Comment diffuser Contagion: regardez-le en ligne de n’importe où maintenant

Les développements concernant l’épidémie actuelle de coronavirus à travers le monde sont pour le moins surprenants, et garder les informations à jour 24/7 est encore plus un facteur de stress que d’habitude. Il est temps d’éteindre les têtes parlantes et tous les rapports incertains, mais si la curiosité gagne en vous, gardez le téléviseur allumé et regardez le film Contagion.

Avec un score Certified Fresh de 85% sur Rotten Tomatoes, Contagion est un film acclamé par la critique qui montre la propagation rapide d’un virus mortel qui couvre le globe en quelques jours. Le film n’a pas seulement un casting étoilé offrant des performances fantastiques, mais il est également remarquable par sa précision scientifique. Les détails de l’histoire montrent des représentations précises des processus scientifiques plutôt que de la pseudo-science que vous trouvez dans la plupart des films de ce genre.

Ce film catastrophe est presque aussi effrayant que tendu. Sorti en 2011, il présente des performances de Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law, Gwenyth Paltrow, Lawrence Fishburne, Kate Winslet et Bryan Cranston. Pensez-vous pouvoir y faire face cette semaine? Vérifiez ci-dessous pour voir comment vous pouvez regarder le film sans même avoir à quitter votre domicile.

Comment regarder Contagion depuis l’extérieur de votre pays

Ce n’est pas vraiment le meilleur moment pour voyager loin de chez vous, mais si vous n’avez pas le choix, vous cherchez peut-être des moyens de regarder Contagion en utilisant le service de streaming que vous utilisez toujours. Cependant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est qu’il existe souvent des restrictions qui vous empêchent de regarder votre abonnement Netflix, par exemple, si vous voyagez actuellement dans un pays étranger.

Mais vous ne devez pas simplement abandonner tout espoir. En fait, il est extrêmement facile de contourner ces restrictions de localisation et de commencer à regarder Contagion où que vous soyez. Avec un VPN, votre adresse IP est modifiée pour apparaître comme si elle venait du pays que vous avez sélectionné, et la meilleure partie est que vous pouvez changer de pays si nécessaire pour accéder au contenu de différentes régions.

Comment regarder Contagion: options de streaming aux États-Unis

En tant que résident américain, vos options pour diffuser Contagion sans VPN sont assez minces, mais ce n’est pas impossible. Tout d’abord, vous aurez besoin d’un compte Hulu actif, mais ce n’est pas tout. Cinemax détient actuellement les droits de diffusion et de diffusion du film aux États-Unis, vous devrez donc acheter le module complémentaire Cinemax à Hulu pour son prix mensuel régulier de 8,99 $.

Pas encore membre Hulu? Vous pouvez marquer un essai gratuit d’un mois maintenant, et heureusement, tous les membres Hulu peuvent marquer une semaine de Cinemax gratuitement! Cela vous permet d’essayer le service, de regarder Contagion et peut-être d’attraper quelques autres films avant de devoir payer un centime. Assurez-vous simplement d’annuler le service avant qu’il ne vous facture le septième jour si vous n’êtes pas intéressé à le maintenir actif.

Hulu a également annoncé que, pour une durée limitée, elle offrirait une diffusion TV gratuite d’ABC pour chaque abonné Hulu.

Regardez via Cinemax sur Hulu

Obtenez Cinemax en tant que module complémentaire à votre compte Hulu pour regarder Contagion aux États-Unis! Si vous n’avez jamais regardé Cinemax sur Hulu, vous pouvez même marquer un essai gratuit d’une semaine dans le processus.

Contagion est également disponible à la location ou à l’achat via iTunes et Amazon pour 3,99 $ ou 9,99 $, respectivement. D’autre part, si vous êtes déjà abonné à Cinemax, vous pouvez également regarder le film via l’application de streaming de Cinemax, Max Go. Et s’il vous arrive d’être hors de votre pays d’origine à ce moment-là, l’utilisation d’un VPN comme celui mentionné ci-dessus est toujours une option.

Comment diffuser Contagion au Royaume-Uni

Contagion n’est pas disponible sur les plateformes de streaming au Royaume-Uni, malheureusement, bien que vous puissiez le trouver sur les détaillants numériques, y compris Amazon où il en coûte 3,49 £ pour louer ou 7,99 £ pour acheter. Il est également disponible dans des magasins comme iTunes et Google Play.

Là encore, vous pourriez économiser votre argent car ITV2 devrait diffuser le film le jeudi 26 mars à 21 h 00 GMT. Vous manquez le début? Vous pouvez le rattraper à partir de 22 h 00 GMT sur ITV2 +1.

Comment diffuser Contagion en Australie

Bien que vous ne puissiez pas trouver Contagion sur aucun des services de streaming d’Australie, vous pouvez l’acheter directement auprès de détaillants numériques comme iTunes et Microsoft Store. Il y a une option de location pour 4,99 $ ou achetez le film pour 14,99 $.

Pour ceux qui sont coincés en dehors de votre pays d’origine, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour accéder au contenu que vous avez l’habitude de voir. Consultez ExpressVPN pour plus d’informations sur la façon de le faire en toute sécurité.

Comment diffuser Contagion au Canada

Vous canard chanceux. Les Canadiens ont la vie facile et peuvent diffuser Contagion directement sur Netflix! Si vous n’êtes pas déjà abonné, Netflix au Canada commence à 9,99 $ par mois pour son plan de définition standard, ou vous pouvez passer au plan HD qui permet deux flux simultanés pour seulement 13,99 $ par mois.

Pendant ce temps, les Canadiens qui ne sont pas abonnés à Netflix peuvent le regarder gratuitement avec Amazon Prime Video. Bien sûr, vous aurez besoin d’un abonnement Amazon Prime pour accéder à Prime Video, alors assurez-vous de commencer un essai gratuit si vous n’avez jamais été membre auparavant.

Contagion: est-ce sur Netflix?

Malheureusement, vous ne trouverez pas Contagion sur Netflix dans la plupart des pays, mais si c’est votre seule option de streaming, il y a une tonne de films que vous pouvez regarder sur le service plutôt que d’attraper quelque chose à l’extérieur. Des films et des émissions télévisées similaires sur les virus / catastrophes comme Outbreak, Pandemic, Contagion, 93 Days et How It Ends sont disponibles à regarder avec un abonnement Netflix, dont certains que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs.

Cependant, la seule exception à ce qui précède est Netflix Canada. Contagion est disponible sur Netflix Canada afin que vous puissiez le regarder sur votre appareil de streaming préféré. Si vous êtes un Canadien voyageant actuellement à l’étranger, vous pouvez utiliser un VPN pour regarder Netflix Canada.

