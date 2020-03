Comment effacer toutes les données personnelles et effacer votre iPhone et iPad

Que vous souhaitiez réinstaller votre iPhone, iPod touch ou iPad comme neuf ou que vous souhaitiez le vendre ou le céder à quelqu’un d’autre entièrement, vous devez d’abord vous assurer que vous l’avez effacé et effacé toutes vos données, y compris vos photos, messages et fichiers. Cela ne prend que quelques étapes et quelques minutes et garantit que vos données sont protégées.

Comment sauvegarder votre iPhone ou iPad avant de l’essuyer

Avant de faire quoi que ce soit d’autre, assurez-vous d’avoir une sauvegarde à jour de votre iPhone. iCloud crée automatiquement une sauvegarde du jour au lendemain, tant que vous êtes connecté et connecté au Wi-Fi, mais une sauvegarde manuelle vous assurera d’être à jour.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Assurez-vous que votre iPhone ou iPad est connecté au Wi-Fi. (Si vous manquez d’énergie, branchez également l’appareil.)

lancement Réglages depuis l’écran d’accueil.

Appuyez sur le Bannière d’identification Apple au sommet.

Robinet iCloud.

Source: iMore

Faites défiler vers le bas, appuyez sur Sauvegarde iCloud.

Appuyez sur le commutateur pour l’allumer.

Robinet Sauvegarder maintenant .

Source: iMore

Attendez la fin de la sauvegarde de votre iPhone avant de continuer.

Comment effacer toutes les données de votre iPhone ou iPad

Tant que vous utilisez un code d’accès, les appareils iOS sont chiffrés par matériel. Cela signifie que rendre vos données inaccessibles est aussi simple que de jeter la clé de cryptage. Cependant, iOS effacera toujours tout et vous renverra au processus de configuration afin que vous ayez un appareil propre pour recommencer ou vendre.

Lancez le Application Paramètres du Écran d’accueil de votre iPhone ou iPad.

Appuyez maintenant sur Général.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Réinitialiser.

Source: iMore

Appuyez sur Effacer tout le contenu et les paramètres.

Appuyez sur Effacer maintenant.

Entrez votre Code d’accès.

Saisissez votre identifiant Apple mot de passe pour désactiver Activer le verrouillage et supprimer l’appareil de Localiser mon iPhone.

Source: iMore

Une fois le processus de nettoyage terminé, vous pouvez configurer un nouvel appareil, restaurer à partir d’une sauvegarde différente ou donner ou vendre votre appareil à quelqu’un d’autre sans soucis.