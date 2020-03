Comment désinfecter un clavier, un trackpad et une souris Apple

Les claviers d’ordinateur et les périphériques d’entrée peuvent être des foyers de bactéries, surtout s’ils sont utilisés par plusieurs personnes – dans un environnement scolaire ou de bureau, par exemple.

La désinfection régulière de votre clavier, trackpad et / ou souris Apple est le meilleur moyen de stériliser ces appareils et d’enlever tous les vilains, et cela ne prend que cinq minutes. Continuez à lire pour savoir comment.

Pour suivre les étapes ci-dessous, vous aurez besoin de lingettes désinfectantes sans javellisant – Apple recommande spécifiquement les lingettes Lysol pour le travail.

Avant de faire quoi que ce soit d’autre, éteignez votre Mac et débranchez l’adaptateur secteur.Prenez l’une des lingettes et appuyez dessus pour éliminer toute humidité excessive, puis nettoyez délicatement le trackpad, le clavier et / ou la souris de votre Mac. Gardez votre lumière de pression pour empêcher tout excès de liquide de s’échapper sur les surfaces.Ensuite, utilisez une microfibre ou un chiffon non pelucheux humecté d’eau et essuyez à nouveau les zones.Prenez une microfibre sèche ou un chiffon non pelucheux et essuyez le clavier et le trackpad une dernière fois.Apple a un document de support qui comprend quelques “ne pas faire” importants en ce qui concerne la désinfection des claviers, trackpads et souris, il vaut donc la peine de les réitérer ici:Ne pas utiliser des lingettes désinfectantes contenant de l’eau de javel ou des sprays désinfectants en général. Ne pas utilisez une lingette désinfectante extrêmement humide pour nettoyer la zone. Si vous rencontrez une lingette très humide, il peut être nécessaire de la presser pour éliminer une partie de l’excès de liquide avant utilisation. Ne pas laissez le liquide de la lingette désinfectante reposer ou s’accumuler sur la zone à désinfecter pendant une longue période. Ne pas utilisez des serviettes ou des chiffons rugueux pour sécher la zone. Ne pas utiliser une force excessive lors de la désinfection de la zone autour du clavier; cela pourrait endommager les clés.

Si vous êtes un voyageur régulier, il vaut la peine de prendre quelque chose comme le kit de nettoyage iPod iKlear pour tous les produits Apple. Le kit compact coûte 19,92 $ et comprend un flacon pulvérisateur de 1 à 2 onces et plusieurs chiffons de polissage antimicrobiens de voyage. .