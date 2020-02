Comment désactiver les aperçus de lecture automatique sur Netflix: guide étape par étape

La chose la plus ennuyeuse à propos de la navigation dans la bibliothèque de contenu de Netflix sont les aperçus de lecture automatique. Vous pouvez toujours désactiver le son de ces choses, ce qui les rend un peu supportables, mais vous pouvez maintenant les désactiver complètement.

Certaines personnes trouvent cette fonctionnalité utile. D’autres pas tellement.

Nous avons entendu les commentaires haut et fort – les membres peuvent désormais contrôler s’ils voient ou non les aperçus de lecture automatique sur Netflix. Voici comment: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

– Netflix US (@netflix) 6 février 2020

Si comme moi, vous trouvez les aperçus de lecture automatique de Netflix distrayants, voici ce que vous pouvez faire pour les désactiver.

Comment désactiver les aperçus de lecture automatique sur Netflix

Connectez-vous à votre compte Netflix à partir d’un navigateur Web Sélectionnez Gérer les profils dans le menu Sélectionnez le profil que vous souhaitez mettre à jour et accédez à la section des commandes de lecture automatique Décochez l’option pour Lecture automatique des aperçus lors de la navigation sur tous les appareils

Notez que le changement peut prendre un certain temps à se refléter dans votre profil. Pour forcer la mise à jour, passez à un autre profil, puis revenez au profil pour lequel vous avez mis à jour le paramètre de lecture automatique. Selon la page d’aide de Netflix, cela devrait refléter immédiatement le changement.

Une fois que vous avez désactivé la lecture automatique pour les aperçus, vous pouvez parcourir votre bibliothèque Netflix en toute tranquillité sans que les remorques embêtantes ne jouent au hasard.