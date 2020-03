Comment échanger en toute sécurité des cartes microSD sur votre Nintendo Switch

Nintendo a rendu très facile l’extension du stockage interne sur le Switch, mais ce stockage amovible offre un avantage secondaire. Dès qu’une carte est insérée, des éléments comme les captures d’écran sont immédiatement enregistrés dans le nouveau stockage au lieu de la mémoire système interne. Cela signifie que ceux d’entre nous qui ne veulent pas publier immédiatement des captures d’écran sur Facebook ou Twitter peuvent rapidement récupérer des captures d’écran et d’autres fichiers du Switch et les déplacer ailleurs en retirant la carte. Si vous voulez échanger rapidement des cartes microSD dans le Nintendo Switch, il est important de savoir qu’il y a une bonne et une mauvaise façon de le faire. Voici la bonne façon.

Cartes pour l’occasion

Ce que vous pouvez faire avant de retirer votre carte microSD

En fonction de ce dont vous avez besoin pour cette carte microSD, vous pouvez effectuer certaines opérations avant de la retirer. Si, par exemple, vous souhaitez formater la carte afin qu’elle puisse être immédiatement échangée d’un appareil à un autre pour une utilisation, votre Switch a une fonction pour cela.

Comment formater votre carte microSD dans la Nintendo Switch

Si vous essayez de migrer des données d’un Nintendo Switch à un autre, il existe en fait un service utile dans le Nintendo Switch OS qui vous guidera à travers ce processus sans avoir à vous soucier de sauvegarder manuellement votre carte microSD.

Comment transférer des données d’une Nintendo Switch à une autre

Mais si tout ce que vous essayez de faire est de retirer les captures d’écran et les vidéos de votre carte ou d’installer une carte plus grande pour en stocker plus, tout ce que vous devez vraiment faire est de vous assurer de retirer la carte en toute sécurité.

Comment retirer en toute sécurité une carte microSD de votre Nintendo Switch

Bien que le commutateur soit parfaitement adapté aux utilisateurs insérant une carte microSD à tout moment, le retrait de cette carte est un peu différent. Pour éviter que le commutateur ne soit interrompu lorsque vous essayez d’enregistrer quelque chose, le logiciel de la console avertit qu’il est préférable de retirer une carte microSD uniquement lorsque le commutateur est complètement hors tension. Lorsque le commutateur redémarre, la console est prête à fonctionner et vous pouvez à nouveau réinsérer la carte à tout moment.

Pour retirer en toute sécurité votre carte microSD d’un commutateur:

Fermer tous les jeux ou applications ouverts.

Maintenez enfoncé le bouton d’alimentation en haut de la console jusqu’à ce que l’écran devienne noir.

Ouvrez le rabat arrière en le tirant une façon du commutateur. Vous ne devriez pas avoir besoin de beaucoup de force.

Poussez la carte microSD jusqu’à ce que vous sentiez un peu de résistance, puis lâchez prise. Cela délogera la carte de son emplacement et vous permettra de la retirer facilement.

Remettez le commutateur sous tension.

Il est désormais possible de réinsérer l’ancienne carte microSD ou d’en insérer une nouvelle. Si vous en installez une nouvelle, votre console Switch vous avertira que la carte n’est pas formatée, mais pas avant d’avoir offert la possibilité de la formater tout de suite. Vous pouvez formater la carte manuellement au cas où vous ne verriez pas cet écran. Suivez simplement les instructions trouvées ici.

Bien qu’il puisse sembler un peu fastidieux d’éteindre la console si vous saisissez rapidement des fichiers vers et depuis la console, cela est beaucoup plus sûr et garantit qu’il n’y a pas de corruption de fichiers. C’est également un délai assez faible, compte tenu de la rapidité du redémarrage de la Nintendo Switch. Mieux vaut être sûr que corrompu.

Une carte pour chaque besoin

Si votre raison de retirer votre carte SD implique d’en obtenir une nouvelle, nous avons quelques suggestions.

Étalon-or

Samsung EVO + 256GB

Plus grand, plus rapide et plus abordable que jamais.

Les cartes microSD haut de gamme de Samsung ne sont pas bon marché, mais elles valent chaque centime. Vous obtenez une combinaison gagnante de performances et de capacité de stockage. C’est la meilleure carte à obtenir si vous savez que vous téléchargerez la plupart de vos jeux Switch, non seulement elle contiendra beaucoup de jeux, mais chargera ces jeux plus rapidement que la plupart des autres cartes!

Si vous obtenez une nouvelle carte microSD pour votre Nintendo Switch, c’est notre premier choix. L’EVO + de Samsung dispose de 256 Go d’espace de stockage, ce qui correspond à l’extrémité supérieure de la taille des cartes microSD. Vous aurez besoin de beaucoup d’espace pour tous les grands jeux lancés sur Switch chaque jour, dont certains utilisent jusqu’à 15 Go. De plus, vous réduirez les temps de chargement car c’est l’une des cartes microSD les plus rapides que l’argent puisse acheter.

Milieu de gamme, grande valeur

Samsung EVO 64GB

Carte plus petite, coût beaucoup plus petit.

Les Samsung Evo sont de petites cartes solides qui ont une vitesse et une capacité bien équilibrées. La meilleure partie est que celui-ci ne cassera pas la banque. Avec 64 Go, ce microSD devrait être suffisant pour vous permettre de démarrer avec votre Nintendo Switch et est assez grand pour contenir un nombre décent de jeux téléchargés sur le Nintendo eShop.

Si vous prévoyez d’avoir un mélange de jeux téléchargés et de cartouches physiques pour votre Nintendo Switch, un Samsung EVO de 64 Go pourrait être votre meilleure option. Il contiendra encore pas mal de jeux téléchargés, mais à près du quart du coût des cartes microSD de plus grande capacité. Et en plus de garder un mélange de jeux, cela peut être encore plus économique car les copies physiques sont en vente plus fréquemment que les numériques. Ayez le meilleur des deux mondes.

