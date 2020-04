Comment désactiver la gestion de la santé de la batterie dans macOS Catalina 10.15.5

Apple dans la deuxième version bêta de macOS Catalina 10.15.5 a ajouté une nouvelle fonctionnalité de gestion de la santé de la batterie pour Mac, conçue pour prolonger la durée de vie de la batterie et la santé de la batterie des ordinateurs portables Mac modernes (alias ceux dotés de ports Thunderbolt 3) en réduisant le taux de vieillissement chimique. .

La gestion de la santé de la batterie est une fonctionnalité intelligente qui analyse l’état de la batterie d’un ordinateur portable Mac et son modèle de charge.En se basant sur ces informations, elle peut préserver la santé de la batterie en ne chargeant pas un MacBook à pleine capacité.

Charger un MacBook à 100%, puis le laisser branché sans vider la batterie par l’utilisation peut réduire la durée de vie de la batterie, ce que Apple vise à éviter. Les Mac qui sont souvent utilisés branchés et avec la batterie pleine peuvent avoir la fonction de gestion de la batterie pour arrêter la charge avant une charge complète.

La gestion de la santé de la batterie est entièrement opt-in et peut être désactivée pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser la fonctionnalité. La protection de la santé de la batterie sera utile pour la plupart des utilisateurs de Mac, mais il peut y avoir des situations où la gestion de la santé de la batterie n’est pas idéale, comme si vous êtes sur le point de quitter la maison et que vous avez besoin d’une durée de vie maximale de la batterie, il est donc utile de savoir comment la tourner par intermittence.

Tous les contrôles de gestion de la santé de la batterie se trouvent dans la section Économiseur d’énergie des Préférences Système, comme indiqué ci-dessous.

Ouvrez l’application Préférences Système.

Choisissez la section Energy Saver, indiquée par une ampoule.

Sélectionnez la section Battery Health.

Cliquez sur la case à côté de Battery Health Management pour la désélectionner.

Cliquez sur Désactiver pour confirmer.

Lors de la mise à niveau vers ‌macOS Catalina‌ 10.15.5, la gestion de la santé de la batterie sera activée par défaut et devra être désactivée manuellement par ceux qui ne veulent pas l’utiliser.

‌MacOS Catalina‌ 10.15.5 est limité aux développeurs à l’heure actuelle, mais verra une version publique dans la fonctionnalité pas trop éloignée, apportant la gestion de la santé de la batterie à tous les utilisateurs avec un MacBook Pro 2016 ou ultérieur et un MacBook Air 2018 ou ultérieur.

Meilleures histoires

Apple annonce un nouvel iPhone SE avec écran de 4,7 pouces, puce A13 et Touch ID, à partir de 399 $

Apple a annoncé aujourd’hui l’iPhone SE de deuxième génération avec un écran de 4,7 pouces, une puce A13 Bionic, un bouton d’accueil Touch ID, jusqu’à 256 Go de stockage, et plus encore.

Le nouvel iPhone SE arbore un appareil photo grand angle 12 mégapixels à un seul objectif avec prise en charge du mode Portrait. Avec un design à fond de verre comme l’iPhone 8, le nouvel iPhone SE est également capable de charger sans fil certifié Qi.

Le nouvel iPhone SE est disponible …

Plus de 500 000 comptes Zoom vendus sur les forums Dark Web et Hacker

Selon un nouveau rapport de BleepingComputer, des centaines de milliers de comptes Zoom sont vendus ou donnés gratuitement sur le dark web et les forums de pirates.

Zoom a gagné en popularité ces dernières semaines, car le nombre de personnes travaillant à domicile a augmenté, mais les préoccupations concernant la sécurité de l’application de vidéoconférence ont également fait la une des journaux. Cependant, la disponibilité des comptes Zoom sur …

iPhone 8 et iPhone 8 Plus abandonnés

Apple a cessé aujourd’hui de vendre l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus après avoir annoncé l’iPhone SE de deuxième génération.

L’iPhone SE de deuxième génération est essentiellement un iPhone 8 amélioré, avec un écran de 4,7 pouces et un bouton d’accueil Touch ID, mais avec une puce Bionic A13 plus rapide. À l’heure actuelle, il n’y a pas de version de taille Plus du nouvel iPhone SE, il n’y a donc pas de remplacement direct pour l’iPhone 8 Plus de 5,5 pouces, …

Jon Prosser: Apple annonce aujourd’hui le lancement de son nouvel ‘iPhone SE’ avec un prix à partir de 399 $

Selon Jon Prosser de la chaîne YouTube Front Page Tech, le successeur d’Apple de l’iPhone SE sera annoncé aujourd’hui à 8 h, heure du Pacifique, alias 11 h, heure de l’Est. Cela correspondrait à un tweet de Prosser il y a quelques semaines qui affirmait que l’appareil serait annoncé le 15 avril.

Prosser ajoute que l’appareil s’appellera “iPhone SE” et commencera à 399 $ dans le …

Le système d’exploitation HomePod est désormais basé sur tvOS au lieu d’iOS au milieu des rumeurs d’un HomePod plus petit

Apple a publié en mars un nouveau logiciel 13.4 conçu pour le HomePod, aux côtés de la sortie d’iOS 13.4 et de tvOS 13.4. . a récemment examiné le code HomePod et dit qu’Apple a fait un changement curieux avec le nouveau logiciel – le système d’exploitation HomePod est maintenant basé sur tvOS au lieu d’iOS.

watchOS, tvOS et les logiciels qui s’exécutent sur le HomePod sont tous des variantes d’iOS, mais chacun est …

Les étuis pour clavier Logitech avec pavé tactile pour iPad de 7e génération et iPad Air sont désormais disponibles

Lorsque Apple a dévoilé de nouveaux modèles d’iPad Pro et le Magic Keyboard avec trackpad, qui est maintenant en vente, Logitech a également introduit de nouveaux étuis pour clavier avec trackpads conçus pour l’iPad de 7e génération de 10,2 pouces et l’iPad Air de 10,5 pouces.

À partir d’aujourd’hui, l’étui pour clavier Logitech Combo Touch avec Trackpad pour iPad et l’étui pour clavier Logitech Combo Touch avec Trackpad pour iPad Air peuvent être …

Apple offre un kit de 700 $ pour ajouter des roues au Mac Pro

Apple a présenté aujourd’hui un kit de roues Mac Pro conçu pour le Mac Pro, qui ajoute des roues à la machine après l’achat. Le kit est au prix de 699 $.

Lors de l’ajout de roues au Mac Pro lors d’un premier achat, Apple facture 400 $, mais le kit autonome à utiliser après l’achat coûte 300 $ de plus, car le prix de pré-achat comprend le prix de la suppression des 300 $. Apple dit que le kit …

.