Comment devenir un expert SEO pour moins de 30 $

L’optimisation des moteurs de recherche (SEO) est l’une des compétences les plus importantes à acquérir en 2020. Pourquoi? Parce que le référencement est gratuit.

Alors que les entreprises se bousculent pour la reconnaissance de la marque et les audiences en ligne, les plus grandes investissent de l’argent dans les canaux publicitaires payants et, franchement, les plus petites ne peuvent tout simplement pas suivre. C’est ce qui rend le SEO si important. Il s’agit d’une stratégie de croissance viable qui est relativement peu coûteuse à mettre en œuvre et ne nécessite qu’une expertise interne. Vous pourriez être cette expertise (bien rémunérée) après avoir parcouru le bundle de certification Pro Google SEO & SERP.

Cet ensemble de 10 cours vous donnera un aperçu complet de la façon de manipuler les algorithmes de recherche de Google et d’Amazon pour pousser vos pages en haut des résultats de recherche. Vous apprendrez à effectuer des recherches de mots clés hermétiques et à mettre en œuvre des stratégies de référencement sur la page qui amélioreront vos résultats de recherche dès le premier jour.

Au-delà de cela, cependant, vous comprendrez comment développer une stratégie de référencement complète en utilisant des backlinks, des citations, une classification d’images, et bien plus encore pour réviser un site Web et rendre l’ensemble du domaine plus convivial pour le référencement. Vous apprendrez même comment utiliser les algorithmes Amazon et Google Shopping pour pousser vos pages de commerce électronique plus haut et comment optimiser vos pages pour la recherche vocale.

Votre chemin vers la promotion commence ici. Devenez un expert du pack de certification Pro Google SEO & SERP, maintenant en vente pour seulement 29 $.

Les prix peuvent changer.