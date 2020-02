Comment détecter si un site Web est affecté par le spam de backlink

Avouons-le; tous les backlinks ne sont pas créés avec la même intention derrière eux. Bien que les backlinks de haute qualité soient précieux, voire vitaux pour le classement de votre moteur de recherche, les backlinks de faible qualité peuvent avoir un effet néfaste sur votre visibilité sur Google et abaisser votre autorité de page. Connaître la différence entre un backlink de haute et de basse qualité est essentiel pour maximiser l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) et la réputation en ligne de votre entreprise.

Pour comprendre l’importance de la création de liens et comment vous assurer que votre site Web est exempt de spam de backlink, l’article suivant vous guidera des bases au processus de suppression.

Pourquoi devriez-vous vous soucier de votre réputation en ligne?

Souhaitez-vous faire affaire avec une entreprise à laquelle Google ne fait pas confiance? Exactement, nous non plus. En fait, si Google ne lui fait pas confiance, il est probable que vous ne pourrez même pas trouver l’entreprise dans l’immensité d’Internet. Si vous voulez réussir en ligne, vous devez respecter les règles et, que cela vous plaise ou non, Google en fait la plupart.

Le moteur de recherche accorde plus d’attention que jamais à un classement précis car c’est aussi sa réputation de prestataire de services qui est en jeu. Dans de nombreux cas, le spam de backlink n’est pas seulement ennuyeux mais peut être très dangereux et, à long terme, détruire la réputation de votre site Web.

En règle générale: Les backlinks de haute qualité récompenseront votre site avec une plus grande autorité de domaine et une visibilité de recherche plus élevée, tandis que les backlinks de faible qualité peuvent nuire à votre réputation auprès de Google et compromettre votre visibilité dans les recherches.

Bases de la création de liens

Les backlinks ont toujours été un signal de classement fort pour les moteurs de recherche. Malheureusement, le mythe selon lequel chaque fois que vous obtenez un nouveau backlink, votre site Web fait un pas vers une meilleure position de classement de recherche n’est pas vrai du tout. Si vous êtes engagé dans la création de liens, vous savez déjà que le fait d’être pénalisé pour le spam de backlink est l’un de vos plus gros problèmes.

D’un autre côté, si vous débutez maintenant et que vous voulez vous assurer que le classement de votre moteur de recherche ne soit pas endommagé, vous devez garder un œil sur les liens qui pointent vers votre site.

Google examine ces liens et utilise le résultat pour déterminer le classement du site. Il décide si votre lien est construit dans le but d’augmenter la valeur d’un site Web ou dans le seul but d’augmenter le classement des moteurs de recherche.

Pourquoi le spam de backlink est-il un si gros problème?

Tout le monde n’acceptera pas le succès de votre entreprise à bras ouverts. Avec le succès vient l’envie et votre concurrence peut facilement nuire à votre classement avec un référencement négatif. Les backlinks de spam sont parmi les techniques les plus connues pour attaquer des entreprises en ligne sans laisser de trace. Ils peuvent être facilement créés au nom de quelqu’un d’autre à votre insu et sans votre consentement.

Votre site Web peut être piraté, ou les haineux peuvent envoyer de faux rapports à Google ainsi que créer des liens de faible qualité qui mènent à votre site pour finalement le pénaliser. Par conséquent, il est extrêmement important de repérer le spam de backlink très tôt et de prendre des mesures contre lui immédiatement.

En 2002, Google a déclaré que “tout lien destiné à manipuler le PageRank ou le classement d’un site dans les résultats de recherche Google peut être considéré comme faisant partie d’un schéma de liens et comme une violation des consignes aux webmasters de Google”.

Voilà; Google est très clair sur le fait qu’il ne tolère pas la manipulation du classement des pages ou toute forme de schémas de liens. Cela étant dit, vous devez faire très attention aux liens qui pointent vers votre site. Les liens de faible qualité qui ont été corrigés avec la mise à jour Penguin 2.0, un algorithme qui lutte contre les mauvais liens se trouve sur

les sites avec un contenu évident comme le porno ou les jeux de hasard, les fermes / réseaux de liens et les sites avec un nombre inhabituellement élevé de liens externes, les sites avec un avertissement de virus ou de logiciel malveillant, les domaines nouveaux et à faible trafic, les sites qui ne sont pas indexés par Google ne sont pas pertinents, Page Classement (PR) 0 ou n / a site (pas d’autorité de domaine), ou sites avec un avertissement de virus ou malware.

Il y a de fortes chances que Google ne vous punisse pas pour quelques backlinks spam. Un ou deux mauvais liens n’affecteront pas immédiatement votre autorité de domaine, mais à mesure qu’ils augmentent, cela affecte négativement votre classement et le trafic du site Web.

Heureusement, l’identification des mauvais backlinks est devenue beaucoup plus facile au fil des ans. Si vous voulez vraiment garder votre site Web sûr et sain, un ensemble d’outils de référencement peut être un bon investissement. Cependant, les professionnels estiment qu’il n’existe toujours pas d’outil aussi précis qu’un examen manuel.

Quels backlinks sont mauvais?

Déterminons d’abord à quoi ressemble un bon backlink avant de commencer à traquer les mauvais. Nous accueillons les backlinks de sites de haute autorité et de bonne réputation qui ne sont pas seulement des sources pertinentes pour les utilisateurs de votre site Web, mais ont également été créés sans intention de manipulation de classement.

Des liens comme celui-ci sont destinés à améliorer l’expérience d’un utilisateur et ne pointent pas toujours vers la page d’introduction de votre site Web. Ils sont utilisés sporadiquement et se réfèrent à des pages spécifiques comme une source importante d’informations tout en étant encadrés dans un texte explicatif.

Un mauvais backlink peut être expliqué comme un lien à partir d’une page non pertinente et de mauvaise qualité qui pointe vers votre propre site Web. Un lien provenant d’un site peu recommandable ou mal réalisé aura un impact négatif, encore pire si la source a été spécifiquement conçue pour manipuler le classement des pages. Si Google décide que le seul but du lien est de générer du trafic artificiellement, il vous fera probablement payer une pénalité.

D’autres indicateurs sont la structure du lien et la fréquence à laquelle vous pointez des backlinks vers votre page. S’il est publié par lui-même sans soutenir le contenu ou aucune explication, il sera considéré comme du spam. Il en va de même si votre site reçoit plusieurs backlinks en très peu de temps. Cela est particulièrement préjudiciable à votre crédibilité si la page d’où provient le lien n’a aucun rapport avec votre industrie ou le sujet de votre site Web.

Comment pouvez-vous vous débarrasser des backlinks spam?

Si vous êtes préoccupé par votre profil de backlink ou si vous voulez simplement jeter un œil à vos efforts actuels de création de liens, vous avez plusieurs façons d’analyser vos backlinks. La bonne nouvelle est que la recherche de mauvais backlinks est la majorité de tout le travail.

Il existe de nombreuses méthodes pour savoir si votre site contient des backlinks toxiques. En un mot, vous devez parcourir chacun de vos backlinks et vouloir conserver les liens des sites de haute qualité ainsi que vous débarrasser des liens des sites de mauvaise qualité.

La meilleure façon est de les réviser manuellement puis de rédiger un demande de suppression de lien au webmaster du site le lien vient d’expliquer la raison de votre demande. S’ils n’acceptent pas votre demande ou si vous ne pouvez pas joindre la personne responsable, vous pouvez utiliser le Outil de désaveu dans la Google Search Console.

Comme mentionné précédemment, la façon la plus simple de détecter et de supprimer les backlinks toxiques est d’utiliser des outils SEO spécialisés, comme Ahrefs, SEMrush, Moz ou Majestic. Ils suivent tous un processus similaire et font le travail pour vous.

Un autre drastique, mais la solution efficace consiste à supprimer la page vers laquelle les liens pointent car le forum des webmasters de Google indique que Google ne compte pas une page 404. Malheureusement, cela ne rend pas votre site Web très convivial ou convivial pour les moteurs de recherche.

Si rien d’autre ne sert à la fin, en commençant par une ardoise propre et un nouveau site web est toujours une option, surtout si vous n’avez pas beaucoup investi dans la croissance de votre site. Vous devriez envisager d’enregistrer un nouveau gTLD avec l’aide d’un fournisseur expérimenté comme 101domain.