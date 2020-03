Comment empêcher les enfants de télécharger des applications sur une tablette Amazon Fire

Les tablettes Amazon Fire sont géniales. Ils sont généralement des centaines de dollars moins chers que les iPad ou même d’autres tablettes Android, et ils sont incroyablement simples à utiliser. De nombreuses familles en achètent une pour partager ou même obtenir des tablettes Fire spécialement pour leurs enfants. Cependant, ils ne veulent pas nécessairement donner carte blanche aux enfants pour faire ce qu’ils veulent sur les appareils. Je vais vous montrer différentes façons d’empêcher vos enfants de télécharger des applications ou d’accéder à du contenu sans votre autorisation.

Comment définir le contrôle parental sur une tablette Fire

La chose la plus simple à faire pour empêcher vos enfants de télécharger des applications ou d’accéder à du contenu inapproprié est de mettre un mot de passe sur votre tablette Fire, mais honnêtement, ce n’est pas très utile. Voici une meilleure façon.

Depuis l’écran d’accueil de votre tablette Fire, appuyez sur Réglages application ou balayez vers le bas depuis le haut et appuyez sur le icône des paramètres.

Appuyez sur Controle parental.

Ici, vous pouvez créer ou gérer des profils de ménages (y compris pour les enfants) ou activer le contrôle parental.

Source: Richard Devine / Windows Central et Richard Devine / Windows Central

Entrez votre mot de passe de contrôle parental, confirmez le mot de passe et appuyez sur terminer.

Maintenant vous pouvez restreindre l’accès aux profils des ménages pour des choses comme le contenu et les applications Amazon, les magasins Amazon, les services Wi-Fi et de localisation et le partage social en appuyant sur ces sections respectives du menu Contrôle parental.

Source: Richard Devine / Windows Central

Appuyez sur Calendrier d’accès restreint pour définir les heures de la semaine où vous souhaitez appliquer vos restrictions.

En revenant au menu déroulant de notification, vous pouvez voir une indication que votre Le contrôle parental est réglé sur On.

Source: Richard Devine / Windows Central

Ces contrôles parentaux gratuits sont intégrés à la tablette Fire et ne nécessitent aucun abonnement supplémentaire. Cependant, si vous avez des enfants plus jeunes et souhaitez non seulement avoir un certain contrôle sur l’accès à leur tablette, mais également fournir un contenu adapté à l’âge, vous pouvez envisager l’option FreeTime Unlimted d’Amazon.

Comment configurer des profils enfants et des comptes FreeTime Unlimited

Amazon offre un contrôle parental solide depuis les premiers jours de leurs tablettes Fire, et l’un des plus utiles et intéressants est l’abonnement FreeTime Unlimited. Pour 3 $ par mois, vous avez accès à des contrôles parentaux plus approfondis et vos enfants ont accès à des tonnes de contenu adapté à leur âge.

FreeTime Unlimited empêche également les enfants de télécharger des applications ou du contenu sans votre autorisation, et cela fonctionne sur tous les produits Amazon, y compris les liseuses Kindle, les tablettes Fire, les haut-parleurs intelligents Echo et les appareils Fire TV.

Pour ajouter votre enfant à un forfait FreeTime Unlimited, vous devez d’abord configurer un profil familial pour lui.

Depuis votre navigateur Web, accédez au Page de compte Amazon Household.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Cliquez sur la section Ados ou enfants pour ajouter un profil enfant.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Après avoir créé votre profil enfant, vous pouvez les inscrire dans FreeTime Unlimitedet gérer leurs comptes dans le Tableau de bord parent Amazon.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Maintenant que le profil de la famille Amazon de votre enfant a été créé, vous pouvez gérer le contenu auquel il a accès dans le tableau de bord parent Amazon et l’ajouter à un plan Amazon FreeTime Unlimited.

Si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant, Amazon propose gratuitement le premier mois de FreeTime Unlimited. Amazon inclut également un an de FreeTime Unlimited à l’achat d’appareils Kids Edition comme l’Echo Dot Kids Edition et les différentes versions Kids Edition de la gamme de tablettes Fire.

Comment accéder au tableau de bord parent d’Amazon

Le tableau de bord parent Amazon est un autre moyen de surveiller et de contrôler ce à quoi vos enfants ont accès sur leurs appareils Amazon. Il fournit également des cartes de discussion et des suggestions pour les aider à démarrer des conversations avec leurs enfants sur le contenu qu’ils consomment.

Visiter le Tableau de bord parent Amazon depuis votre navigateur préféré.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Cliquez sur votre profil de l’enfant (ici je regarde Noisy Boy).

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Clique sur le icône d’engrenage vers le haut de la page ou le lien des paramètres en bas pour suspendre ou reprendre les appareils, gérer l’accès Prime Video, ajuster les filtres d’âge, et bien plus encore.

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Garder un œil sur votre tablette Fire

Avouons-le, vous êtes occupé et vous ne pouvez pas toujours survoler vos enfants pour vous assurer qu’ils utilisent correctement votre tablette Fire. Que vous travailliez à domicile toute la journée ou tout simplement pas dans la même pièce que vos enfants, ces mesures peuvent vous aider à gérer le contenu et les services auxquels ils ont accès pour vous vos appareils.

En ce qui concerne le contenu approprié, Amazon a mis à disposition gratuitement des centaines de films et d’émissions télévisées pour enfants sur Prime Video pendant la crise de santé publique actuelle. Il y a donc de fortes chances qu’ils puissent trouver et regarder ce qu’ils veulent sans vous soucier qu’ils voient du contenu que vous n’approuvez pas.

Nos meilleurs choix d’équipement

La tablette Fire la plus populaire et la plus vendue est la Fire 7. Récemment mise à jour, elle est super portable et capable. Protégez-le avec un étui à l’épreuve des enfants.