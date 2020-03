Comment désactiver les alertes de nouvelle version d’Apple Music dans iOS

Jeudi, Apple a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité Apple Music sur iPhone et iPad qui avertit les utilisateurs des nouveaux albums, EP et vidéos d’artistes inclus dans leur bibliothèque musicale.

Les alertes s’affichent en haut de l’onglet Bibliothèque de l’application Musique, et étant donné qu’elles concernent le contenu disponible dans Apple Music, elles sont susceptibles d’être bien accueillies par la plupart des abonnés au service de streaming.

Mais même si vous n’êtes pas abonné à «Apple Music», ces alertes sont toujours envoyées par Apple à l’écran de verrouillage et au centre de notification de votre appareil, et peuvent rapidement être une source de gêne.

Si cela correspond à votre expérience, les étapes ci-dessous vous montrent comment les désactiver rapidement.

Lancez le La musique sur votre ‌iPhone‌ ou ‌iPad‌.

Sélectionnez le Pour vous languette.

Robinet Notifications.

Désactivez l’interrupteur à côté de Nouvelle musique.

Vous pouvez également désactiver toutes les notifications de l’application Musique en lançant Réglages application, sélection Notifications -> Musiqueet désactivez la bascule à côté de Autoriser les notifications.

