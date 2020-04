Comment diffuser gratuitement NBC, SyFy, HGTV et plus de chaînes de télévision en direct

Sling TV a l’intention de divertir tout le monde pendant que nous pratiquons la distance sociale en restant à la maison. Maintenant, grâce à sa dernière offre, vous n’avez pas à payer un cent pour regarder des chaînes de télévision en direct comme Fox, NBC, FX, Syfy, Comedy Central et plus encore. Avec la promotion “Happy Hour Across America” ​​de Sling, le plan Sling Blue est gratuit pour tout le monde entre 17 h et 17 h. et minuit HNE tous les soirs. Bien que cette opportunité ne durera certainement pas éternellement, il n’y a pas de fin connue à la promotion, alors profitez-en pendant que vous le pouvez.

Vous ne savez pas quoi regarder ce soir? Le guide à l’écran de Sling permet de voir facilement ce qui est diffusé et quand, donc si vous voulez diffuser Property Brothers en direct ce soir ou regarder Live PD d’A & E pendant sa diffusion, vous devriez avoir peu de mal à trouver une émission à regarder. Pour commencer à diffuser avec Sling TV, il vous suffit de saisir votre nom, votre adresse e-mail et votre code postal sur le site Web de Sling. Aucune information de facturation n’est requise, ce qui signifie qu’il n’y a aucune possibilité d’être facturé pour le streaming pendant l’happy hour.

L’happy hour dure à partir de 17h. jusqu’à minuit HNE chaque jour, vous donnant ainsi un accès complet au plan Sling Blue pendant cette période. Sling Blue vous permet de diffuser plus de 45 chaînes de télévision en direct telles que des informations en direct, HGTV et Cartoon Network, ainsi que plus de 50 000 films et émissions de télévision à la demande. Vous pourrez même enregistrer et rejouer des émissions et des films en utilisant le service Cloud DVR qui est inclus pour tous les membres gratuitement. Ce guide répertorie toutes les chaînes de Sling Blue.

Avoir un abonnement Sling est presque essentiel à l’ère de la coupe de cordes. Il est beaucoup plus abordable qu’un paquet de câble traditionnel tout en vous permettant de regarder vos chaînes préférées. Cependant, vous pourrez désormais les regarder sur plus que la télévision de votre salon. Sling a une application qui peut être téléchargée sur divers appareils comme les smartphones, tablettes iOS et Android et certains téléviseurs intelligents.

Un autre plan, Sling Orange, comprend l’accès à des chaînes telles que Disney Channel, Freeform et ESPN, bien que ce package ne soit pas disponible gratuitement. Si vous souhaitez vous inscrire et regarder Sling à toute heure, vous pouvez vous inscrire à Sling Orange pour 30 $ par mois. C’est toujours beaucoup plus abordable que d’avoir un abonnement régulier au câble, et c’est aussi le coût régulier de Sling Blue. S’il y a des chaînes que vous aimez sur les deux plans, vous pouvez marquer Sling Orange + Blue pour 45 $ par mois pour accéder à toutes.

