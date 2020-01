Comment diffuser l’UFC 246 PPV McGregor-Cowboy le 18 janvier

Source: UFC

Ce samedi, l’une des plus grandes stars de l’histoire du MMA revient à l’action après une pause de plus d’un an. Le premier homme à détenir deux ceintures UFC simultanément affrontera l’homme avec le plus de victoires UFC de tous les temps. Vous pouvez diffuser toute la nuit des combats facilement avec l’UFC 246 Pay-Per-View mettant en vedette McGregor vs Cowboy dans l’application ESPN.

Qu’est-ce que l’UFC 246?

L’UFC 246 est le plus récent événement MMA majeur de la plus grande promotion dans le sport. L’UFC 246 sera diffusé en direct le samedi 18 janvier depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas. Ce sera un événement de diffusion partagée disponible avec des cartes sur ESPN +, ESPN et PPV, vous aurez donc besoin de plusieurs abonnements et de connexions pour tout voir dans l’application ESPN. Les premiers préliminaires arrivent en premier à 18 h 15. Eastern sur ESPN +. À 20 heures, les préliminaires sont exclusivement sur ESPN. Enfin, la carte principale sera activée à 22 heures. en PPV via ESPN +, titré par McGregor vs Cowboy.

Les événements à la carte de l’UFC sont désormais disponibles exclusivement sur ESPN +. Le service de sport en streaming regorge de contenu UFC supplémentaire, y compris des événements réguliers de l’UFC Fight Night, la série Contender de Dana White, des émissions post-UFC et une analyse exclusive sur “Ariel et le méchant”. Si vous n’êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin pour pouvoir regarder l’UFC 246 PPV sur ESPN +, voici une ventilation pour vous aider.

Comment diffuser l’UFC 246 même si vous êtes en dehors des États-Unis

Si vous êtes pris pour UFC 246 mais avez déjà des billets qui vous emmènent hors du pays, vous pourriez croire que vous n’avez pas de chance. La diffusion de sports basés aux États-Unis comme l’UFC peut être aussi frustrante qu’une disqualification de premier tour. C’est parce que les services de streaming bloquent souvent leurs flux si vous n’êtes pas en Amérique. Du coup, vos abonnements à la diffusion en continu semblent avoir perdu toute leur valeur.

Cependant, il existe des moyens de remettre les choses en marche en utilisant un VPN, qui est l’abréviation de “Virtual Private Network”. Il envoie votre trafic Internet de loin via un ensemble spécifique de serveurs, puis le renvoie aux États-Unis.

Un VPN vous semble-t-il attrayant? Il est facile d’en obtenir un avec des services d’abonnement qui, pour quelques dollars par mois, tunnelent votre trafic à travers votre choix d’une variété d’emplacements. Il peut également vous donner sécurité et tranquillité d’esprit sur les connexions WiFi ouvertes, car un VPN vous protège contre les espions sur n’importe quel réseau.

Combien coûtera UFC 246 Pay Per View?

Les nouveaux abonnés et les abonnés mensuels peuvent à la fois économiser gros en combinant l’UFC 246 PPV et un plan d’un an pour ESPN +

Les nouveaux abonnés et les abonnés actuels sur les forfaits mensuels peuvent choisir une offre spéciale avec des mois de sports pour en profiter. L’accord combine un abonnement annuel à ESPN +, qui coûte généralement 49,99 $ par an, avec UFC 246 PPV pour 84,98 $. Cela permet aux nouveaux abonnés et aux abonnés mensuels de réaliser d’importantes économies sur ce service de streaming sportif par rapport aux prix réguliers. Cet abonnement vous donne une année complète de combat UFC Fight Nights, de cartes de boxe de haut rang, de MLB, de NHL, de MLS, de Football universitaire et bien plus encore.

Comment commander l’UFC 246 Pay-Per-View

Si vous êtes déjà abonné à ESPN +, vous pouvez acheter UFC 246 PPV Main Event sur les appareils de streaming que vous utilisez pour regarder toute l’action. aussi. Cette fonctionnalité est disponible sur l’application ESPN pour les plates-formes TV, et ne prend que quelques coups sur votre télécommande.

Pour nouveaux abonnés, ESPN facilite l’achat d’UFC 246 PPV sur la page des événements d’ESPN +. Créez simplement un compte et achetez cet événement sur votre ordinateur. Connectez-vous ensuite avec ce compte sur un appareil de streaming pour activer le PPV dans l’application ESPN.

Les abonnés nouveaux et existants devraient acheter l’UFC 246 tôt s’ils le peuvent. ESPN + a montré qu’ils peuvent gérer une ruée de commandes en retard, mais vous ne voulez pas manquer une partie de l’événement en attendant de choisir un nouveau mot de passe ou votre achat à traiter. Cela pourrait être particulièrement important pour cet événement, qui pourrait être le paiement à la séance le plus acheté depuis le début de l’accord ESPN + l’année dernière. Il est facile et rapide de vous inscrire maintenant, puis de vous connecter sur vos appareils avant l’événement. Prenez soin de cela à l’avance et vous pourrez vous concentrer sur les combats et les collations lorsque le samedi soir!

UFC 246 McGregor vs. Cowboy – L’aperçu du Main Event

“The Notorious” Conor McGregor (21-4) est peut-être le plus grand nom de tous les MMA, et s’est également avéré être un tirage géant sur le ring. McGregor est le quatrième concurrent de la division UFC Men’s Lightweight, bien qu’il n’ait pas combattu depuis octobre 2018. Ce combat ne sera pas le premier retour pour McGregor, qui était inactif pendant deux ans avant ce combat d’octobre 2018 contre Khabib Nurmagomedov. Ce combat incroyable était le Pay-Per-View UFC le plus regardé de tous les temps, et les combats de McGregor représentent cinq des six meilleures places parmi les meilleures ventes de Pay-Per-Views UFC. McGregor est extrêmement talentueux, avec une grosse main gauche, un style swagger agressif et une endurance profonde. Il a été deux fois champion incontesté de l’UFC, mais dans les deux cas, il a été dépouillé de sa ceinture pour ne pas avoir défendu ses ceintures.

Source: @TheNotoriousMMA sur Twitter

McGregor est devenu connu autant pour ses controverses et ses activités en dehors du MMA que pour ses capacités à l’intérieur de l’octogone. McGregor a été arrêté plusieurs fois, plus récemment pour une agression à Dublin, en Irlande, l’été dernier. Sa querelle avec Khabib est passée de la guerre des mots à de vilains incidents à l’extérieur du ring, avec de vilains mots, une bagarre après le combat et une attaque de bus qui ont entraîné l’arrestation de McGregor. Dans le monde de la boxe, son match contre Floyd Mayweather Jr. lui a rapporté 30 millions de dollars, bien qu’il ait été TKO au 10e tour. Un match revanche avec Khabib pourrait également lui rapporter beaucoup d’argent, mais son seul chemin là-bas passe par Cowboy Cerrone.

Donald “Cowboy” Cerrone (26-13) est le concurrent numéro cinq dans la division des hommes légers, et il a accompli tant de choses au cours de sa longue carrière avec l’UFC. En un peu plus de huit ans, Cerrone a remporté 23 victoires à l’UFC, et il a été la vedette de six événements UFC Fight Night. Son curriculum vitae comprend la plupart des plus grands noms des divisions des poids légers et des poids mi-moyens, dont Darren Till, Jorge Masvidal, Justin Gaethje et Tony Ferguson. Malheureusement pour Cowboy, ces quatre matches ont tous été des défaites. Cowboy a été un excellent combattant mais a eu du mal à surmonter cette dernière grande étape.

C’est la principale raison pour laquelle Cowboy n’a eu qu’un combat pour le titre à l’UFC. En 2015, il a affronté Rafael dos Anjos pour le titre UFC Lightweight mais il a perdu par TKO au premier tour. Maintenant que Cowboy a perdu ses deux derniers combats contre les combattants n ° 1 et 3 de sa division, une victoire sur McGregor, quatrième, pourrait être une dernière chance de se hisser pour un titre. L’actuel champion Khabib Nurmagomedov a déjà son prochain combat pour avril, où il se défend contre Tony Ferguson. Cowboy espère être impressionnant dans cet événement principal, dans l’espoir de se faire égaler avec le vainqueur de ce combat UFC 249.

L’UFC 246 va au-delà de l’événement principal, car les fans de MMA peuvent s’attendre à plusieurs autres combats majeurs, y compris une autre légende du sport. La star de l’UFC Holly Holm (12-5) affrontera Raquel Pennington (10-7) dans un match revanche reprogrammé depuis octobre dernier. Holm a remporté le titre des poids coqs de Ronda Rousey dans un gigantesque bouleversement de l’UFC en 2015, mais elle a 2-3 dans ses cinq derniers combats, y compris des pertes dans les trois combats de championnat depuis le début de 2017. Pennington veut un autre tir à Amanda Nunes ‘ titre, mais doit d’abord venger sa défaite de 2015 contre Holm par décision partagée.

Comment regarder l’UFC 246 sur Amazon Fire TV

Source: CordCutters

Pour regarder l’UFC 246 sur votre Amazon Fire TV, vous aurez besoin de l’application ESPN. (C’est parce que tous les événements UFC Pay-Per-View sont sur ESPN +.)

Le moyen le plus simple d’obtenir l’application ESPN sur votre Fire TV est probablement via un navigateur Web. Voici comment procéder:

Cliquez ici pour la page Amazon Appstore de l’application ESPN. (Vous devrez peut-être vous connecter d’abord.)

Source: CordCutters

Dans le menu déroulant, choisissez l’appareil Fire TV auquel vous souhaitez envoyer l’application.

Cliquez ou appuyez sur Livrer.

Alternativement, recherchez simplement l’application ESPN dans la boutique directement sur votre appareil Fire TV. Ton appel. N’importe quel.

Après cela, vous devrez vous connecter à l’application ESPN avec vos informations d’identification.

Source: CordCutters

Comment regarder l’UFC 246 sur Roku

Si vous allez regarder UFC 246 sur Roku – ou toute autre chose qui est sur ESPN +, d’ailleurs – vous aurez besoin d’obtenir le “canal” ESPN sur Roku. (Pensez-y vraiment comme une application.)

Pour obtenir la chaîne ESPN pour Roku, vous pouvez accéder au magasin depuis votre Roku lui-même.

Ou, si vous préférez, vous pouvez vous connecter à votre compte Roku et charger la chaîne ESPN à distance. Cliquez ici pour le faire, et il s’installera automatiquement sur votre appareil Roku. (Oui, c’est assez pratique.)

Source: CordCutters

Comment regarder l’UFC 246 sur Xbox

Ouvrez l’application ESPN Xbox One.

Sélectionnez l’onglet “ESPN +” dans le coin supérieur droit.

Faites défiler vers le bas et vous devriez voir une bannière géante pour le combat de l’UFC 246 samedi.

Si vous ne voyez pas la bannière, faites défiler vers le bas après «Live» et «Top On Demand» jusqu’à la section dédiée «Préparez-vous pour l’UFC 246».

La première bannière devrait vous emmener directement au combat.

Si vous n’avez pas encore acheté le combat, il vous sera demandé d’acheter un plan annuel.

Comment obtenir les préliminaires de l’UFC 246 sur ESPN

Les réseaux ESPN possèdent plus de 10 canaux différents, mais pour les préliminaires de l’UFC 246, vous n’avez besoin que d’ESPN. La Prelims Card comprend quatre grands combats et propose un affrontement de poids mouche pour femmes. La combattante vétéran de seize ans, Roxanne Modafferi (23-17), en est à son deuxième passage à l’UFC, et elle espère maintenant passer de son septième rang actuel au top cinq. Elle affrontera la neuvième aspirante Maycee Barber (8-0) dans le combat de fonctionnalités de la carte ESPN. Barber a seize ans de moins que Modafferi et se bat pour la troisième fois seulement à l’UFC.

Vous pouvez obtenir l’UEL 246 Prelims d’ESPN sur cinq des plus grands services de streaming TV en direct. Hulu avec Live TV et certains des autres services offrent une variété d’essais gratuits, tandis que Orange Plan de Sling TV offre le prix régulier le plus bas. Découvrez les options et sélectionnez celle qui vous convient le mieux. Ensuite, vous pouvez utiliser le login et le mot de passe pour ces services de streaming dans l’application ESPN pour regarder les préliminaires.

Hulu a la télévision en direct, y compris les réseaux sportifs, ainsi qu’un énorme catalogue de spectacles. ESPN est sur Hulu, ce qui signifie que les préliminaires de l’UFC 246 sont prêts à fonctionner.

La fronde est le moyen le plus économique d’obtenir ESPN. Il coûte environ la moitié du prix des autres services et vous donne toujours accès aux préliminaires de l’UFC 246.

AT&T TV Now – Forfait Plus

AT&T TV Now a une longue liste de chaînes dans leur gamme. Le plan Plus a ESPN pour que vous puissiez accéder aux préliminaires de l’UFC 246. Chaque plan inclut également HBO.

YouTube TV est l’un des services de streaming les plus faciles à comprendre, avec un seul plan, une tonne de chaînes – y compris ESPN pour les préliminaires de l’UFC 246.

Comment regarder l’UFC 246

L’application ESPN a tout ce dont vous avez besoin pour regarder tout l’UFC 246 en ligne sur votre téléviseur. Votre meilleur jeu consiste à installer l’application et à vous connecter avec votre compte ESPN + et vos informations d’identification de diffusion en direct TV avant le début de l’événement. L’application ESPN est disponible sur les principales plates-formes de streaming et consoles de jeux, y compris les appareils iOS et Android, Apple TV, Android TV, Chromecast, Fire TV, Roku, Samsung Smart TV, PlayStation 4 et Xbox One.

Carte de programmation et de combat UFC 246

Toutes les heures indiquées sont l’heure de l’Est.

Premières rondes préliminaires: 18 h 15 sur ESPN +

Préliminaires: 20 h sur ESPN

Carte principale: 22 h sur PPV

Post Show: 1 h du matin sur ESPN +

La carte de combat d’événement complète, susceptible de changer comme toujours, est la suivante:

Carte principale – Pay Per View

Conor McGregor (21-4) contre Donald Cerrone (26-13)

Holly Holm (12-5) contre Raquel Pennington (10-7)

Aleksei Oleinik (57-14-1) contre Maurice Greene (8-4)

Claudia Gadelha (17-4) contre Alexa Grasso (11-3)

Anthony Pettis (22-9) contre Diego Ferreira (16-2)

Prélims – ESPN

Roxanne Modafferi (23-17) contre Maycee Barber (8-0)

Andre Fili (20-6) contre Sodiq Yusuff (10-1)

Drew Dober (21-9) contre Nasrat Haqparast (11-2)

Chas Skelly (18-4) contre Grant Dawson (14-1)

Premières préliminaires – ESPN +

Aleksa Camur (5-0) contre Justin Ledet (9-2)

Tim Elliott (15-9-1) contre Askar Askarov (10-0-1)

Brian Kelleher (19-10) contre Ode Osbourne (8-2)

Sabina Mazo (7-1) contre JJ Aldrich (8-3)

Vous pouvez commander l’UFC 246 McGregor contre Cowboy aujourd’hui. Les nouveaux abonnés ESPN + paient 84,98 $ pour ce pay-per-view et 1 an d’ESPN +. Les abonnés existants peuvent payer seulement 64,99 $ pour l’événement uniquement, ou 84,98 $ pour passer d’un abonnement mensuel à un an avec l’événement. De toute façon, vous obtiendrez une nuit passionnante de combats de haut niveau, y compris McGregor vs Cowboy.

