaut est généralement le téléphone lui-même. Changer cela vous facilitera la vie, surtout après avoir installé une carte microSD.

Cela garantira que toutes les nouvelles photos que vous prenez sont automatiquement stockées sur la carte microSD plutôt que sur le stockage interne.

Remarque: ces étapes sont prises à partir de l’application Samsung Galaxy S9 + et Samsung Camera, mais les étapes devraient être plus ou moins les mêmes sur la plupart des appareils qui incluent un slot microSD.

Ouvrez votre Application appareil photo.

Robinet Réglages (l’icône d’engrenage).

Source: Android Central

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Emplacement de stockage.

Robinet carte SD.

Source: Android Central

Maintenant, l’application appareil photo enverra les nouvelles photos prises sur la carte microSD, mais qu’en est-il de toutes les photos que vous avez déjà prises qui occupent de l’espace de stockage sur votre stockage interne? Nous devons les déplacer vers la carte microSD.

Comment déplacer des photos que vous avez déjà prises sur une carte microSD

Pour déplacer des fichiers du stockage interne vers la carte microSD, nous aurons besoin d’une application de gestion de fichiers. Certains téléphones sont livrés avec des applications de gestionnaire de fichiers déjà installées, comme l’application My Files de Samsung, mais si la vôtre ne le fait pas, il existe de nombreuses applications tierces qui le feront également, comme Solid Explorer que vous pouvez utiliser pour cela. Nous avons utilisé Samsung My Files pour ces étapes sur un Samsung Galaxy S9 +, mais les étapes devraient être les mêmes sur la plupart des appareils.

Ouvrez votre gestionnaire de fichiers app.

Ouvert Stockage interne.

Ouvert DCIM (abréviation de Digital Camera Images).

Source: Android Central

Appui long Caméra.

Appuyez sur l’icône de menu à trois points, puis appuyez sur Bouge toi.

Robinet carte SD.

Source: Android Central

Robinet DCIM. Si aucun dossier DCIM ne se trouve sur votre carte SD, appuyez sur Créer le dossier et créez un dossier DCIM.

Robinet Terminé pour lancer le transfert.

Source: Android Central

Il est temps pour plus de photos

Une fois vos photos configurées, vous pouvez vous séparer, en sachant que vous ne remplissez pas votre stockage interne à ras bord et ne vous enlisez pas dans votre téléphone. Il convient également de noter, cependant, que s’il est facile d’attribuer des photos de l’appareil photo à la carte microSD, sur de nombreux téléphones, vous ne pouvez pas réaffecter des captures d’écran à capturer en SD de la même manière. Assurez-vous de revenir de temps en temps et de copier vos captures d’écran sur SD pour les empêcher de remplir votre téléphone. Vous pouvez également tout sauvegarder avec Google Photos si vous préférez.

Choisir la bonne carte microSD pour la photographie

Les cartes MicroSD ne sont généralement pas fournies avec votre téléphone, sauf si elles font partie d’un ensemble d’accessoires, mais ces cartes sont faciles à trouver dans la plupart des magasins électroniques et des grands magasins. Vous pouvez presque toujours trouver de bonnes cartes en vente, alors gardez un œil sur Thrifter si vous n’avez pas besoin d’une carte microSD dès cette seconde.

Meilleur rapport qualité / prix pour microSD

Samsung EVO Select (128 Go)

Le meilleur argent microSD peut acheter.

Nous vous suggérons de prendre une carte microSD Samsung EVO U3. Il est disponible en quatre capacités de stockage, de 32 Go à 256 Go, et avec un indice de vitesse U3, il devrait être capable de gérer vos tâches de prise de photos et de vidéos.

Samsung fabrique de superbes cartes microSD qui sont perpétuellement en rabais. Cette carte de 128 Go que nous avons liée ci-dessus est une valeur incroyable qui vous permettra de libérer une tonne d’espace sur votre téléphone.

Gérez vos fichiers sur votre téléphone

La plupart des téléphones incluent un gestionnaire de fichiers parmi ses applications de base, mais si vous recherchez une alternative, nous avons une recommandation solide.

Gestionnaire de fichiers Solid Explorer

(Gratuit avec IAP sur Google Play Store)

Solid Explorer File Manager fait un excellent travail pour vous aider à localiser et à déplacer tous les fichiers sur votre téléphone.

