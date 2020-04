Comment désactiver les notifications d’exposition COVID-19 dans iOS 13.5

Apple dans iOS 13.5 introduit une API de notification d’exposition conçue pour permettre aux applications créées par les autorités de santé publique du monde entier d’informer les personnes qui entrent en contact avec quelqu’un qui a COVID-19 de leur exposition au virus.



La fonctionnalité de notification d’exposition d’Apple est axée sur la confidentialité et ne partage aucune information personnellement identifiable ni aucune donnée de localisation avec les autorités de santé publique créant les applications, mais certains utilisateurs peuvent vouloir désactiver la fonctionnalité, qui est activée par défaut lors de la mise à niveau vers iOS 13.5.

Apple dans la mise à jour iOS 13.5 a ajouté une bascule pour désactiver les notifications d’exposition COVID-19 pour ceux qui ne veulent pas participer et ne veulent pas être avertis s’ils entrent en contact avec quelqu’un qui a COVID-19. Voici comment y accéder:

Ouvrez l’application Paramètres.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Confidentialité.

Appuyez sur Santé.

Appuyez sur COVID-19 Exposure Notifications.

Appuyez sur la bascule pour désactiver la fonction.

Le but du système de notification d’exposition est de limiter autant que possible la propagation du COVID-19 en informant les personnes qui ont été exposées afin qu’elles puissent s’auto-isoler et obtenir des recommandations de leurs autorités sanitaires locales. Parce qu’il fonctionne en permettant à deux smartphones de s’interfacer avec des balises à identifiant aléatoire et Bluetooth, il fonctionne mieux lorsque la plupart des gens l’ont allumé.

La réactivation des notifications d’exposition peut être effectuée en suivant les étapes ci-dessus et en appuyant sur la bascule pour réactiver la fonction. Si la bascule est verte, elle est activée et si la bascule est grise, elle est désactivée.

iOS 13.5 est disponible en version bêta à l’heure actuelle, et il n’y aura pas d’applications qui profiteront des notifications d’exposition jusqu’à la publication de la mise à jour. La réception de notifications d’exposition nécessite également le téléchargement d’une application à partir d’un organisme de santé publique qui utilise l’API et accepte ses termes et conditions. Le simple fait d’activer la bascule ne fera rien sans l’application.

Meilleures histoires

PSA: Haptic Touch de l’iPhone SE ne fonctionne pas avec les notifications et ce n’est pas un bug

Les clients qui ont acheté le nouvel iPhone SE 2020 ont trouvé une fonctionnalité manquante surprenante – Haptic Touch ne fonctionne pas avec les notifications.

Sur l’iPhone SE 2020, un appui long sur une notification dans le centre de notifications ou sur l’écran de verrouillage ne semble pas afficher des options de notification riches pour permettre aux utilisateurs de l’iPhone SE d’interagir avec le contenu entrant. Notifications riches accessibles avec …

Un rapport relance les rumeurs d’un iPhone 5G avec un scanner d’empreintes digitales à ultrasons sous-affichage

Economic Daily News a relancé lundi des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 5G de cette année comporterait une technologie de scanner d’empreintes digitales sous écran. Selon une traduction automatique du rapport en langue chinoise d’EDN, le fabricant d’écrans tactiles GIS, le fabricant d’écrans OLED BOE et Qualcomm collaborent sur la technologie des ultrasons, qui pourrait figurer dans au moins l’un des modèles haut de gamme de l’iPhone 5G d’Apple …

Vue éclatée de l’iPhone SE: puce tactile 3D supprimée, capteur de caméra iPhone 8, etc.

iFixit a publié son démontage complet du nouvel iPhone SE, confirmant que l’appareil possède de nombreux composants similaires ou identiques à l’iPhone 8, y compris l’écran, la batterie, les appareils photo, Taptic Engine, le plateau SIM, etc.

Le nouvel iPhone SE semble avoir le même capteur de caméra arrière de 12 mégapixels que l’iPhone 8, avec l’avantage du processeur de signal d’image amélioré de la puce A13, comme René …

Top Stories: Lancement d’iPhone SE et de Magic Keyboard, AirPods et rumeurs iMac 23 pouces, et plus

Alors que l’iPhone SE et le clavier magique pour iPad Pro qui faisaient le chemin entre les mains des clients étaient les plus grandes nouvelles cette semaine, nous avons également vu une tonne de rumeurs sur la prochaine gamme de produits d’Apple.

La confusion au sujet des plans d’Apple pour sa gamme d’AirPods continue de régner, avec des rumeurs contradictoires sur les modèles et le calendrier, tandis que nous avons également vu de nouvelles rumeurs concernant un iMac 23 pouces et un iPad 11 pouces …

iFixit détaille les pièces pouvant être échangées entre l’iPhone 8 et l’iPhone SE

iFixit a partagé aujourd’hui un nouveau rapport détaillant quelles parties du nouvel iPhone SE peuvent être remplacées par celles de l’iPhone 8. Cela survient quelques jours seulement après qu’une vidéo de démontage partagée jeudi par un YouTuber chinois a également mis en évidence de nombreuses similitudes entre les deux appareils. iPhone 8 (à gauche) et le nouvel iPhone SE (à droite) via iFixit Le rapport mentionne que les caméras de l’iPhone SE 2020, SIM …

Comparaison des appareils photo: iPhone SE 2020 vs iPhone 8 et iPhone 11 Pro

La semaine dernière, Apple a lancé son nouvel iPhone SE 2020, un smartphone à faible coût de 399 $ doté de composants iPhone 8 mis à niveau avec la même puce A13 disponible dans les iPhones phares d’Apple. Vendredi, nous avons fait une vidéo pratique complète, mais nous avons pris le week-end pour voir comment la caméra de l’iPhone SE se mesure à l’iPhone 8 et à l’iPhone 11 Pro.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. …

WSJ: les modèles d’iPhone 12 sont sur le point d’être lancés cette année, mais la production de masse a reculé d’un mois

Apple prévoit de lancer sa gamme iPhone 12 cette année, mais la production de masse des appareils sera retardée d’environ un mois en raison de la crise sanitaire mondiale, selon le Wall Street Journal. Le rapport affirme qu’Apple réduit également de 20% le nombre d’iPhones qu’elle prévoit de fabriquer au second semestre de cette année.

Apple dévoile généralement de nouveaux iPhones haut de gamme dans …

Un bug de capture d’image macOS récemment découvert peut remplir les disques durs avec des données vides

Un bogue a été découvert dans l’application de capture d’image macOS d’Apple qui mange inutilement potentiellement des gigaoctets d’espace de stockage lors du transfert de photos d’un iPhone ou d’un iPad vers un Mac.

Découvert par les développeurs de l’application de gestion des actifs multimédias NeoFinder et partagé dans un article de blog intitulé “Un autre bogue macOS dans Image Capture”, le problème se produit lorsque l’outil Mac d’Apple convertit les photos HEIF prises par iOS …

L’Allemagne privilégie désormais l’API de suivi des contacts Apple-Google par rapport à une solution maison

L’Allemagne a annoncé dimanche qu’elle utiliserait l’API décentralisée de suivi des contacts d’Apple et de Google, inversant le cours de son intention initiale d’utiliser sa propre solution pour suivre la propagation du coronavirus.

La semaine dernière, le gouvernement allemand a déclaré qu’il utiliserait sa propre technologie maison pour le traçage des infections sur smartphone, basé sur une conception qui contiendrait des données personnelles sur un serveur central …

.