Comment déplacer vos sauvegardes iPhone ou iPad vers un disque dur externe

Si vous avez déjà synchronisé votre iPhone, iPad ou d’autres appareils Apple à l’aide de votre Mac, vous avez des dossiers de sauvegarde stockés sur votre disque interne. C’est comme ça que la vie est. Peut-être que vous n’avez que quelques fichiers provenant de quelques sauvegardes et qu’ils ne prennent pas beaucoup d’espace. Peut-être que vous sauvegardez votre iPhone depuis des années et que vous avez un cochon spatial sur les mains.

Si vous sauvegardez votre iPhone ou iPad via votre ordinateur et que vous ressentez le besoin de supprimer ces fichiers et de les placer à la place sur un disque dur externe, c’est possible, mais attention, Apple ne le recommande vraiment pas.

Quels sont ces fichiers de sauvegarde et pourquoi occupent-ils autant d’espace?

Lorsque vous sauvegardez votre appareil mobile à l’aide de votre ordinateur, la sauvegarde est stockée sur votre Mac. L’emplacement des sauvegardes se trouve dans un dossier appelé MobileSync, et parfois il devient assez gros, surtout si vous synchronisez plusieurs appareils. Les anciennes sauvegardes sont remplacées par de nouvelles, mais les familles qui ont plusieurs périphériques sauvegardés sur un ordinateur vont prendre beaucoup d’espace de stockage.

Nous vous recommandons vivement de synchroniser sur iCloud, puis de supprimer les sauvegardes sur votre Mac, plutôt que de les déplacer. Mais, si vous êtes toujours déterminé à les déplacer vers un disque dur externe, nous sommes là pour vous aider.

Étape 1: localisez vos sauvegardes

Cette partie est simple. Vos sauvegardes sont stockées dans un dossier MobileSync. Vous pouvez les trouver en tapant ~ / Library / Application Support / MobileSync / Backup dans Spotlight. Vous pouvez également trouver les sauvegardes pour des appareils spécifiques à partir du Finder.

Cliquez sur Chercheur sur le Dock de votre Mac.

Cliquer sur votre appareil sur le côté gauche de la fenêtre du Finder.

Cliquer sur Gérer les sauvegardes sous l’onglet Général.

Source: iMore

Sélectionner un appareil spécifique.

Maintenez la touche Clé de contrôle et cliquez sur l’appareil.

Sélectionner Afficher dans le Finder dans la liste des options disponibles.

Source: iMore

Étape 2: déplacez vos sauvegardes vers un disque dur externe

Cette partie est facile aussi. Mais, vous devez vraiment faire très attention au nom de votre disque dur et aux nouveaux noms de dossier que vous créez, y compris la ponctuation et l’espacement. Ces informations seront utilisées lors de la création d’une voie de terminal. Si vous utilisez des noms différents, puis ceux que je suggère, assurez-vous de le remplacer par le nom exact que vous avez dans la commande Terminal à l’étape 3.

Connectez votre disque dur externe à votre Mac s’il n’est pas déjà connecté.

Ouvrez le disque dur externe.

Revenez à la fenêtre du Finder avec vos sauvegardes iOS et sélectionnez le dossier de sauvegarde de l’appareil (Il s’appellera soit “Sauvegarde”, soit aura un tas de chiffres et de lettres).

Faites-le glisser vers votre disque dur externe.

Source: iMore

Entrez votre mot de passe administrateur pour authentifier votre action.

Renommez le dossier de sauvegarde iOS qui se trouve maintenant sur votre disque dur externe en ios_backup. Vous devrez peut-être saisir votre mot de passe administrateur encore une fois pour faire ce changement.

Renommez l’ancien dossier de sauvegarde du Finder en old_backup.

Source: iMore

Ne supprimez pas encore le dossier old_backup.

Étape 3: Créez un lien symbolique pour indiquer à votre ordinateur le nouvel emplacement de vos sauvegardes

C’est l’étape la plus difficile et la plus importante pour déplacer vos sauvegardes iOS vers un disque dur externe. Si vous n’effectuez pas cette étape, votre ordinateur ne pourra plus sauvegarder votre iPhone ou iPad. Vous devrez à la place déplacer manuellement les dossiers vers votre Mac.

Dans cette étape, vous allez créer un lien symbolique – ou un lien symbolique. Lorsque vous créez un lien symbolique, vous créez un nouveau chemin à suivre par le Finder pour accéder au dossier des sauvegardes.

Ancien écrivain iMore et génie Mac (sérieusement, c’est un génie avec un Mac) Peter Cohen explique parfaitement les liens symboliques.

Certaines applications ne suivent pas correctement les alias. Une manière plus ancienne de créer ce type de connexions est plus fiable pour des actions comme ce que nous voulons qu’iTunes fasse: des liens symboliques ou des liens symboliques. Ils fonctionnent à un niveau suffisamment bas pour que les applications et les fonctions du système d’exploitation ne soient pas aussi difficiles avec elles que les alias.

Nous allons utiliser l’application Mac’s Terminal pour créer un lien symbolique pour inciter iTunes à sauvegarder sur votre disque externe plutôt que sur le disque de démarrage.

Si vous utilisez macOS Mojave ou une version ultérieure, vous devrez d’abord modifier les autorisations pour Terminal sur votre Mac. Sinon, vous ne serez pas autorisé à suivre les étapes restantes de ce processus. Faire cela:

Ouvert Préférence système.

Sélectionner Sécurité et confidentialité.

Choisir la Intimité languette.

Si cet écran est verrouillé, sélectionnez Cliquez sur le verrou pour apporter des modifications en bas à gauche de l’écran. Sinon, passez à l’étape 6.

Entrez votre mot de passe système et cliquez Ouvrir sur l’écran contextuel.

Source: iMore

Cliquez sur Accès complet au disque sur le côté gauche de l’écran.

Choisir + pour ajouter Terminal à la liste des applications avec un contrôle total sur votre ordinateur.

Dans l’écran du Finder qui s’affiche, tapez Terminal dans le champ de recherche.

Dans les résultats de la recherche, mettez en surbrillance Terminal.

Robinet Ouvert.

Source: iMore

Ensuite, une leçon sur l’utilisation de Terminal. La bonne voie est très importante pour que cela fonctionne. Le nom du disque dur de chaque personne et le nom de chaque dossier de sauvegarde seront différents. Voici l’anatomie du code du terminal que nous utilisons:

ln -s / Volumes / External / ios_backup ~ / Library / Application Support / MobileSync / Backup / 4f1234a05e6e7ccbaddfd12345678f1234b123f

ln -s: La commande qui indique au système d’exploitation d’aller au nouvel emplacement.

Les volumes: Un disque dur.

Externe: Le nom d’un disque dur. Le vôtre sera probablement nommé autrement. Dans la commande Terminal, vous devez remplacer “Externe” par le nom de votre disque dur externe.

ios_backup: Le dossier de sauvegarde renommé que vous avez fait glisser sur votre disque dur externe. C’est le nouvel endroit où vos sauvegardes iOS seront stockées.

~ / Bibliothèque / Application Support / MobileSync / Backup: La commande qui indique au système d’exploitation où se trouve la sauvegarde.

4f1234a05e6e7ccbaddfd12345678f1234b123f: Nom du dossier de sauvegarde de l’appareil. Si vous transférez toutes vos sauvegardes, cela s’appellera simplement «Sauvegarde». Si vous transférez un appareil, utilisez le nom du dossier de sauvegarde de votre appareil. Celui ci-dessus n’est même pas un vrai nom de fichier. Vous devez remplacer le nom du dossier de sauvegarde ci-dessus par le nom du dossier que vous transférez.

Si le nom de votre disque dur externe a un espace, assurez-vous d’utiliser le codage approprié. Par exemple, si votre disque dur est nommé “Mon passeport”, assurez-vous d’utiliser une barre oblique inversée après My, puis Space, puis Passport. Comme ceci: My Passport. N’oubliez pas de capitaliser si nécessaire.

Trouver Terminal en utilisant Spotlight.

Tapez le code ci-dessous.

N’oubliez pas de changer le nom du disque dur et le nom du dossier de sauvegarde pour refléter le nom de votre disque dur et de votre dossier de sauvegarde.

> ln -s / Volumes / ** Externe ** / ios_backup ~ / Library / Application Support / MobileSync / Backup / ** 4f1234a05e6e7ccbaddfd12345678f1234b123f **

Source: iMore

Frappé Revenir.

Quitter Terminal.

Vous verrez un nouveau dossier dans votre dossier MobileSync qui est appelé “Sauvegarde” ou la série de chiffres et de lettres qui représentent votre appareil. Vous pouvez voir qu’il s’agit d’un lien symbolique car il y aura une flèche dans le coin inférieur gauche.

Ensuite, vous devrez confirmer que cela a fonctionné avant de supprimer votre fichier old_backup sur votre Mac.

Cliquez sur Chercheur sur le Dock de votre Mac.

Cliquer sur votre appareil sur le côté gauche de la fenêtre du Finder.

Cliquer sur Sauvegarder maintenant sous l’onglet Général.

Source: iMore

Ouvrez le ios_backup dossier sur votre disque dur externe.

Vérifiez que la date et l’heure de la dernière sauvegarde correspondent à celle que vous venez de terminer.

Source: iMore

Si la relocalisation du chemin a fonctionné et que vous pouvez confirmer que des sauvegardes sont en cours sur votre disque dur externe, vous pouvez supprimer le dossier old_backup sur votre Mac.

Étape 4: désactivez les sauvegardes automatiques lorsque vous êtes connecté à votre ordinateur

Si vous n’avez pas toujours de disque dur externe connecté à votre Mac, vous devrez désactiver les sauvegardes automatiques de votre iPhone ou iPad. Sinon, chaque fois que vous connectez votre appareil iOS à votre Mac, vous recevrez un message d’erreur.

Cliquez sur Chercheur sur le Dock de votre Mac.

Cliquer sur votre appareil sur le côté gauche de la fenêtre du Finder.

Cochez la case en bas à côté de Synchronisez automatiquement lorsque cet iPhone est connecté.

Source: iMore

N’oubliez pas de sauvegarder manuellement votre iPhone chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur et que votre disque dur externe est également branché.

Comment supprimer le lien symbolique et revenir au stockage de vos sauvegardes sur votre Mac

Si vous avez fait une erreur et que le lien symbolique n’a pas fonctionné, ou si vous voulez simplement revenir au stockage de vos sauvegardes sur votre Mac, tout ce que vous avez à faire est de supprimer le dossier du lien symbolique que vous avez créé. Pas besoin d’entrer n’importe quel type de commande “rm” ou “unlink” dans le terminal.

Type ~ / Bibliothèque / Support d’application / MobileSync / Sauvegarde dans Spotlight.

Sélectionnez le dossier de liens symboliques. Rappelez-vous, c’est celui avec une flèche en bas à gauche. Il s’appellera soit «Sauvegarde», soit comportera une série de chiffres et de lettres représentant votre appareil.

Supprimer le dossier de liens symboliques.

Sauvegardez votre appareil via l’ordinateur.

Supprimer le dossier ios_backup sur votre disque dur externe (en option).

Source: iMore

Des questions?

Avez-vous des questions sur le déplacement de vos sauvegardes iOS vers un disque dur externe? Mettez-les dans les commentaires et je vous aiderai.