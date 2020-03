Comment devenir ingénieur logiciel

Le vaste monde du génie logiciel est plein de potentiel en ce moment. Il y a des opportunités presque partout où vous regardez et une forte demande de candidats qualifiés.

L’explosion des nouvelles technologies a conduit à des investissements dans la technologie et à des rôles bien rémunérés. Cependant, si vous vous voyez poursuivre une carrière en génie logiciel, vous devez d’abord savoir certaines choses.

Qu’est-ce que le génie logiciel?

Les ingénieurs logiciels sont responsables de pratiquement toutes les étapes du cycle de vie des produits logiciels. Ils créent, lancent et maintiennent des systèmes d’exploitation, des applications et des réseaux. Cependant, les ingénieurs et les développeurs ne sont pas les mêmes choses. Les développeurs maintiennent et mettent à jour le code existant pendant que les ingénieurs sont chargés de la construction.

Quels rôles remplissent les ingénieurs logiciels?

Ingénieur logiciel est un terme très général. Sous l’égide de la profession, vous pouvez trouver des personnes axées sur la blockchain, la sécurité, les données, le back-end, etc. Bien sûr, certains domaines montent et descendent avec les changements technologiques, il n’est donc pas nécessaire de penser que chaque rôle est exclusif.

Combien gagnent les ingénieurs logiciels et où?

Selon les données d’Indeed et de Glassdoor, les carrières en génie logiciel sont actuellement l’un des emplois technologiques les mieux rémunérés. Le salaire moyen aux États-Unis est d’environ 108 000 $ par an et le salaire de base médian est d’environ 89 000 $. Certains des postes les mieux rémunérés comprennent des ingénieurs full-stack, des ingénieurs back-end, des ingénieurs front-end et des ingénieurs Android.

Maintenant que vous savez ce que vous pouvez faire, où pouvez-vous le faire? C’est la partie délicate. De nombreux emplois en génie logiciel ont élu domicile dans les grandes villes, ce qui signifie souvent une augmentation du coût de la vie. Cependant, cela signifie généralement un peu d’argent supplémentaire pour compenser. Les cinq principales villes d’embauche sont San Francisco, San Jose, New York, Boston et Seattle. Comme vous le remarquerez, cinq villes qui sont souvent à la pointe de la technologie aux États-Unis.

De quelles compétences ai-je besoin pour devenir ingénieur logiciel?

Enfin, la question primordiale. Quelques langages de programmation essentiels à connaître sont Python, Java et C ++. Nous avons également trouvé un ensemble d’offres technologiques qui pourrait vous aider à démarrer. Il s’appelle Algorithmes et génie logiciel pour les professionnels et contient de nombreux contenus pour vous aider à démarrer.

Le kit d’apprentissage contient près de huit heures de contenu adapté aux débutants pour vous présenter les algorithmes et les structures de données. Les algorithmes et les structures de données sont deux des éléments de base les plus fondamentaux d’une carrière en génie logiciel. Vous pouvez explorer les principes fondamentaux, notamment les cinq types d’algorithmes, les structures de données et la récursivité pour les débutants.

